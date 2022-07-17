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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион: Зрители: 3105
Висла Плоцк
3:0
Конец матча
Лехия Гданьск
0'
28' Желтая карточка
Налепа Михал
1:0
43' Гол
Секульски Лукаш
63' Желтая карточка
Конрадо
67' Желтая карточка
Кубицки Ярослав
2:0
77' Гол
Альварес Давид
78' Желтая карточка
Павляк Александр
3:0
90' Гол
Коцыля Давид
90'+5
69
Градецки
Бартломей
25
Жезничак
Якуб
2
Михальски
Дамян
3
Капюади
Стив
77
Томасик
Пётр
8
Фурман
Доминик
89
Павляк
Александр
14
Швох
Матеуш
10
Вольски
Рафал
11
Альварес
Давид
20
Секульски
Лукаш
12
Куцяк
Душан
72
Filip
Koperski
25
Налепа
Михал
4
Кристерс
Тоберс
2
Петшак
Рафаль
7
Гаёс
Мацей
88
Калузиньски
Якуб
17
Клеменс
Кристиан
33
Терраццино
Марко
99
Дурмуш
Илкай
28
Пайшау
Флавиу
Висла Плоцк
4-1-4-1
Лехия Гданьск
4-2-3-1

История личных встреч

Висла Плоцк
Лехия Гданьск

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
6.7%
66.6%
4 победы 1 ничья 10 побед

Первый тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
3:6
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:3
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
2:1
Э
2:1
ВД
1:0
К
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 1 1
Секульски Лукаш 1 1
Коцыля Давид 1 1
Фурман Доминик 0 0
Колар Марко 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павляк Александр 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конрадо 1 0
Кубицки Ярослав 1 0
Налепа Михал 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Плоцк
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0 Стежица - Висла Плоцк 2:3
Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4 Висла Плоцк - Лех 0:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1
Лехия Гданьск
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2
Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ягеллония 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Легия 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ягеллония 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Варта Познань 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Легия 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Заглембе Любин 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Корона Кельце 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Секульски Лукаш бьет в цель!
    • Желтая карточка
      28'
      Налепа Михал получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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