Стадион: Казимеж Гурски
1:0
Второй тайм: 52'
Ход матча
28'
43'
46'
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
99
Дурмуш
Илкай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Колар МаркоНападающий
-
-
Главный тренер: Стано Павол
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 КонрадоЗащитник
-
29 Штек ДавидЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Dominik Pila
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
История личных встреч
Висла Плоцк
Лехия Гданьск
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
15 матчей
26.7%
6.7%
66.6%
4 победы 1 ничья 10 побед
Первый тайм
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Секульски Лукаш
|1
|1
|Альварес Давид
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|1
|0
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0 Стежица - Висла Плоцк 2:3
Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4 Висла Плоцк - Лех 0:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1
Лехия Гданьск
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2
Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Сталь Мелец
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Висла Плоцк
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Легия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Корона Кельце
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лехия Гданьск
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Висла Плоцк
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Корона Кельце
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Шлёнск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лехия Гданьск
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Медзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Варта Познань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сталь Мелец
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Легия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Висла Плоцк
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Корона Кельце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заглембе Любин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лехия Гданьск
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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