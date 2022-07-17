Стадион: Акер Зрители: 5377
0'
45' Желтая карточкаФофана Датро
1:0
56' ПенальтиГрёдем Магнус
59' Желтая карточкаЭскесен Юлиус
72' Желтая карточкаБрейвик Эмиль
90'+5
Ход матча
45'
56'
1:0
59'
72'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
8 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
19
Хауган
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Болли МатисНападающий
-
24 Johan Bakke
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ндур АлиунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
-
99 Нжи БилалПолузащитник
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
История личных встреч
Мольде
Хёугесунн
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
25 матчей
56%
24%
20%
14 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
52%
28%
20%
13 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Датро
|6
|0.4
|Грёдем Магнус
|5 (1)
|0.33
|Эйкрем Магнус
|3
|0.2
|Хёуген Кристоффер
|3
|0.2
|Коса Маркус Андреас
|3
|0.2
|Линнес Мартин
|2
|0.13
|Зехнини Рафик
|1
|0.07
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.07
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.07
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0.07
|Sivert Heggheim Mannsverk
|1 (1)
|0.07
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндур Алиун
|8 (1)
|0.53
|Содерлунд Александер
|3 (1)
|0.2
|Санде Мадс
|3
|0.2
|Реесе Сёрен
|2
|0.13
|Теркильдсен Петер
|2
|0.13
|Christos Zafeiris
|1
|0.07
|Гонг Хилари
|1
|0.07
|Нжи Билал
|1
|0.07
|Педерсен Торе
|0
|0
|Вальстад Николас
|0
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sivert Heggheim Mannsverk
|6
|0
|Хауган Эйрик
|5
|0
|Кнутсон Эрлинг
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Хансен Беньямин
|1
|1
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Фофана Датро
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Хуссейн Эцаз
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санде Мадс
|4
|0
|Эскесен Юлиус
|4
|0
|Содерлунд Александер
|2
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Ндур Алиун
|2
|0
|Теркильдсен Петер
|2
|0
|Christos Zafeiris
|2
|0
|Педерсен Торе
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Самуэльсен Мартин
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
11
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
6 Не забивали 10
4
21%
2
18%
1-15
5
26%
3
27%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
4
21%
3
27%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
1
5%
0
0%
76-90
Пропущено
11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
2
15%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
4
36%
5
38%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
1
13%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
3
38%
3
27%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
2
18%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
25%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
25%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
27
22
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
5
19%
4
18%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
3
11%
4
18%
31-45
7
26%
6
27%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
2
7%
2
9%
76-90
Пропущено
15
26
5 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
13%
5
19%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
1
7%
6
23%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
6
40%
1
4%
61-75
4
27%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4
Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Мольде - Волеренга 1:0
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2
Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Хёугесунн 1:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|15
|10
|3
|2
|29 - 13
|33
|2.
|Лиллестрём
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|3.
|Викинг
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|4.
|Будё-Глимт
|14
|7
|4
|3
|30 - 18
|25
|5.
|Русенборг
|0:0
|14
|5
|7
|2
|23 - 17
|22
|6.
|Олесунн
|0:0
|15
|5
|6
|4
|17 - 19
|21
|7.
|Стрёмсгодсет
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|8.
|Сарпсборг-08
|14
|6
|1
|7
|29 - 23
|19
|9.
|Одд
|15
|6
|1
|8
|15 - 21
|19
|10.
|Хам-Кам
|14
|3
|8
|3
|18 - 17
|17
|11.
|Волеренга
|14
|5
|2
|7
|16 - 22
|17
|12.
|Саннефьёрд
|13
|5
|2
|6
|23 - 26
|17
|13.
|Хёугесунн
|15
|3
|4
|8
|21 - 27
|13
|14.
|Тромсё
|12
|2
|7
|3
|16 - 23
|13
|15.
|Дьерв
|14
|3
|2
|9
|10 - 25
|11
|16.
|Кристиансунд
|12
|0
|1
|11
|8 - 27
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|2.
|Лиллестрём
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|3.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|4.
|Русенборг
|0:0
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|5.
|Будё-Глимт
|7
|3
|4
|0
|17 - 8
|13
|6.
|Стрёмсгодсет
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|7.
|Олесунн
|0:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|8.
|Сарпсборг-08
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|9.
|Хам-Кам
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|10.
|Волеренга
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Дьерв
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|12.
|Одд
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|13.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|14.
|Хёугесунн
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|15.
|Саннефьёрд
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|16.
|Кристиансунд
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|2.
|Саннефьёрд
|8
|5
|0
|3
|16 - 13
|15
|3.
|Мольде
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|4.
|Будё-Глимт
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|5.
|Викинг
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|6.
|Одд
|7
|3
|1
|3
|4 - 6
|10
|7.
|Олесунн
|0:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Сарпсборг-08
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|9.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|10.
|Русенборг
|0:0
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|11.
|Хам-Кам
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Волеренга
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|13.
|Хёугесунн
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|14.
|Тромсё
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|15.
|Дьерв
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|16.
|Кристиансунд
|7
|0
|0
|7
|3 - 14
|0
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