Стадион: Паркен Зрители: 22184
0:1
Конец матча
0'
9' Undefined phrase: football_event_Тенгстедт Каспер
16' Желтая карточкаЙенсен Магнус
40' Undefined phrase: football_event_Харальдссон Хакон-Арнар
58' Желтая карточкаСтаменич Марко
0:1
61' ГолМусонда Лубамба
85' Желтая карточкаМусонда Лубамба
90'+6
Ход матча
16'
58'
61'
85'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
11 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
33
Фальк
Расмус
16
Биэл
Пеп
21
Гомес
Джеймс
23
Крузе
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Биэл ПепНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Полузащитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
-
26 Samson Iyede
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
История личных встреч
Копенгаген
Хорсенс
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 8 ничьих 5 побед
28 матчей
67.9%
14.3%
17.8%
19 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
39.3%
10.7%
14 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусонда Лубамба
|1
|1
|Anders Jacobsen II
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стаменич Марко
|1
|0
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|Йенсен Магнус
|1
|0
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0
Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0
Хорсенс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4
Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Фредерисия 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 0:1 Нюкёбинг - Хорсенс 1:4 Хорсенс - Эсбьерг 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Видовре 2:1 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Хорсенс - Раннерс 2:1 Фредерисия - Хорсенс 0:2 Хорсенс - Хобро 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Митьюлланд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Силькеборг
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Люнгбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Орхус
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Брондбю
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Оденсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Копенгаген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Брондбю
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Люнгбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Митьюлланд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Ольборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Оденсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Орхус
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Силькеборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Раннерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хорсенс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Копенгаген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Орхус
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Силькеборг
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Оденсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брондбю
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Люнгбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Митьюлланд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Виборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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