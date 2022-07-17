  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Гётеборг
1:0
Второй тайм: 57'
Мьельбю
0'
22' Желтая карточка
Бьярсмюр Маттиас
32' Желтая карточка
Терн Симон
36' Желтая карточка
Халити Йетмир
1:0
42' Гол
Яллоу Александр
52' Желтая карточка
Айеш Хосам

Ход матча

22'
Бьярсмюр Маттиас
 
32'
Терн Симон
 
36'
 
Халити Йетмир
42'
Яллоу Александр
(Айеш Хосам)
1:0
52'
Айеш Хосам
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Мьельбю
3.15
4.16
3.75
Все Коэффициенты
1
Хан
Уорнер
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
4
Юханссон
Карл
II
17
Вендт
Оскар
8
Айеш
Хосам
13
Свенссон
Густаф
7
Эрикссон
Себастьян
21
Терн
Симон
23
Якоб
Кевин
14
Норлин
Густаф
35
Бролин
Самуэль
15
Кричак
Иван
17
Грасия
Карлос
5
Халити
Йетмир
11
Штоль
Адам
26
Перссон
Ноа
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
25
Otto
Rosengren
10
Моро
Мамудо
31
Silas
Nwankwo
Гётеборг
4-4-2
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Гётеборг
Мьельбю

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

К
2:2
А
1:3
А
3:2
А
1:1
А
2:2
А
3:0
А
3:1
А
2:1
А
4:2
А
4:2
А
1:1
А
0:1
А
0:2
А
0:0
А
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 7 0.5
Норлин Густаф 2 0.14
Айеш Хосам 2 0.14
Вильхельмссон Оскар 2 0.14
Яллоу Александр 1 0.07
Терн Симон 1 0.07
Якоб Кевин 1 0.07
Сана Тобиас 0 0
Свенссон Густаф 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silas Nwankwo 5 0.36
Моро Мамудо 2 0.14
Лёфквист Дэвид 2 (1) 0.14
Густавссон Йеспер 1 0.07
Йоханссон Херман 1 0.07
Густафссон Виктор 1 0.07
Грасия Карлос 1 0.07
Видесхейм-Пауль Расмус 0 0
Эйле Ноа 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терн Симон 5 0
Берг Маркус 3 0
Вильхельмссон Оскар 3 0
Вендт Оскар 2 0
Айеш Хосам 2 0
Бьярсмюр Маттиас 2 0
Юханссон Карл II 2 0
Яллоу Александр 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Норлин Густаф 2 0
Сана Тобиас 1 0
Свенссон Густаф 1 0
Хан Уорнер 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 4 0
Лёфквист Дэвид 3 0
Халити Йетмир 3 0
Йоханссон Херман 3 0
Otto Rosengren 3 0
Густавссон Йеспер 2 0
Magnus Woerts 2 0
Густафссон Виктор 2 0
Грасия Карлос 2 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Штоль Адам 1 0
Моро Мамудо 1 0
Эйле Ноа 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
4
36%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

15
14
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
6
40%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
3
20%
4
29%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
21%
2
18%
31-45
5
36%
2
18%
46-60
4
29%
2
18%
61-75
1
7%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Сириус - Гётеборг 1:2 Треллеборг - Гётеборг 0:2
Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 АИК - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Мальмё - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Вернаму 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Норрбю - Гётеборг 1:1
Мьельбю
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1
Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Кёге 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 15 9 3 3 33 - 10 30
2. Хеккен 13 8 4 1 27 - 18 28
3. АИК 1:0 15 8 4 3 21 - 17 28
4. Хаммарбю 2:0 14 8 3 3 26 - 11 27
5. Мальмё 15 8 3 4 19 - 12 27
6. Гётеборг 1:0 14 7 2 5 16 - 14 23
7. Сириус 1:0 14 6 3 5 16 - 20 21
8. Кальмар 0:1 14 6 3 5 16 - 12 21
9. Эльфсборг 0:2 14 5 5 4 26 - 17 20
10. Мьельбю 0:1 14 5 4 5 13 - 13 19
11. Норрчёпинг 14 4 4 6 16 - 17 16
12. Варберг БоИС 13 4 2 7 11 - 22 14
13. Вернаму 14 3 4 7 12 - 22 13
14. Сундсвалль 13 3 1 9 14 - 31 10
15. Дегерфорс 0:1 14 2 2 10 10 - 28 8
16. Хельсинборг 14 1 3 10 11 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. АИК 1:0 8 6 1 1 9 - 3 19
3. Хаммарбю 2:0 8 5 3 0 17 - 6 18
4. Мальмё 7 5 1 1 13 - 4 16
5. Эльфсборг 0:2 7 4 2 1 16 - 8 14
6. Гётеборг 1:0 7 4 2 1 10 - 5 14
7. Хеккен 6 4 1 1 15 - 10 13
8. Кальмар 0:1 7 4 1 2 8 - 4 13
9. Мьельбю 0:1 7 3 3 1 10 - 6 12
10. Сириус 1:0 6 4 0 2 7 - 6 12
11. Варберг БоИС 6 3 1 2 7 - 6 10
12. Сундсвалль 7 3 0 4 10 - 16 9
13. Вернаму 6 2 3 1 5 - 3 9
14. Норрчёпинг 7 2 2 3 10 - 8 8
15. Дегерфорс 0:1 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Хельсинборг 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 7 4 3 0 12 - 8 15
2. Мальмё 8 3 2 3 6 - 8 11
3. Сириус 1:0 8 2 3 3 9 - 14 9
4. АИК 1:0 7 2 3 2 12 - 14 9
5. Хаммарбю 2:0 6 3 0 3 9 - 5 9
6. Гётеборг 1:0 7 3 0 4 6 - 9 9
7. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
8. Кальмар 0:1 7 2 2 3 8 - 8 8
9. Юргорден 7 2 2 3 8 - 6 8
10. Мьельбю 0:1 7 2 1 4 3 - 7 7
11. Эльфсборг 0:2 7 1 3 3 10 - 9 6
12. Варберг БоИС 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 8 1 1 6 7 - 19 4
14. Дегерфорс 0:1 7 1 0 6 5 - 14 3
15. Хельсинборг 6 0 1 5 6 - 11 1
16. Сундсвалль 6 0 1 5 4 - 15 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    52'
    Айеш Хосам получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Яллоу Александр бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Халити Йетмир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Терн Симон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Бьярсмюр Маттиас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Мьельбю
3.15
4.16
3.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гётеборг 1:0 Мьельбю онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Гётеборг
Мьельбю
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 