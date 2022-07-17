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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Погонь Щецин
0:1
Первый тайм: 22'
Видзев Лодзь

Ход матча

19'
0:1
Павловски Бартоломей
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Видзев Лодзь
4.50
4.65
7.80
Все Коэффициенты
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
17
Форнальчик
Мариуш
14
Дрыгас
Камил
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
26
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
4
Жиро
Матеуш
3
Чорбаджийски
Божидар
8
Данеляк
Кароль
22
Dominik
Kun
25
Ганоушек
Марек
92
Нунеш
Фабиу
13
Ernest
Terpilowski
19
Павловски
Бартоломей
10
Летневски
Юлиуш
Погонь Щецин
4-1-4-1
Видзев Лодзь
3-4-3

История личных встреч

Погонь Щецин
Видзев Лодзь

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

Э
1:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 1 1

Карточки

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2
Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1
Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - ЦВКС Ресовия 1:4 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 ГКС Ястшембе - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 СКРА Ченстохова - Видзев Лодзь 2:2 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Тыхы 2:1 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:1 Гурник Польковице - Видзев Лодзь 0:0 Стомиль Ольштын - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Арка Гдыня 2:5 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Хробры - Видзев Лодзь 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ягеллония 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Видзев Лодзь 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Легия 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Погонь Щецин 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ягеллония 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Видзев Лодзь 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Варта Познань 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Погонь Щецин 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Видзев Лодзь 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Легия 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Корона Кельце 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Погонь Щецин 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Заглембе Любин 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Видзев Лодзь
4.50
4.65
7.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Погонь Щецин 0:1 Видзев Лодзь онлайн

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