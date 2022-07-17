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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион:
Виборг
1:0
Перерыв
Ольборг
0'
21' Желтая карточка
Лауритсен Мадс
36' Желтая карточка
Альманн Якоб
1:0
43' Гол
Лауритсен Мадс

Ход матча

21'
Лауритсен Мадс
 
36'
 
Альманн Якоб
43'
Лауритсен Мадс
(Christian Soerensen II)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Виборг
Ничья
Ольборг
2.41
3.50
4.14
Все Коэффициенты
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
4
Бюрги
Николас
3
Лауритсен
Мадс
7
Christian
Soerensen
II
13
Jeppe
Groenning
8
Лонвейк
Джастин
14
Леманс
Клинт
17
Бонде
Якуб
9
Ндионе
Мароки
11
Грот
Джей-Рой
1
Посавец
Йосип
2
Паллесен
Кристоффер
4
Росс
Матиас
21
Крамер
Ларс
II
3
Альманн
Якоб
14
Хёйхольт
Мальте
6
Феррейра
Педру
8
Фоссум
Ивер
7
Соуза
Аллан
II
9
Макарич
Милан
18
Андреасен
Лука
Виборг
4-1-4-1
Ольборг
4-3-3

История личных встреч

Виборг
Ольборг

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

23 матча

30.4%
21.7%
47.9%
7 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

SE
1:1
СД
2:5
СД
2:3
ТМК
2:2
ТМК
2:3
К
1:5
СД
1:1
СД
0:1
СД
2:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
2:0
СД
1:0
ТМК
4:2
СД
0:2
СД
5:0
СД
3:1
ТМС
1:1
ТМС
2:1
К
1:1
К
1:1
СЛ
0:1
СЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауритсен Мадс 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2
Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2
Ольборг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1
Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Ольборг - Раннерс 3:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Ольборг - Вайле 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Люнгбю 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Митьюлланд 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хорсенс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ольборг 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Силькеборг 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Люнгбю 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Виборг 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Митьюлланд 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Силькеборг 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ольборг 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хорсенс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Раннерс 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хорсенс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Митьюлланд 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Люнгбю 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Виборг 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Силькеборг 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ольборг 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
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    Лучшие коэффициенты
    Виборг
    Ничья
    Ольборг
    2.41
    3.50
    4.14
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