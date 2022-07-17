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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 4681
Виборг
2:1
Конец матча
Ольборг
0'
21' Желтая карточка
Лауритсен Мадс
36' Желтая карточка
Альманн Якоб
1:0
43' Гол
Лауритсен Мадс
1:1
77' Гол
Хагельскьер Андерс
80' Желтая карточка
Бюрги Николас
81' Желтая карточка
Соуза Аллан
2:1
85' Гол
Бех Тобиас
86' Желтая карточка
Бех Тобиас
90' Вторая желтая карточка
Лауритсен Мадс
2:1
90' Не забитый пенальти
Фоссум Ивер
90' Желтая карточка
Jeppe Groenning
90'+6

Ход матча

21'
Лауритсен Мадс
 
36'
 
Альманн Якоб
43'
Лауритсен Мадс
(Christian Soerensen II)
1:0
57'
Ibrahim Said
Ндионе Мароки
 
57'
 
Anosike Ementa
Андреасен Лука
57'
 
Хагельскьер Андерс
Росс Матиас
57'
 
Андерсен Лукас
Макарич Милан
66'
 
Oliver Ross
Феррейра Педру
71'
Бех Тобиас
Лонвейк Джастин
 
71'
Жамбурек Ян
Леманс Клинт
 
77'
1:1
Хагельскьер Андерс
80'
Бюрги Николас
 
81'
 
Соуза Аллан
85'
Бех Тобиас
(Jeppe Groenning)
2:1
86'
Бех Тобиас
 
86'
 
Куск Каспер
Соуза Аллан
90'
Лауритсен Мадс
 
90'
Залетел Жан
Ibrahim Said
 
90'
2:1
Фоссум Ивер
90'
Jeppe Groenning
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 9
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
4
Бюрги
Николас
3
Лауритсен
Мадс
7
Christian
Soerensen
II
13
Jeppe
Groenning
8
Лонвейк
Джастин
14
Леманс
Клинт
17
Бонде
Якуб
9
Ндионе
Мароки
11
Грот
Джей-Рой
1
Посавец
Йосип
2
Паллесен
Кристоффер
4
Росс
Матиас
21
Крамер
Ларс
II
3
Альманн
Якоб
14
Хёйхольт
Мальте
6
Феррейра
Педру
8
Фоссум
Ивер
7
Соуза
Аллан
II
18
Андреасен
Лука
9
Макарич
Милан
Виборг
4-1-4-1
Ольборг
4-3-3

История личных встреч

Виборг
Ольборг

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

23 матча

30.4%
21.7%
47.9%
7 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

SE
1:1
СД
2:5
СД
2:3
ТМК
2:2
ТМК
2:3
К
1:5
СД
1:1
СД
0:1
СД
2:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
2:0
СД
1:0
ТМК
4:2
СД
0:2
СД
5:0
СД
3:1
ТМС
1:1
ТМС
2:1
К
1:1
К
1:1
СЛ
0:1
СЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лауритсен Мадс 1 1
Бех Тобиас 1 1
Christian Soerensen II 0 0
Jeppe Groenning 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хагельскьер Андерс 1 1

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауритсен Мадс 1 1
Jeppe Groenning 1 0
Бюрги Николас 1 0
Бех Тобиас 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альманн Якоб 1 0
Соуза Аллан II 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2
Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2
Ольборг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1
Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Ольборг - Раннерс 3:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Ольборг - Вайле 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Митьюлланд 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Силькеборг 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Копенгаген 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Хорсенс 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Копенгаген 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Митьюлланд 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Ольборг 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хорсенс 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Силькеборг 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Раннерс 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорсенс 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Силькеборг 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Копенгаген 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Люнгбю 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Митьюлланд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Виборг 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • 94'
    Куск Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 94'
    Виборг начинает контратаку
  • 94'
    Виборг контролирует мяч.
  • 93'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 93'
    Тактическая замена. Ибрагим Саид уходит с поля и его заменяет Залетел Жан
  • Описание гола
    93'
    СПАСЕНО - Фоссум Ивер пробил пенальти, но Лукас Лунд Педерсен отбивает!
  • 93'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 93'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Ольборг пробьет пенальти!
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