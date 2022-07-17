Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Расмус Карстенсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Расмус Карстенсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Люнгбю имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Йоргенсен Каспер бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

48' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Ох, нехорошо это выглядит. Матиас Кристенсен получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Матиас Кристенсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Андерс Клинге оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Ибсен Фредерик взял и забрал мяч на выходе

40' Грегор Паскаль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Отличные скиллы показывает Тордарсон Стефан-Тейтюр , обводя своих соперников

40' Хамалайнен Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Риис Кристиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Удар от ворот произведет Силькеборг

31' Матиас Кристенсен из команды Люнгбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

31' Грегор Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Сёренсен Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Йоргенсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Расмус Карстенсен нанес удар, но тот был заблокирован.

29' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Матиас Кристенсен из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Бьеллан Андреас получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Бьеллан Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Удар от ворот произведет Силькеборг

25' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Плохо сыграл Феликс Йоэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

23' Грегор Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Матиас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Ибсен Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Отличные скиллы показывает Тордарсон Стефан-Тейтюр , обводя своих соперников

19' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

18' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Грегор Паскаль из команды Люнгбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

18' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Хамалайнен Брайан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' О, нет. Из многообещающей позиции Матиас Кристенсен из команды Люнгбю наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

16' Удар от ворот произведет Силькеборг

16' Как он промахнулся? Нильсен Эмиль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

15' Удар от ворот произведет Люнгбю

14' Хорошую попытку сделал Вестергорд Магнус . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

13' Йоргенсен Каспер из команды Люнгбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

13' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Грегор Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Андерс Клинге предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Отличные скиллы показывает Теллуфсен Расмус , обводя своих соперников

5' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Силькеборг начинает с центра поля