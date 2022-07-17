Стадион: Гамла Уллеви Зрители: 14989
0'
22' Желтая карточкаБьярсмюр Маттиас
32' Желтая карточкаТерн Симон
36' Желтая карточкаХалити Йетмир
1:0
41' ГолЯллоу Александр
52' Желтая карточкаАйеш Хосам
1:1
73' ГолКричак Иван
83' Желтая карточкаРашиди Херади
89' Желтая карточкаЮханссон Карл
90' Желтая карточкаМёрфельт Альбин
90'+7
Ход матча
22'
32'
36'
41'
1:0
52'
73'
1:1
83'
85'
89'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
17
Вендт
Оскар
21
Терн
Симон
23
Якоб
Кевин
15
Кричак
Иван
11
Штоль
Адам
26
Перссон
Ноа
10
Моро
Мамудо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
-
23 Якоб КевинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Амброз ФилипПолузащитник
-
11 Сорга ЭрикНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Штоль АдамЗащитник
-
26 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
История личных встреч
Гётеборг
Мьельбю
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|7
|0.5
|Норлин Густаф
|2
|0.14
|Айеш Хосам
|2
|0.14
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.14
|Яллоу Александр
|1
|0.07
|Терн Симон
|1
|0.07
|Якоб Кевин
|1
|0.07
|Сана Тобиас
|0
|0
|Свенссон Густаф
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Silas Nwankwo
|5
|0.36
|Моро Мамудо
|2
|0.14
|Лёфквист Дэвид
|2 (1)
|0.14
|Густавссон Йеспер
|1
|0.07
|Кричак Иван
|1
|0.07
|Йоханссон Херман
|1
|0.07
|Густафссон Виктор
|1
|0.07
|Грасия Карлос
|1
|0.07
|Видесхейм-Пауль Расмус
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Терн Симон
|5
|0
|Берг Маркус
|3
|0
|Айеш Хосам
|3
|0
|Юханссон Карл II
|3
|0
|Вильхельмссон Оскар
|3
|0
|Вендт Оскар
|2
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Свенссон Густаф
|1
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|4
|0
|Лёфквист Дэвид
|3
|0
|Халити Йетмир
|3
|0
|Йоханссон Херман
|3
|0
|Otto Rosengren
|3
|0
|Густавссон Йеспер
|2
|0
|Magnus Woerts
|2
|0
|Густафссон Виктор
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Грасия Карлос
|2
|0
|Рашиди Херади
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Моро Мамудо
|1
|0
|Эйле Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
4
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
5
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
10%
2
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
4
36%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
16
15
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
7
44%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
13%
5
33%
61-75
3
19%
4
27%
76-90
Пропущено
15
12
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
5
33%
2
17%
46-60
5
33%
2
17%
61-75
1
7%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Сириус - Гётеборг 1:2 Треллеборг - Гётеборг 0:2
Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 АИК - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Мальмё - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Вернаму 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Норрбю - Гётеборг 1:1
Мьельбю
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1
Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Кёге 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|15
|9
|3
|3
|33 - 10
|30
|2.
|Хеккен
|13
|8
|4
|1
|27 - 18
|28
|3.
|АИК
|15
|8
|4
|3
|21 - 17
|28
|4.
|Хаммарбю
|14
|8
|3
|3
|27 - 11
|27
|5.
|Мальмё
|15
|8
|3
|4
|19 - 12
|27
|6.
|Кальмар
|14
|6
|3
|5
|16 - 12
|21
|7.
|Гётеборг
|14
|6
|3
|5
|16 - 15
|21
|8.
|Сириус
|14
|6
|3
|5
|17 - 20
|21
|9.
|Мьельбю
|14
|5
|5
|4
|14 - 13
|20
|10.
|Эльфсборг
|14
|5
|5
|4
|26 - 18
|20
|11.
|Норрчёпинг
|14
|4
|4
|6
|16 - 17
|16
|12.
|Варберг БоИС
|13
|4
|2
|7
|11 - 22
|14
|13.
|Вернаму
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|14.
|Сундсвалль
|13
|3
|1
|9
|14 - 31
|10
|15.
|Дегерфорс
|14
|2
|2
|10
|10 - 29
|8
|16.
|Хельсинборг
|14
|1
|3
|10
|11 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|АИК
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|3.
|Хаммарбю
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|4.
|Мальмё
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|5.
|Эльфсборг
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|6.
|Хеккен
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|7.
|Кальмар
|7
|4
|1
|2
|8 - 4
|13
|8.
|Мьельбю
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Гётеборг
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|10.
|Сириус
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Варберг БоИС
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|12.
|Сундсвалль
|7
|3
|0
|4
|10 - 16
|9
|13.
|Вернаму
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|14.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|15.
|Дегерфорс
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Хельсинборг
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|2.
|Мальмё
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|3.
|Сириус
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|4.
|АИК
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|5.
|Хаммарбю
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|6.
|Гётеборг
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|7.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Кальмар
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|9.
|Мьельбю
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|10.
|Юргорден
|7
|2
|2
|3
|8 - 6
|8
|11.
|Эльфсборг
|7
|1
|3
|3
|10 - 10
|6
|12.
|Варберг БоИС
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|13.
|Вернаму
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|14.
|Дегерфорс
|7
|1
|0
|6
|5 - 15
|3
|15.
|Хельсинборг
|6
|0
|1
|5
|6 - 11
|1
|16.
|Сундсвалль
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
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