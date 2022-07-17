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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион:
Копенгаген
0:0
Первый тайм: 32'
Хорсенс
0'
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Тенгстедт Каспер
16' Желтая карточка
Йенсен Магнус

Ход матча

9'
 
Тенгстедт Каспер
16'
 
Йенсен Магнус

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Хорсенс
4.70
5.10
8.50
Все Коэффициенты
1
Грабара
Камил
2
Дикс
Кевин
3
Вавро
Денис
20
Бойлесен
Николай
19
Elias
Jelert
Kristensen
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
33
Фальк
Расмус
12
Лерагер
Лукас
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
16
Биэл
Пеп
7
Классон
Виктор
1
Делач
Матей
3
Йенсен
Магнус
4
Киилерик
Мальте
21
Гомес
Джеймс
18
Thomas
Santos
23
Крузе
Давид
6
Опондо
Мозес
24
Мусонда
Лубамба
9
Anders
Jacobsen
II
10
Тенгстедт
Каспер
11
Сигурдарсон
Арон
Копенгаген
4-3-3
Хорсенс
3-4-3

История личных встреч

Копенгаген
Хорсенс

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 8 ничьих 5 побед

28 матчей

67.9%
14.3%
17.8%
19 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
39.3%
10.7%
14 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

СД
0:2
СД
2:0
СД
0:1
СД
0:2
СД
1:6
СД
1:2
СД
2:3
СД
4:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
5:0
СД
0:2
ТМС
1:0
СД
2:1
СД
1:1
К
0:1
С
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:1
СЛ
1:1
СЛ
4:0
К
2:4
СЛ
1:2
СЛ
0:2
СЛ
5:2
СЛ
0:1
СЛ
3:2
СЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Магнус 1 0

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0
Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0
Хорсенс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4
Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Фредерисия 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 0:1 Нюкёбинг - Хорсенс 1:4 Хорсенс - Эсбьерг 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Видовре 2:1 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Хорсенс - Раннерс 2:1 Фредерисия - Хорсенс 0:2 Хорсенс - Хобро 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Митьюлланд 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Силькеборг 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Копенгаген 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Хорсенс 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Копенгаген 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Митьюлланд 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Ольборг 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хорсенс 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Силькеборг 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Раннерс 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорсенс 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Силькеборг 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Копенгаген 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Люнгбю 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Митьюлланд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Виборг 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
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    Лучшие коэффициенты
    Копенгаген
    Ничья
    Хорсенс
    4.70
    5.10
    8.50
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