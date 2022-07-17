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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион: Зрители: 5377
Мольде
1:0
Конец матча
Хёугесунн
0'
45' Желтая карточка
Фофана Датро
1:0
56' Пенальти
Грёдем Магнус
59' Желтая карточка
Эскесен Юлиус
72' Желтая карточка
Брейвик Эмиль
90'+5

Ход матча

45'
Фофана Датро
 
46'
 
Санде Мадс
Самуэльсен Мартин
56'
Грёдем Магнус
1:0
59'
 
Эскесен Юлиус
69'
 
Нжи Билал
Эскесен Юлиус
70'
Эйкрем Магнус
Зехнини Рафик
 
70'
Коса Маркус Андреас
Грёдем Магнус
 
72'
Брейвик Эмиль
 
84'
 
Joacim Holtan
Педерсен Торе
90'
Niklas Odegard
Фофана Датро
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
28
Хёуген
Кристоффер
21
Линнес
Мартин
14
Кнутсон
Эрлинг
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
25
Брейвик
Эмиль
22
Грёдем
Магнус
9
Фофана
Датро
17
Зехнини
Рафик
1
Сельвик
Эгиль
23
Педерсен
Торе
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Вальстад
Николас
7
Теркильдсен
Петер
8
Крюгор
Кевин
Мартин
10
Christos
Zafeiris
21
Эскесен
Юлиус
25
Ндур
Алиун
14
Самуэльсен
Мартин
Мольде
3-5-2
Хёугесунн
4-4-2

История личных встреч

Мольде
Хёугесунн

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

25 матчей

56%
24%
20%
14 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

52%
28%
20%
13 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

Т
1:2
Т
5:4
Т
3:1
Т
0:3
Т
3:1
Т
1:2
Т
2:0
Т
0:1
Т
1:0
К
0:2
Т
0:0
Т
0:0
Т
3:3
Т
0:1
Т
0:0
Т
1:2
Т
1:1
Т
1:1
Т
1:5
Т
1:0
Т
2:0
Т
3:1
Т
5:0
Т
1:2
Т
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Датро 6 0.4
Грёдем Магнус 5 (1) 0.33
Эйкрем Магнус 3 0.2
Хёуген Кристоффер 3 0.2
Коса Маркус Андреас 3 0.2
Линнес Мартин 2 0.13
Зехнини Рафик 1 0.07
Кнутсон Эрлинг 1 0.07
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.07
Брюнхильдсен Ола 1 0.07
Sivert Heggheim Mannsverk 1 (1) 0.07
Брейвик Эмиль 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 8 (1) 0.53
Содерлунд Александер 3 (1) 0.2
Санде Мадс 3 0.2
Реесе Сёрен 2 0.13
Теркильдсен Петер 2 0.13
Christos Zafeiris 1 0.07
Гонг Хилари 1 0.07
Нжи Билал 1 0.07
Педерсен Торе 0 0
Вальстад Николас 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sivert Heggheim Mannsverk 6 0
Хауган Эйрик 5 0
Кнутсон Эрлинг 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Хансен Беньямин 1 1
Эйкрем Магнус 2 0
Риса Бирк 2 0
Фофана Датро 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Хуссейн Эцаз 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санде Мадс 4 0
Эскесен Юлиус 4 0
Содерлунд Александер 2 0
Сельвик Эгиль 2 0
Вальстад Николас 2 0
Ндур Алиун 2 0
Теркильдсен Петер 2 0
Christos Zafeiris 2 0
Педерсен Торе 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Самуэльсен Мартин 1 0
Torje Naustdal 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
11
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
6 Не забивали 10
4
21%
2
18%
1-15
5
26%
3
27%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
4
21%
3
27%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
1
5%
0
0%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
2
15%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
4
36%
5
38%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
1
13%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
3
38%
3
27%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
2
18%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
25%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
25%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

27
22
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
5
19%
4
18%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
3
11%
4
18%
31-45
7
26%
6
27%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
2
7%
2
9%
76-90

Пропущено

15
26
5 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
13%
5
19%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
1
7%
6
23%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
6
40%
1
4%
61-75
4
27%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4
Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Мольде - Волеренга 1:0
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2
Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Хёугесунн 1:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 15 10 3 2 29 - 13 33
2. Лиллестрём 15 10 3 2 29 - 14 33
3. Викинг 16 8 4 4 28 - 19 28
4. Будё-Глимт 14 7 4 3 30 - 18 25
5. Русенборг 0:0 14 5 7 2 23 - 17 22
6. Олесунн 0:0 15 5 6 4 17 - 19 21
7. Стрёмсгодсет 14 6 3 5 20 - 21 21
8. Сарпсборг-08 14 6 1 7 29 - 23 19
9. Одд 15 6 1 8 15 - 21 19
10. Хам-Кам 14 3 8 3 18 - 17 17
11. Волеренга 14 5 2 7 16 - 22 17
12. Саннефьёрд 13 5 2 6 23 - 26 17
13. Хёугесунн 15 3 4 8 21 - 27 13
14. Тромсё 12 2 7 3 16 - 23 13
15. Дьерв 14 3 2 9 10 - 25 11
16. Кристиансунд 12 0 1 11 8 - 27 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 6 1 2 20 - 10 19
2. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
3. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
4. Русенборг 0:0 6 4 2 0 13 - 6 14
5. Будё-Глимт 7 3 4 0 17 - 8 13
6. Стрёмсгодсет 7 4 1 2 13 - 12 13
7. Олесунн 0:0 7 3 3 1 8 - 7 12
8. Сарпсборг-08 8 3 1 4 13 - 11 10
9. Хам-Кам 8 2 4 2 10 - 9 10
10. Волеренга 6 3 1 2 7 - 7 10
11. Дьерв 8 3 1 4 6 - 11 10
12. Одд 8 3 0 5 11 - 15 9
13. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
14. Хёугесунн 7 2 2 3 11 - 13 8
15. Саннефьёрд 5 0 2 3 7 - 13 2
16. Кристиансунд 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 8 4 3 1 16 - 12 15
2. Саннефьёрд 8 5 0 3 16 - 13 15
3. Мольде 6 4 2 0 9 - 3 14
4. Будё-Глимт 7 4 0 3 13 - 10 12
5. Викинг 7 3 1 3 12 - 13 10
6. Одд 7 3 1 3 4 - 6 10
7. Олесунн 0:0 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Сарпсборг-08 6 3 0 3 16 - 12 9
9. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
10. Русенборг 0:0 8 1 5 2 10 - 11 8
11. Хам-Кам 6 1 4 1 8 - 8 7
12. Волеренга 8 2 1 5 9 - 15 7
13. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
14. Тромсё 6 0 4 2 7 - 13 4
15. Дьерв 6 0 1 5 4 - 14 1
16. Кристиансунд 7 0 0 7 3 - 14 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Фофана Датро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мольде 1:0 Хёугесунн онлайн

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