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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Мольде
0:0
Первый тайм: 6'
Хёугесунн
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Хёугесунн
1.51
5.30
6.80
Все Коэффициенты
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
28
Хёуген
Кристоффер
21
Линнес
Мартин
14
Кнутсон
Эрлинг
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
25
Брейвик
Эмиль
22
Грёдем
Магнус
9
Фофана
Датро
17
Зехнини
Рафик
1
Сельвик
Эгиль
23
Педерсен
Торе
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Вальстад
Николас
7
Теркильдсен
Петер
8
Крюгор
Кевин
Мартин
10
Christos
Zafeiris
21
Эскесен
Юлиус
25
Ндур
Алиун
14
Самуэльсен
Мартин
Мольде
3-5-2
Хёугесунн
4-4-2

История личных встреч

Мольде
Хёугесунн

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

25 матчей

56%
24%
20%
14 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

52%
28%
20%
13 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

Т
1:2
Т
5:4
Т
3:1
Т
0:3
Т
3:1
Т
1:2
Т
2:0
Т
0:1
Т
1:0
К
0:2
Т
0:0
Т
0:0
Т
3:3
Т
0:1
Т
0:0
Т
1:2
Т
1:1
Т
1:1
Т
1:5
Т
1:0
Т
2:0
Т
3:1
Т
5:0
Т
1:2
Т
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Датро 6 0.4
Грёдем Магнус 4 0.27
Эйкрем Магнус 3 0.2
Хёуген Кристоффер 3 0.2
Коса Маркус Андреас 3 0.2
Линнес Мартин 2 0.13
Зехнини Рафик 1 0.07
Кнутсон Эрлинг 1 0.07
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.07
Брюнхильдсен Ола 1 0.07
Sivert Heggheim Mannsverk 1 (1) 0.07
Брейвик Эмиль 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 8 (1) 0.53
Содерлунд Александер 3 (1) 0.2
Санде Мадс 3 0.2
Реесе Сёрен 2 0.13
Теркильдсен Петер 2 0.13
Christos Zafeiris 1 0.07
Гонг Хилари 1 0.07
Нжи Билал 1 0.07
Педерсен Торе 0 0
Вальстад Николас 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sivert Heggheim Mannsverk 6 0
Хауган Эйрик 5 0
Кнутсон Эрлинг 3 0
Хансен Беньямин 1 1
Эйкрем Магнус 2 0
Риса Бирк 2 0
Брейвик Эмиль 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Хуссейн Эцаз 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Фофана Датро 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санде Мадс 4 0
Эскесен Юлиус 3 0
Содерлунд Александер 2 0
Сельвик Эгиль 2 0
Вальстад Николас 2 0
Ндур Алиун 2 0
Теркильдсен Петер 2 0
Christos Zafeiris 2 0
Педерсен Торе 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Самуэльсен Мартин 1 0
Torje Naustdal 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
11
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 9
4
22%
2
18%
1-15
5
28%
3
27%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
3
17%
3
27%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Пропущено

11
12
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
2
17%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
4
36%
5
42%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
1
13%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
3
38%
3
27%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
2
18%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
25%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
25%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

26
22
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
5
19%
4
18%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
3
12%
4
18%
31-45
6
23%
6
27%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
2
8%
2
9%
76-90

Пропущено

15
25
5 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
13%
5
20%
1-15
2
13%
4
16%
16-30
1
7%
6
24%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
6
40%
1
4%
61-75
4
27%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4
Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Мольде - Волеренга 1:0
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2
Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Хёугесунн 1:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 15 9 4 2 28 - 13 31
2. Лиллестрём 0:0 15 9 4 2 27 - 13 31
3. Викинг 0:0 16 7 5 4 26 - 18 26
4. Будё-Глимт 14 7 4 3 30 - 18 25
5. Русенборг 13 5 6 2 23 - 17 21
6. Стрёмсгодсет 14 6 3 5 20 - 21 21
7. Сарпсборг-08 0:0 14 6 2 6 29 - 22 20
8. Олесунн 14 5 5 4 17 - 19 20
9. Одд 0:0 15 6 2 7 14 - 19 20
10. Хам-Кам 14 3 8 3 18 - 17 17
11. Саннефьёрд 13 5 2 6 23 - 26 17
12. Волеренга 0:0 14 4 3 7 15 - 22 15
13. Хёугесунн 0:0 15 3 5 7 21 - 26 14
14. Тромсё 12 2 7 3 16 - 23 13
15. Дьерв 14 3 2 9 10 - 25 11
16. Кристиансунд 0:0 12 0 2 10 7 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 0:0 7 6 0 1 13 - 2 18
2. Мольде 0:0 9 5 2 2 19 - 10 17
3. Викинг 0:0 9 4 4 1 14 - 5 16
4. Русенборг 6 4 2 0 13 - 6 14
5. Будё-Глимт 7 3 4 0 17 - 8 13
6. Стрёмсгодсет 7 4 1 2 13 - 12 13
7. Сарпсборг-08 0:0 8 3 2 3 13 - 10 11
8. Олесунн 6 3 2 1 8 - 7 11
9. Одд 0:0 8 3 1 4 10 - 13 10
10. Хам-Кам 8 2 4 2 10 - 9 10
11. Волеренга 0:0 6 3 1 2 7 - 7 10
12. Дьерв 8 3 1 4 6 - 11 10
13. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
14. Хёугесунн 0:0 7 2 2 3 11 - 13 8
15. Саннефьёрд 5 0 2 3 7 - 13 2
16. Кристиансунд 0:0 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саннефьёрд 8 5 0 3 16 - 13 15
2. Мольде 0:0 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Лиллестрём 0:0 8 3 4 1 14 - 11 13
4. Будё-Глимт 7 4 0 3 13 - 10 12
5. Викинг 0:0 7 3 1 3 12 - 13 10
6. Одд 0:0 7 3 1 3 4 - 6 10
7. Сарпсборг-08 0:0 6 3 0 3 16 - 12 9
8. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
9. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
10. Русенборг 7 1 4 2 10 - 11 7
11. Хам-Кам 6 1 4 1 8 - 8 7
12. Хёугесунн 0:0 8 1 3 4 10 - 13 6
13. Волеренга 0:0 8 1 2 5 8 - 15 5
14. Тромсё 6 0 4 2 7 - 13 4
15. Дьерв 6 0 1 5 4 - 14 1
16. Кристиансунд 0:0 7 0 1 6 2 - 12 1
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Хёугесунн
1.51
5.30
6.80
Все Коэффициенты
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