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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
АИК
1:0
Второй тайм: 78'
Кальмар
0'
1:0
40' Гол
Люстиг Микаэль
43' Желтая карточка
Милошевич Александер
78' Желтая карточка

Ход матча

40'
Люстиг Микаэль
(Оума Эрик)
1:0
43'
Милошевич Александер
 
65'
Мбунга-Кимпиока Бенджамин
Гвидетти Йон
 
65'
 
Papa Diouf1
Шамун Ноа
76'
Josafat Mendes
Zachary Elbouzedi
 
78'
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Кальмар
1.91
5.80
4.80
Все Коэффициенты
15
Нордфельдт
Кристоффер
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
9
Стефанелли
Николас
20
Zachary
Elbouzedi
11
Гвидетти
Йон
12
Бьорнстрем
Аксель
1
Фридрих
Рикардо
2
Линдаль
Аксель
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
20
Берг
Оливер
17
Густафссон
Карл
29
Ромариньо
Перейра
9
Янссон
Исак
11
Скрабб
Симон
14
Шамун
Ноа
АИК
4-3-3
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

АИК
Кальмар

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед

31 матч

41.9%
25.8%
32.3%
13 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.3%
51.6%
16.1%
10 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

29%
38.7%
32.3%
9 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

А
1:1
А
2:0
А
0:1
А
0:0
К
3:1
А
1:2
А
0:1
А
0:1
А
1:0
А
0:1
А
0:1
А
3:1
А
1:1
А
2:1
А
0:0
А
1:1
А
3:0
А
0:0
А
2:1
А
1:2
А
1:2
ТМС
0:2
А
2:1
А
1:0
А
0:1
А
0:3
А
1:1
А
0:1
А
3:2
А
0:0
А
2:0

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бауи Набиль 4 0.27
Ларссон Себастьян 4 (4) 0.27
Ларссон Джордан 3 0.2
Стефанелли Николас 2 0.13
Милошевич Александер 2 0.13
Оума Эрик 1 0.07
Айяри Ясин 1 0.07
Люстиг Микаэль 1 0.07
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.07
Amar Abdirahman Ahmed 1 0.07
Хуссейн Билаль 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саетра Ларс 3 0.21
Берг Оливер 2 0.14
Олафссон Давид-Кристьян 2 0.14
Шамун Ноа 2 0.14
Скрабб Симон 1 0.07
Янссон Исак 1 0.07
Ромариньо Перейра 1 0.07
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.07
Густафссон Карл 1 0.07
Линдаль Аксель 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милошевич Александер 5 0
Ларссон Себастьян 4 0
Оума Эрик 4 0
Папаяннопулос Сотирис 3 0
Бьорнстрем Аксель 3 0
Нордфельдт Кристоффер 2 0
Хуссейн Билаль 2 0
Айяри Ясин 2 0
Люстиг Микаэль 1 0
Бауи Набиль 1 0
Яношевич Будимир 1 0
Zachary Elbouzedi 1 0
Jesper Ceesay 1 0
Henry Atola 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 2 0
Бергквист Дуг 2 0
Нетабай Нахом Гирмай 2 0
Густафссон Карл 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Ромариньо Перейра 1 0
Саетра Ларс 1 0
Олафссон Давид-Кристьян 1 0
Шёстедт Расмус 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Янссон Исак 1 0
Бакман Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

4
9
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
8%
2
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
2
15%
2
25%
76-90

Пропущено

13
4
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
4
31%
2
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
2
10%
3
21%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
5
36%
31-45
3
15%
2
14%
46-60
5
25%
1
7%
61-75
3
15%
3
21%
76-90

Пропущено

17
13
13 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
4
24%
3
23%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
6
35%
3
23%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
1
6%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2
Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2 АИК - Эребру 1:1 Эскилсминне - АИК 0:4
Кальмар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3
Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0 Сильвия - Кальмар 0:2 Кальмар - Треллеборг 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 15 9 3 3 33 - 10 30
2. Хеккен 13 8 4 1 27 - 18 28
3. АИК 1:0 15 8 4 3 21 - 17 28
4. Хаммарбю 3:0 14 8 3 3 27 - 11 27
5. Мальмё 15 8 3 4 19 - 12 27
6. Кальмар 0:1 14 6 3 5 16 - 12 21
7. Гётеборг 1:1 14 6 3 5 16 - 15 21
8. Сириус 1:0 14 6 3 5 16 - 20 21
9. Мьельбю 1:1 14 5 5 4 14 - 13 20
10. Эльфсборг 0:3 14 5 5 4 26 - 18 20
11. Норрчёпинг 14 4 4 6 16 - 17 16
12. Варберг БоИС 13 4 2 7 11 - 22 14
13. Вернаму 14 3 4 7 12 - 22 13
14. Сундсвалль 13 3 1 9 14 - 31 10
15. Дегерфорс 0:1 14 2 2 10 10 - 28 8
16. Хельсинборг 14 1 3 10 11 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. АИК 1:0 8 6 1 1 9 - 3 19
3. Хаммарбю 3:0 8 5 3 0 18 - 6 18
4. Мальмё 7 5 1 1 13 - 4 16
5. Эльфсборг 0:3 7 4 2 1 16 - 8 14
6. Хеккен 6 4 1 1 15 - 10 13
7. Кальмар 0:1 7 4 1 2 8 - 4 13
8. Мьельбю 1:1 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Гётеборг 1:1 7 3 3 1 10 - 6 12
10. Сириус 1:0 6 4 0 2 7 - 6 12
11. Варберг БоИС 6 3 1 2 7 - 6 10
12. Сундсвалль 7 3 0 4 10 - 16 9
13. Вернаму 6 2 3 1 5 - 3 9
14. Норрчёпинг 7 2 2 3 10 - 8 8
15. Дегерфорс 0:1 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Хельсинборг 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 7 4 3 0 12 - 8 15
2. Мальмё 8 3 2 3 6 - 8 11
3. Сириус 1:0 8 2 3 3 9 - 14 9
4. АИК 1:0 7 2 3 2 12 - 14 9
5. Хаммарбю 3:0 6 3 0 3 9 - 5 9
6. Гётеборг 1:1 7 3 0 4 6 - 9 9
7. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
8. Кальмар 0:1 7 2 2 3 8 - 8 8
9. Мьельбю 1:1 7 2 2 3 4 - 7 8
10. Юргорден 7 2 2 3 8 - 6 8
11. Эльфсборг 0:3 7 1 3 3 10 - 10 6
12. Варберг БоИС 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 8 1 1 6 7 - 19 4
14. Дегерфорс 0:1 7 1 0 6 5 - 14 3
15. Хельсинборг 6 0 1 5 6 - 11 1
16. Сундсвалль 6 0 1 5 4 - 15 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Милошевич Александер получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Кальмар
1.91
5.80
4.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АИК 1:0 Кальмар онлайн

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