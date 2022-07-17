Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Джеймс Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Джеймс Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Хорсенс

48' Мусонда Лубамба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

47' Удар от ворот произведет Хорсенс

46' Биэл Пеп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Удар от ворот произведет Хорсенс

45' Биэл Пеп не смог попасть в створ ударом издали

44' Киилерик Мальте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Киилерик Мальте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Киилерик Мальте предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Копенгаген отменен из-за положения "вне игры".

41' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

38' Удар от ворот произведет Копенгаген

38' Сигурдарсон Арон из команды Хорсенс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

38' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Биэл Пеп нанес удар головой, но Матей Делак спокойно отбил мяч.

34' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

32' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

30' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Тенгстедт Каспер получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Тенгстедт Каспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

28' Отличные скиллы показывает Тенгстедт Каспер , обводя своих соперников

27' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Йенсен Магнус нанес удар головой, но Камиль Грабара спокойно отбил мяч.

25' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Йенсен Магнус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Тенгстедт Каспер завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

23' Опасность предотвращена - Джеймс Гомес из команды Хорсенс вступил в отбор удачно

22' Отличные скиллы показывает Биэл Пеп , обводя своих соперников

21' Удар от ворот произведет Хорсенс

21' Классон Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

18' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Йенсен Магнус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

16' Удар от ворот произведет Копенгаген

16' Сигурдарсон Арон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Хорсенс

14' Биэл Пеп нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

14' Йоханнессон Исак-Бергманн нанес удар, мяч был парирован, но Матей Делак не удержал его в руках.

14' Харальдссон Хакон-Арнар нанес удар, мяч был парирован, но Матей Делак не удержал его в руках.

13' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

11' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Хорсенс отменен из-за положения "вне игры".

10' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

8' Удар от ворот произведет Хорсенс

8' Дикс Кевин из команды Копенгаген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

6' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Харальдссон Хакон-Арнар из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

6' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Киилерик Мальте предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Удар от ворот произведет Хорсенс

2' Бойлесен Николай из команды Копенгаген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

1' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Копенгаген начинает с центра поля