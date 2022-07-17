Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Посавец Йосип взял и забрал мяч на выходе

87' Ибрагим Саид из команды Виборг отправил кросс в штрафную...

86' Тобиас Бех снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

85' Г О О О О Л - Тобиас Бех забивает с левой ноги!

85' Виборг выполняет удар от ворот.

84' Как он промахнулся? Андерсен Лукас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

84' Виборг выполняет удар от ворот.

84' Фоссум Ивер из команды Ольборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

84' Грот Джей-Рой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

83' Виборг выполняет удар от ворот.

81' Виборг выполняет удар от ворот.

80' Бюрги Николас получил желтую карточку от судьи

80' Удар от ворот произведет Ольборг

80' Жамбурек Ян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Жамбурек Ян бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

80' Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

77' Г О О О О Л - Хагельскьер Андерс забивает ударом с левой ноги!

77' Кристиан Соренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Лауритсен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Удар от ворот произведет Ольборг

76' Тобиас Бех не смог попасть в створ ударом издали

75' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Игрок Ибрагим Саид из команды Виборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

72' Тобиас Бех из команды Виборг делает пас партнеру.

72' Матч возобновится спорным мячом

71' Матч возобновлен

71' Тактическая замена. Лонвейк Джастин уходит с поля и его заменяет Тобиас Бех

70' Ох, нехорошо это выглядит. Кристиан Соренсен получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Кристиан Соренсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Кристиан Соренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Андерсен Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Тактическая замена. Феррейра Педру уходит с поля и его заменяет Oliver Ross

65' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Феррейра Педру получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Феррейра Педру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Ибрагим Саид нанес удар головой, но Josip Posavec перевел мяч на угловой!

63' Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Тактическая замена. Ндионе Мароки уходит с поля и его заменяет Ибрагим Саид

54' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Макарич Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

50' Фоссум Ивер из команды Ольборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

50' Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота