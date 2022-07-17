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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 22184
Копенгаген
0:1
Конец матча
Хорсенс
0'
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Тенгстедт Каспер
16' Желтая карточка
Йенсен Магнус
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Харальдссон Хакон-Арнар
58' Желтая карточка
Стаменич Марко
0:1
61' Гол
Мусонда Лубамба
85' Желтая карточка
Мусонда Лубамба
90'+6

Ход матча

9'
 
Тенгстедт Каспер
16'
 
Йенсен Магнус
40'
Харальдссон Хакон-Арнар
 
46'
Стаменич Марко
Фальк Расмус
 
58'
Стаменич Марко
 
58'
Анкерсен Петер
Дикс Кевин
 
58'
Кристансен Виктор
Elias Jelert Kristensen
 
61'
0:1
Мусонда Лубамба
(Anders Jacobsen II)
66'
Roony Bardghji
Йоханнессон Исак-Бергманн
 
71'
 
Samson Iyede
Тенгстедт Каспер
76'
Бабакар Хоума
Лерагер Лукас
 
77'
 
Геммер Йонас
Сигурдарсон Арон
85'
 
Мусонда Лубамба
88'
 
Камили Лирим
Anders Jacobsen II
88'
 
Лассен Миккель
Мусонда Лубамба

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

1
Грабара
Камил
2
Дикс
Кевин
3
Вавро
Денис
20
Бойлесен
Николай
19
Elias
Jelert
Kristensen
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
33
Фальк
Расмус
12
Лерагер
Лукас
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
16
Биэл
Пеп
7
Классон
Виктор
1
Делач
Матей
3
Йенсен
Магнус
4
Киилерик
Мальте
21
Гомес
Джеймс
18
Thomas
Santos
23
Крузе
Давид
6
Опондо
Мозес
24
Мусонда
Лубамба
9
Anders
Jacobsen
II
10
Тенгстедт
Каспер
11
Сигурдарсон
Арон
Копенгаген
4-3-3
Хорсенс
3-4-3

История личных встреч

Копенгаген
Хорсенс

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 8 ничьих 5 побед

28 матчей

67.9%
14.3%
17.8%
19 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
39.3%
10.7%
14 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

СД
0:2
СД
2:0
СД
0:1
СД
0:2
СД
1:6
СД
1:2
СД
2:3
СД
4:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
5:0
СД
0:2
ТМС
1:0
СД
2:1
СД
1:1
К
0:1
С
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:1
СЛ
1:1
СЛ
4:0
К
2:4
СЛ
1:2
СЛ
0:2
СЛ
5:2
СЛ
0:1
СЛ
3:2
СЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусонда Лубамба 1 1
Anders Jacobsen II 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стаменич Марко 1 0
Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мусонда Лубамба 1 0
Йенсен Магнус 1 0

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0
Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0
Хорсенс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4
Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Фредерисия 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 0:1 Нюкёбинг - Хорсенс 1:4 Хорсенс - Эсбьерг 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Видовре 2:1 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Хорсенс - Раннерс 2:1 Фредерисия - Хорсенс 0:2 Хорсенс - Хобро 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Хорсенс 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Митьюлланд 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Силькеборг 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Орхус 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Брондбю 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Копенгаген 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Брондбю 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Митьюлланд 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Ольборг 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Орхус 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Силькеборг 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Раннерс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хорсенс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Копенгаген 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорсенс 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Орхус 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Силькеборг 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брондбю 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Люнгбю 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Митьюлланд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Виборг 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • 95'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    95'
    Ох, нехорошо это выглядит. Вавро Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    95'
    Вавро Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 94'
    Контроль мяча: Копенгаген: 71%, Хорсенс: 29%.
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Бабакар Хоума нанес удар головой, но Матей Делак спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    93'
    Биэл Пеп из команды Копенгаген подал угловой слева.
  • 93'
    Киилерик Мальте предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
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