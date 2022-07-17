Стадион: Студентернас
0'
4' Желтая карточкаDiego Campos2
4' Желтая карточкаДа Грака Кристофер
1:0
17' ГолМатисен Маркус
Ход матча
17'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
-
10 Сугита ЮкияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Oli Omarsson
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
- Основной состав
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
История личных встреч
Сириус
Дегерфорс
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|5
|0.36
|Aron Bjarnason I
|3
|0.21
|Зейдан Мустафа
|1
|0.07
|Матисен Маркус
|1
|0.07
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0.07
|Шабани Лаорент
|1
|0.07
|Сугита Юкия
|1
|0.07
|Ларсон Карл
|1
|0.07
|Хелльборг Адам
|0
|0
|Рогич Филип
|0
|0
|Райт Кевин
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|5
|0.36
|Diego Campos2
|2
|0.14
|Джурджич Никола
|1
|0.07
|Салмон Джастин
|1
|0.07
|Гравиус Христос
|0
|0
|Линделль Эрик
|0
|0
|Гранат Густав
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Эрквист Расмус
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|4
|0
|Шабани Лаорент
|3
|0
|Бьоркстрем Тим
|2
|0
|Рогич Филип
|2
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Aron Bjarnason I
|2
|0
|Силисуфай Эди
|2
|0
|Хелльборг Адам
|2
|0
|Да Грака Кристофер
|2
|0
|Олссон Филип
|2
|0
|Нильссон Давид
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Куаку Кристиан III
|1
|0
|Райт Кевин
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джурджич Никола
|5
|1
|Гайаю Джозеф-Клод
|3
|0
|Гравиус Христос
|3
|0
|Diego Campos2
|3
|0
|Ольссон Себастьян II
|1
|1
|Линделль Эрик
|2
|0
|Саиди Абдельрахман
|2
|0
|Сабеткар Шон
|2
|0
|Вукоевич Диян
|1
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Край Антон
|1
|0
|Раджамохан Адхаван
|1
|0
|Уайтмэн Элфи
|1
|0
|Карлен Адам
|1
|0
|Эрквист Расмус
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
14%
3
23%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
2
50%
76-90
Пропущено
15
15
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
7%
7
47%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
5
33%
3
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
27%
3
20%
76-90
Забито
13
9
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
8%
1
11%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
4
31%
1
11%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
2
15%
5
56%
76-90
Пропущено
22
28
12 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 13
2
9%
10
36%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
7
32%
6
21%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
2
9%
2
7%
61-75
5
23%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3
Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0 Кальмар - Сириус 2:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Сильвия - Сириус 0:3
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2
Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Эребру - Дегерфорс 0:5 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Скильебо - Дегерфорс 1:6 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 2:1 АИК - Дегерфорс 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|15
|9
|3
|3
|33 - 10
|30
|2.
|Хеккен
|13
|8
|4
|1
|27 - 18
|28
|3.
|АИК
|1:0
|15
|8
|4
|3
|21 - 17
|28
|4.
|Хаммарбю
|2:0
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|5.
|Мальмё
|15
|8
|3
|4
|19 - 12
|27
|6.
|Гётеборг
|1:0
|14
|7
|2
|5
|16 - 14
|23
|7.
|Сириус
|1:0
|14
|6
|3
|5
|16 - 20
|21
|8.
|Кальмар
|0:1
|14
|6
|3
|5
|16 - 12
|21
|9.
|Эльфсборг
|0:2
|14
|5
|5
|4
|26 - 17
|20
|10.
|Мьельбю
|0:1
|14
|5
|4
|5
|13 - 13
|19
|11.
|Норрчёпинг
|14
|4
|4
|6
|16 - 17
|16
|12.
|Варберг БоИС
|13
|4
|2
|7
|11 - 22
|14
|13.
|Вернаму
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|14.
|Сундсвалль
|13
|3
|1
|9
|14 - 31
|10
|15.
|Дегерфорс
|0:1
|14
|2
|2
|10
|10 - 28
|8
|16.
|Хельсинборг
|14
|1
|3
|10
|11 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|АИК
|1:0
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|3.
|Хаммарбю
|2:0
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|4.
|Мальмё
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|5.
|Эльфсборг
|0:2
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|6.
|Гётеборг
|1:0
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|7.
|Хеккен
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|8.
|Кальмар
|0:1
|7
|4
|1
|2
|8 - 4
|13
|9.
|Мьельбю
|0:1
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|10.
|Сириус
|1:0
|6
|4
|0
|2
|7 - 6
|12
|11.
|Варберг БоИС
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|12.
|Сундсвалль
|7
|3
|0
|4
|10 - 16
|9
|13.
|Вернаму
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|14.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|15.
|Дегерфорс
|0:1
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Хельсинборг
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|2.
|Мальмё
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|3.
|Сириус
|1:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|4.
|АИК
|1:0
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|5.
|Хаммарбю
|2:0
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|6.
|Гётеборг
|1:0
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|7.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Кальмар
|0:1
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|9.
|Юргорден
|7
|2
|2
|3
|8 - 6
|8
|10.
|Мьельбю
|0:1
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|11.
|Эльфсборг
|0:2
|7
|1
|3
|3
|10 - 9
|6
|12.
|Варберг БоИС
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|13.
|Вернаму
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|14.
|Дегерфорс
|0:1
|7
|1
|0
|6
|5 - 14
|3
|15.
|Хельсинборг
|6
|0
|1
|5
|6 - 11
|1
|16.
|Сундсвалль
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
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