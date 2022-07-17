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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион: Зрители: 9339
Погонь Щецин
2:1
Конец матча
Видзев Лодзь
0'
0:1
19' Гол
Павловски Бартоломей
30' Желтая карточка
Dominik Kun
1:1
45' Гол
Захович Лука
57' Желтая карточка
Малец Мариуш
2:1
71' Гол
Бичахчян Ваан
79' Желтая карточка
Жиро Матеуш
90'+5
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
17
Форнальчик
Мариуш
14
Дрыгас
Камил
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
26
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
4
Жиро
Матеуш
3
Чорбаджийски
Божидар
8
Данеляк
Кароль
22
Dominik
Kun
25
Ганоушек
Марек
92
Нунеш
Фабиу
13
Ernest
Terpilowski
19
Павловски
Бартоломей
10
Летневски
Юлиуш
Погонь Щецин
4-1-4-1
Видзев Лодзь
3-4-3

История личных встреч

Погонь Щецин
Видзев Лодзь

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

Э
1:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 1 1
Бичахчян Ваан 1 1
Форнальчик Мариуш 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 1 1
Ernest Terpilowski 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малец Мариуш 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dominik Kun 1 0
Жиро Матеуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2
Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1
Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - ЦВКС Ресовия 1:4 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 ГКС Ястшембе - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 СКРА Ченстохова - Видзев Лодзь 2:2 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Тыхы 2:1 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:1 Гурник Польковице - Видзев Лодзь 0:0 Стомиль Ольштын - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Арка Гдыня 2:5 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Хробры - Видзев Лодзь 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ягеллония 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Легия 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Видзев Лодзь 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ягеллония 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Варта Познань 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Легия 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Корона Кельце 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Заглембе Любин 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Видзев Лодзь 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Захович Лука бьет в цель!
    • Желтая карточка
      30'
      Dominik Kun получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Павловски Бартоломей бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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