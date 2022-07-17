Стадион: Энерги Виборг Арена
Ход матча
21'
36'
43'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
14
Леманс
Клинт
17
Бонде
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
-
31 Бех ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Ibrahim SaidНападающий
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Крамер ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперНападающий
-
22 Theo Sander
-
-
-
38 Oliver Ross
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Виборг
Ольборг
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
23 матча
30.4%
21.7%
47.9%
7 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лауритсен Мадс
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2
Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2
Ольборг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1
Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Ольборг - Раннерс 3:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Ольборг - Вайле 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Люнгбю
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Митьюлланд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хорсенс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Орхус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Оденсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ольборг
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Силькеборг
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Люнгбю
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Виборг
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Митьюлланд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Силькеборг
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ольборг
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Оденсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Орхус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Хорсенс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Раннерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Оденсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Орхус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хорсенс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Митьюлланд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Люнгбю
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Виборг
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Силькеборг
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ольборг
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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