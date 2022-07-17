Стадион: Stadion Florian Krygier
0:1
Первый тайм: 22'
Ход матча
19'
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
14
Дрыгас
Камил
10
Захович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сыпек ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Погонь Щецин
Видзев Лодзь
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|1
|1
Карточки
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2
Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1
Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - ЦВКС Ресовия 1:4 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 ГКС Ястшембе - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 СКРА Ченстохова - Видзев Лодзь 2:2 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Тыхы 2:1 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:1 Гурник Польковице - Видзев Лодзь 0:0 Стомиль Ольштын - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Арка Гдыня 2:5 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Хробры - Видзев Лодзь 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Сталь Мелец
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Видзев Лодзь
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Легия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Корона Кельце
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Погонь Щецин
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Корона Кельце
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Видзев Лодзь
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Медзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Шлёнск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Варта Познань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Погонь Щецин
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сталь Мелец
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Видзев Лодзь
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Легия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Корона Кельце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Погонь Щецин
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заглембе Любин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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