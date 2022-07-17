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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 3871
Люнгбю
2:2
Конец матча
Силькеборг
0'
38' Желтая карточка
Риис Кристиан
1:0
43' Гол
Риис Кристиан
50' Желтая карточка
Феликс Йоэль
2:0
51' Пенальти
Mathias Kristensen2
2:1
55' Гол
Хелениус Никлас
56' Желтая карточка
Anders Klynge
2:2
78' Гол
Хелениус Никлас
90'+4

Ход матча

34'
Риис Кристиан
Бьеллан Андреас
 
38'
Риис Кристиан
 
43'
Риис Кристиан
(Хамалайнен Брайан)
1:0
50'
 
Феликс Йоэль
51'
Mathias Kristensen2
2:0
55'
2:1
Хелениус Никлас
(Sebastian Joergensen)
56'
 
Anders Klynge
61'
 
Тенгстедт Сёрен
Гояни Роберт
68'
Коструп Магнус
Mathias Kristensen2
 
68'
Магнуссон Сайвар-Атли
Нильсен Эмиль
 
72'
 
Маттссон Пелле
Бринк Марк
72'
 
Mads Kaalund III
Тордарсон Стефан-Тейтюр
78'
2:2
Хелениус Никлас
(Карстенсен Расмус)
79'
Lucas Boel Hey
Хамалайнен Брайан
 
79'
Ромер Марсель
Винтер Каспер
 
89'
 
Фредерик Карстенсен
Anders Klynge

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

1
Ибсен
Фредерик
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
3
Хамалайнен
Брайан
20
Йоргенсен
Каспер
17
Сёренсен
Адам
13
Винтер
Каспер
10
Теллуфсен
Расмус
22
Вестергорд
Магнус
9
Mathias
Kristensen2
7
Нильсен
Эмиль
1
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
4
Феликс
Йоэль
29
Lukas
Engel
21
Anders
Klynge
14
Бринк
Марк
22
Гояни
Роберт
27
Sebastian
Joergensen
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
11
Хелениус
Никлас
Люнгбю
3-5-2
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Люнгбю
Силькеборг

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

30 матчей

36.7%
26.7%
36.6%
11 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

30%
53.3%
16.7%
9 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

СД
2:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
2:3
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:0
СДП
2:2
СДП
2:1
СД
1:1
К
3:1
СД
2:1
ТМК
1:0
СД
1:1
СД
0:4
ПД
0:2
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
3:2
С
3:0
СЛ
2:3
СЛ
0:2
СЛ
0:1
СЛ
1:1
СЛ
2:2
ТМС
2:2
ПД
1:0
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риис Кристиан 1 1
Mathias Kristensen2 1 (1) 1
Хамалайнен Брайан 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хелениус Никлас 2 2
Sebastian Joergensen 0 0
Карстенсен Расмус 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риис Кристиан 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феликс Йоэль 1 0
Anders Klynge 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2
Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Хельсингёр 2:1 Фредерисия - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Нюкёбинг 5:0 Эсбьерг - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Нюкёбинг 1:2 Фремад Амагер - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фредерисия 1:1 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0
Силькеборг
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1
Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Митьюлланд 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Силькеборг 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Копенгаген 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Хорсенс 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Копенгаген 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Митьюлланд 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Ольборг 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хорсенс 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Силькеборг 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Раннерс 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорсенс 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Силькеборг 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Копенгаген 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Люнгбю 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Митьюлланд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Виборг 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 94'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Люнгбю: 51%, Силькеборг: 49%.
  • Фол, нарушение
    93'
    Расмус Карстенсен наказан за толчок Магнуссон Сайвар-Атли
  • 93'
    Пелле Мэттсон из команды Силькеборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 92'
    Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
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