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Швеция: Суперэттан

2022
Хальмстад
1:0
Второй тайм: 57'
Утсиктенс
0'
25' Желтая карточка
Nsima Peter
30' Желтая карточка
Wilhelm Nilsson
1:0
39' Гол
Карим Садат

Ход матча

25'
 
Nsima Peter
30'
 
Wilhelm Nilsson
36'
Ульссон Маркус
Бернтссон Александер
 
39'
Карим Садат
(Ахльстранд Эрик)
1:0
53'
 
Jonathan Quintero
Бьорквист Маркус
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Утсиктенс
1.68
5.54
5.30
Все Коэффициенты
1
Нильссон
Малькольм
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
3
Бернтссон
Александер
17
Офосу-Айе
Фил
2
Боаки
Томас
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
16
Ахльстранд
Эрик
10
Карим
Садат
9
Дальстрём
Виллиам
1
Браттберг
Йохан
4
Allan
Mohideen
5
Jakob
Hedenquist
2
Wilhelm
Nilsson
13
Erik
Gunnarsson2
18
Милованович
Вилльям
22
Predrag
Randjelovic
II
6
Erik
Westermark
7
Бом
Карл
8
Бьорквист
Маркус
19
Nsima
Peter
Хальмстад
3-5-2
Утсиктенс
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Александр II 5 0.36
Баффо Джозеф 5 (4) 0.36
Боман Микаэль 4 0.29
Карим Садат 3 0.21
Кроон Самуэль 3 0.21
Дальстрём Виллиам 1 0.07
Сведберг Джонатан 1 0.07
Ахльстранд Эрик 1 0.07
Юханссон Андреас 1 0.07
Алланссон Йоэль 1 0.07
Офосу-Айе Фил 1 0.07
Нильссон Малькольм 1 0.07
Викстрём Эмиль 0 0
Боаки Томас 0 0
Лундевалль Симон 0 0
Бернтссон Александер 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бом Карл 5 (1) 0.36
Albin Skoglund 3 0.21
Nsima Peter 3 0.21
Allan Mohideen 2 0.14
Erik Westermark 2 0.14
Бьорквист Маркус 2 0.14
Lucas Hedlund 2 0.14
Jakob Hedenquist 2 0.14
Брандт Йеспер 1 0.07
Jonathan Quintero 1 0.07
Wilhelm Nilsson 1 0.07
Милованович Вилльям 0 0
Боувин Маттиас 0 0
Diocounda Gory 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 5 0
Дальстрём Виллиам 3 0
Сведберг Джонатан 2 0
Кроон Самуэль 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Ульссон Маркус 1 0
Офосу-Айе Фил 1 0
Боаки Томас 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Карим Садат 1 0
Карлссон Каспер 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брандт Йеспер 4 1
Nsima Peter 3 1
Wilhelm Nilsson 4 0
Бом Карл 3 0
Albin Skoglund 3 0
Lucas Hedlund 3 0
Бьорквист Маркус 3 0
Jonathan Quintero 1 1
Милованович Вилльям 2 0
Predrag Randjelovic II 2 0
Erik Westermark 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Allan Mohideen 1 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0
Diocounda Gory 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
3
27%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
1
9%
6
50%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
1
8%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
3
60%
2
33%
76-90

Забито

15
12
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
4
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
8
53%
3
25%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Забито

26
24
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
3
12%
2
8%
1-15
2
8%
5
21%
16-30
5
19%
1
4%
31-45
2
8%
8
33%
46-60
4
15%
4
17%
61-75
10
38%
4
17%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
3
23%
4
25%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
4
31%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ландскруна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Вернаму - Хальмстад 0:1
Хеккен - Хальмстад 2:0 Вестерос - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0 Эстер - Хальмстад 1:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эребру - Хальмстад 0:2 Далкурд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Норрбю 1:2 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Юргорден - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Браге 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1
Утсиктенс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Утсиктенс - Сковде АИК 1:1
Норрбю - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Венерсборг 4:0 Торнс - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Юнгшиле 4:2 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 1:0 14 9 2 3 27 - 13 29
2. Браге 14 7 5 2 26 - 13 26
3. Сковде АИК 14 7 4 3 21 - 18 25
4. Утсиктенс 0:1 14 7 3 4 25 - 16 24
5. Сирианска Эскильстуна 13 7 1 5 30 - 22 22
6. Эстер 14 6 4 4 22 - 17 22
7. Треллеборг 13 6 4 3 22 - 19 22
8. Броммапойкарна 13 6 3 4 29 - 22 21
9. Ландскруна 14 5 5 4 20 - 23 20
10. Эребру 14 6 2 6 15 - 17 20
11. Норрбю 13 5 2 6 11 - 15 17
12. Вестерос 14 4 4 6 19 - 25 16
13. Йёнчёпинг 13 3 2 8 20 - 28 11
14. Далкурд 14 3 2 9 12 - 25 11
15. Эргрюте 13 1 5 7 17 - 26 8
16. Эстерсунд 14 1 4 9 9 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 7 5 2 0 20 - 8 17
2. Хальмстад 1:0 7 5 0 2 12 - 5 15
3. Сирианска Эскильстуна 7 5 0 2 20 - 11 15
4. Браге 7 4 2 1 14 - 5 14
5. Эребру 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Треллеборг 7 3 3 1 11 - 7 12
7. Утсиктенс 0:1 7 3 3 1 13 - 9 12
8. Сковде АИК 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Ландскруна 6 3 2 1 12 - 11 11
10. Норрбю 7 3 2 2 5 - 5 11
11. Вестерос 7 2 3 2 11 - 12 9
12. Далкурд 8 3 0 5 9 - 12 9
13. Эстер 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Йёнчёпинг 7 2 1 4 14 - 15 7
15. Эргрюте 6 1 2 3 8 - 10 5
16. Эстерсунд 6 1 2 3 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстер 8 4 3 1 13 - 7 15
2. Хальмстад 1:0 7 4 2 1 15 - 8 14
3. Сковде АИК 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Утсиктенс 0:1 7 4 0 3 12 - 7 12
5. Браге 7 3 3 1 12 - 8 12
6. Треллеборг 6 3 1 2 11 - 12 10
7. Ландскруна 8 2 3 3 8 - 12 9
8. Эребру 7 2 1 4 6 - 9 7
9. Сирианска Эскильстуна 6 2 1 3 10 - 11 7
10. Вестерос 7 2 1 4 8 - 13 7
11. Норрбю 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Броммапойкарна 6 1 1 4 9 - 14 4
13. Йёнчёпинг 6 1 1 4 6 - 13 4
14. Эргрюте 7 0 3 4 9 - 16 3
15. Эстерсунд 8 0 2 6 4 - 16 2
16. Далкурд 6 0 2 4 3 - 13 2
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Второй тайм
  • 53'
    Бьорквист Маркус уходит с поля. Jonathan Quintero выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Карим Садат бьет в цель!
  • 36'
    Бернтссон Александер уходит с поля. Ульссон Маркус выходит вместо него
  • Желтая карточка
    30'
    Wilhelm Nilsson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Nsima Peter получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Утсиктенс
1.68
5.54
5.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хальмстад 1:0 Утсиктенс онлайн

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