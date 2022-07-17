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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Сириус
1:0
Второй тайм: 55'
Дегерфорс
0'
4' Желтая карточка
Diego Campos2
4' Желтая карточка
Да Грака Кристофер
1:0
17' Гол
Матисен Маркус

Ход матча

4'
 
Diego Campos2
4'
Да Грака Кристофер
 
17'
Матисен Маркус
1:0
46'
 
Сабеткар Шон
Карлен Адам

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Дегерфорс
4.00
5.66
4.25
Все Коэффициенты
1
Нильссон
Давид
8
Бьоркстрем
Тим
4
Да
Грака
Кристофер
6
Матисен
Маркус
14
Aron
Bjarnason
I
27
Карлссон
Йохан
18
Стенссон
Даниэль
5
Роше
Джейми
7
Рогич
Филип
17
Карлссон-Лагемюр
Патрик
9
Куаку
Кристиан
III
25
Галь
Джеффри
5
Гайаю
Джозеф-Клод
2
Гранат
Густав
7
Ольссон
Себастьян
II
17
Край
Антон
16
Эрквист
Расмус
11
Гравиус
Христос
21
Карлен
Адам
9
Бертильссон
Юхан
10
Вукоевич
Диян
8
Diego
Campos2
Сириус
3-5-2
Дегерфорс
4-3-3

История личных встреч

Сириус
Дегерфорс

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

А
1:2
А
2:0
С
1:0
С
6:0
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
1:3
С
0:0
С
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 5 0.36
Aron Bjarnason I 3 0.21
Зейдан Мустафа 1 0.07
Матисен Маркус 1 0.07
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0.07
Шабани Лаорент 1 0.07
Сугита Юкия 1 0.07
Ларсон Карл 1 0.07
Хелльборг Адам 0 0
Рогич Филип 0 0
Райт Кевин 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 5 0.36
Diego Campos2 2 0.14
Джурджич Никола 1 0.07
Салмон Джастин 1 0.07
Гравиус Христос 0 0
Линделль Эрик 0 0
Гранат Густав 0 0
Карлен Адам 0 0
Эрквист Расмус 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 4 0
Шабани Лаорент 3 0
Бьоркстрем Тим 2 0
Рогич Филип 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Aron Bjarnason I 2 0
Силисуфай Эди 2 0
Хелльборг Адам 2 0
Да Грака Кристофер 2 0
Олссон Филип 2 0
Нильссон Давид 1 0
Роше Джейми 1 0
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Куаку Кристиан III 1 0
Райт Кевин 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джурджич Никола 5 1
Гайаю Джозеф-Клод 3 0
Гравиус Христос 3 0
Diego Campos2 3 0
Ольссон Себастьян II 1 1
Линделль Эрик 2 0
Саиди Абдельрахман 2 0
Сабеткар Шон 2 0
Вукоевич Диян 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Край Антон 1 0
Раджамохан Адхаван 1 0
Уайтмэн Элфи 1 0
Карлен Адам 1 0
Эрквист Расмус 1 0
Салмон Джастин 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
14%
3
23%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
7%
7
47%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
5
33%
3
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
27%
3
20%
76-90

Забито

13
9
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
8%
1
11%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
4
31%
1
11%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
2
15%
5
56%
76-90

Пропущено

22
28
12 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 13
2
9%
10
36%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
7
32%
6
21%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
2
9%
2
7%
61-75
5
23%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3
Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0 Кальмар - Сириус 2:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Сильвия - Сириус 0:3
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2
Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Эребру - Дегерфорс 0:5 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Скильебо - Дегерфорс 1:6 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 2:1 АИК - Дегерфорс 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 15 9 3 3 33 - 10 30
2. Хеккен 13 8 4 1 27 - 18 28
3. АИК 1:0 15 8 4 3 21 - 17 28
4. Хаммарбю 2:0 14 8 3 3 26 - 11 27
5. Мальмё 15 8 3 4 19 - 12 27
6. Гётеборг 1:0 14 7 2 5 16 - 14 23
7. Сириус 1:0 14 6 3 5 16 - 20 21
8. Кальмар 0:1 14 6 3 5 16 - 12 21
9. Эльфсборг 0:2 14 5 5 4 26 - 17 20
10. Мьельбю 0:1 14 5 4 5 13 - 13 19
11. Норрчёпинг 14 4 4 6 16 - 17 16
12. Варберг БоИС 13 4 2 7 11 - 22 14
13. Вернаму 14 3 4 7 12 - 22 13
14. Сундсвалль 13 3 1 9 14 - 31 10
15. Дегерфорс 0:1 14 2 2 10 10 - 28 8
16. Хельсинборг 14 1 3 10 11 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. АИК 1:0 8 6 1 1 9 - 3 19
3. Хаммарбю 2:0 8 5 3 0 17 - 6 18
4. Мальмё 7 5 1 1 13 - 4 16
5. Эльфсборг 0:2 7 4 2 1 16 - 8 14
6. Гётеборг 1:0 7 4 2 1 10 - 5 14
7. Хеккен 6 4 1 1 15 - 10 13
8. Кальмар 0:1 7 4 1 2 8 - 4 13
9. Мьельбю 0:1 7 3 3 1 10 - 6 12
10. Сириус 1:0 6 4 0 2 7 - 6 12
11. Варберг БоИС 6 3 1 2 7 - 6 10
12. Сундсвалль 7 3 0 4 10 - 16 9
13. Вернаму 6 2 3 1 5 - 3 9
14. Норрчёпинг 7 2 2 3 10 - 8 8
15. Дегерфорс 0:1 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Хельсинборг 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 7 4 3 0 12 - 8 15
2. Мальмё 8 3 2 3 6 - 8 11
3. Сириус 1:0 8 2 3 3 9 - 14 9
4. АИК 1:0 7 2 3 2 12 - 14 9
5. Хаммарбю 2:0 6 3 0 3 9 - 5 9
6. Гётеборг 1:0 7 3 0 4 6 - 9 9
7. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
8. Кальмар 0:1 7 2 2 3 8 - 8 8
9. Юргорден 7 2 2 3 8 - 6 8
10. Мьельбю 0:1 7 2 1 4 3 - 7 7
11. Эльфсборг 0:2 7 1 3 3 10 - 9 6
12. Варберг БоИС 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 8 1 1 6 7 - 19 4
14. Дегерфорс 0:1 7 1 0 6 5 - 14 3
15. Хельсинборг 6 0 1 5 6 - 11 1
16. Сундсвалль 6 0 1 5 4 - 15 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Матисен Маркус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Да Грака Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Diego Campos получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Дегерфорс
4.00
5.66
4.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сириус 1:0 Дегерфорс онлайн

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