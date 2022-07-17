  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион: Зрители: 14989
Гётеборг
1:1
Конец матча
Мьельбю
0'
22' Желтая карточка
Бьярсмюр Маттиас
32' Желтая карточка
Терн Симон
36' Желтая карточка
Халити Йетмир
1:0
41' Гол
Яллоу Александр
52' Желтая карточка
Айеш Хосам
1:1
73' Гол
Кричак Иван
83' Желтая карточка
Рашиди Херади
89' Желтая карточка
Юханссон Карл
90' Желтая карточка
Мёрфельт Альбин
90'+7

Ход матча

22'
Бьярсмюр Маттиас
 
32'
Терн Симон
 
36'
 
Халити Йетмир
41'
Яллоу Александр
(Айеш Хосам)
1:0
52'
Айеш Хосам
 
63'
Hussein Carneil
Эрикссон Себастьян
 
67'
 
Йоханссон Херман
Моро Мамудо
68'
 
Рашиди Херади
Перссон Ноа
73'
1:1
Кричак Иван
(Otto Rosengren)
83'
 
Бергстрем Якоб
Silas Nwankwo
83'
 
Мёрфельт Альбин
Otto Rosengren
83'
 
Рашиди Херади
85'
Linus Carlstrand
Норлин Густаф
 
85'
Сорга Эрик
Якоб Кевин
 
89'
Юханссон Карл
 
90'
 
Мёрфельт Альбин

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
1
Хан
Уорнер
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
4
Юханссон
Карл
II
17
Вендт
Оскар
8
Айеш
Хосам
13
Свенссон
Густаф
7
Эрикссон
Себастьян
21
Терн
Симон
23
Якоб
Кевин
14
Норлин
Густаф
35
Бролин
Самуэль
15
Кричак
Иван
17
Грасия
Карлос
5
Халити
Йетмир
11
Штоль
Адам
26
Перссон
Ноа
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
25
Otto
Rosengren
10
Моро
Мамудо
31
Silas
Nwankwo
Гётеборг
4-4-2
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Гётеборг
Мьельбю

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

К
2:2
А
1:3
А
3:2
А
1:1
А
2:2
А
3:0
А
3:1
А
2:1
А
4:2
А
4:2
А
1:1
А
0:1
А
0:2
А
0:0
А
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 7 0.5
Норлин Густаф 2 0.14
Айеш Хосам 2 0.14
Вильхельмссон Оскар 2 0.14
Яллоу Александр 1 0.07
Терн Симон 1 0.07
Якоб Кевин 1 0.07
Сана Тобиас 0 0
Свенссон Густаф 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silas Nwankwo 5 0.36
Моро Мамудо 2 0.14
Лёфквист Дэвид 2 (1) 0.14
Густавссон Йеспер 1 0.07
Кричак Иван 1 0.07
Йоханссон Херман 1 0.07
Густафссон Виктор 1 0.07
Грасия Карлос 1 0.07
Видесхейм-Пауль Расмус 0 0
Эйле Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терн Симон 5 0
Берг Маркус 3 0
Айеш Хосам 3 0
Юханссон Карл II 3 0
Вильхельмссон Оскар 3 0
Вендт Оскар 2 0
Бьярсмюр Маттиас 2 0
Яллоу Александр 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Норлин Густаф 2 0
Сана Тобиас 1 0
Свенссон Густаф 1 0
Хан Уорнер 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 4 0
Лёфквист Дэвид 3 0
Халити Йетмир 3 0
Йоханссон Херман 3 0
Otto Rosengren 3 0
Густавссон Йеспер 2 0
Magnus Woerts 2 0
Густафссон Виктор 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Грасия Карлос 2 0
Рашиди Херади 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Штоль Адам 1 0
Моро Мамудо 1 0
Эйле Ноа 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
5
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
10%
2
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
4
36%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

16
15
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
7
44%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
13%
5
33%
61-75
3
19%
4
27%
76-90

Пропущено

15
12
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
5
33%
2
17%
46-60
5
33%
2
17%
61-75
1
7%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Сириус - Гётеборг 1:2 Треллеборг - Гётеборг 0:2
Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 АИК - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Мальмё - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Вернаму 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Норрбю - Гётеборг 1:1
Мьельбю
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1
Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Кёге 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 15 9 3 3 33 - 10 30
2. Хеккен 13 8 4 1 27 - 18 28
3. АИК 15 8 4 3 21 - 17 28
4. Хаммарбю 14 8 3 3 27 - 11 27
5. Мальмё 15 8 3 4 19 - 12 27
6. Кальмар 14 6 3 5 16 - 12 21
7. Гётеборг 14 6 3 5 16 - 15 21
8. Сириус 14 6 3 5 17 - 20 21
9. Мьельбю 14 5 5 4 14 - 13 20
10. Эльфсборг 14 5 5 4 26 - 18 20
11. Норрчёпинг 14 4 4 6 16 - 17 16
12. Варберг БоИС 13 4 2 7 11 - 22 14
13. Вернаму 14 3 4 7 12 - 22 13
14. Сундсвалль 13 3 1 9 14 - 31 10
15. Дегерфорс 14 2 2 10 10 - 29 8
16. Хельсинборг 14 1 3 10 11 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
3. Хаммарбю 8 5 3 0 18 - 6 18
4. Мальмё 7 5 1 1 13 - 4 16
5. Эльфсборг 7 4 2 1 16 - 8 14
6. Хеккен 6 4 1 1 15 - 10 13
7. Кальмар 7 4 1 2 8 - 4 13
8. Мьельбю 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Гётеборг 7 3 3 1 10 - 6 12
10. Сириус 6 4 0 2 8 - 6 12
11. Варберг БоИС 6 3 1 2 7 - 6 10
12. Сундсвалль 7 3 0 4 10 - 16 9
13. Вернаму 6 2 3 1 5 - 3 9
14. Норрчёпинг 7 2 2 3 10 - 8 8
15. Дегерфорс 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Хельсинборг 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 7 4 3 0 12 - 8 15
2. Мальмё 8 3 2 3 6 - 8 11
3. Сириус 8 2 3 3 9 - 14 9
4. АИК 7 2 3 2 12 - 14 9
5. Хаммарбю 6 3 0 3 9 - 5 9
6. Гётеборг 7 3 0 4 6 - 9 9
7. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
8. Кальмар 7 2 2 3 8 - 8 8
9. Мьельбю 7 2 2 3 4 - 7 8
10. Юргорден 7 2 2 3 8 - 6 8
11. Эльфсборг 7 1 3 3 10 - 10 6
12. Варберг БоИС 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 8 1 1 6 7 - 19 4
14. Дегерфорс 7 1 0 6 5 - 15 3
15. Хельсинборг 6 0 1 5 6 - 11 1
16. Сундсвалль 6 0 1 5 4 - 15 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    91'
    Albin Moerfelt получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    89'
    Юханссон Карл II получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Якоб Кевин уходит с поля. Сорга Эрик выходит вместо него
  • 85'
    Gustaf Norlin уходит с поля. Linus Carlstrand выходит вместо него
  • Желтая карточка
    83'
    Рашиди Херади получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    Otto Rosengren уходит с поля. Albin Moerfelt выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Гётеборг 1:1 Мьельбю онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     