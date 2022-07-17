Стадион: Френдс Арена
Ход матча
40'
1:0
65'
78'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
25
Оума
Эрик
11
Гвидетти
Йон
39
Саетра
Ларс
20
Берг
Оливер
11
Скрабб
Симон
14
Шамун
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Скрабб СимонНападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Papa Diouf1
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
АИК
Кальмар
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед
31 матч
41.9%
25.8%
32.3%
13 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
32.3%
51.6%
16.1%
10 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
29%
38.7%
32.3%
9 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бауи Набиль
|4
|0.27
|Ларссон Себастьян
|4 (4)
|0.27
|Ларссон Джордан
|3
|0.2
|Стефанелли Николас
|2
|0.13
|Милошевич Александер
|2
|0.13
|Оума Эрик
|1
|0.07
|Айяри Ясин
|1
|0.07
|Люстиг Микаэль
|1
|0.07
|Мбунга-Кимпиока Бенджамин
|1
|0.07
|Amar Abdirahman Ahmed
|1
|0.07
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саетра Ларс
|3
|0.21
|Берг Оливер
|2
|0.14
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0.14
|Шамун Ноа
|2
|0.14
|Скрабб Симон
|1
|0.07
|Янссон Исак
|1
|0.07
|Ромариньо Перейра
|1
|0.07
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.07
|Густафссон Карл
|1
|0.07
|Линдаль Аксель
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милошевич Александер
|5
|0
|Ларссон Себастьян
|4
|0
|Оума Эрик
|4
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|3
|0
|Бьорнстрем Аксель
|3
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|Айяри Ясин
|2
|0
|Люстиг Микаэль
|1
|0
|Бауи Набиль
|1
|0
|Яношевич Будимир
|1
|0
|Zachary Elbouzedi
|1
|0
|Jesper Ceesay
|1
|0
|Henry Atola
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|2
|0
|Бергквист Дуг
|2
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0
|Густафссон Карл
|2
|0
|Фридрих Рикардо
|2
|0
|Ромариньо Перейра
|1
|0
|Саетра Ларс
|1
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0
|Шёстедт Расмус
|1
|0
|Дженсен Кевин
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Бакман Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
4
9
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
13
8
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
8%
2
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
2
15%
2
25%
76-90
Пропущено
13
4
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
4
31%
2
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90
Забито
20
14
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
2
10%
3
21%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
5
36%
31-45
3
15%
2
14%
46-60
5
25%
1
7%
61-75
3
15%
3
21%
76-90
Пропущено
17
13
13 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
4
24%
3
23%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
6
35%
3
23%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
1
6%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2
Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2 АИК - Эребру 1:1 Эскилсминне - АИК 0:4
Кальмар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3
Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0 Сильвия - Кальмар 0:2 Кальмар - Треллеборг 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|15
|9
|3
|3
|33 - 10
|30
|2.
|Хеккен
|13
|8
|4
|1
|27 - 18
|28
|3.
|АИК
|1:0
|15
|8
|4
|3
|21 - 17
|28
|4.
|Хаммарбю
|3:0
|14
|8
|3
|3
|27 - 11
|27
|5.
|Мальмё
|15
|8
|3
|4
|19 - 12
|27
|6.
|Кальмар
|0:1
|14
|6
|3
|5
|16 - 12
|21
|7.
|Гётеборг
|1:1
|14
|6
|3
|5
|16 - 15
|21
|8.
|Сириус
|1:0
|14
|6
|3
|5
|16 - 20
|21
|9.
|Мьельбю
|1:1
|14
|5
|5
|4
|14 - 13
|20
|10.
|Эльфсборг
|0:3
|14
|5
|5
|4
|26 - 18
|20
|11.
|Норрчёпинг
|14
|4
|4
|6
|16 - 17
|16
|12.
|Варберг БоИС
|13
|4
|2
|7
|11 - 22
|14
|13.
|Вернаму
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|14.
|Сундсвалль
|13
|3
|1
|9
|14 - 31
|10
|15.
|Дегерфорс
|0:1
|14
|2
|2
|10
|10 - 28
|8
|16.
|Хельсинборг
|14
|1
|3
|10
|11 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|АИК
|1:0
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|3.
|Хаммарбю
|3:0
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|4.
|Мальмё
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|5.
|Эльфсборг
|0:3
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|6.
|Хеккен
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|7.
|Кальмар
|0:1
|7
|4
|1
|2
|8 - 4
|13
|8.
|Мьельбю
|1:1
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Гётеборг
|1:1
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|10.
|Сириус
|1:0
|6
|4
|0
|2
|7 - 6
|12
|11.
|Варберг БоИС
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|12.
|Сундсвалль
|7
|3
|0
|4
|10 - 16
|9
|13.
|Вернаму
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|14.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|15.
|Дегерфорс
|0:1
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Хельсинборг
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|2.
|Мальмё
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|3.
|Сириус
|1:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|4.
|АИК
|1:0
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|5.
|Хаммарбю
|3:0
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|6.
|Гётеборг
|1:1
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|7.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Кальмар
|0:1
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|9.
|Мьельбю
|1:1
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|10.
|Юргорден
|7
|2
|2
|3
|8 - 6
|8
|11.
|Эльфсборг
|0:3
|7
|1
|3
|3
|10 - 10
|6
|12.
|Варберг БоИС
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|13.
|Вернаму
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|14.
|Дегерфорс
|0:1
|7
|1
|0
|6
|5 - 14
|3
|15.
|Хельсинборг
|6
|0
|1
|5
|6 - 11
|1
|16.
|Сундсвалль
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
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