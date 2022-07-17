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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Одд
0:0
Первый тайм: 6'
Лиллестрём
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Лиллестрём
3.02
3.45
3.40
Все Коэффициенты
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
5
Месик
Иван
21
Хаген
Стеффен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
17
Овусу
Соломон
16
Китолано
Джошуа
14
Валлем
Конрад
20
Леуритсен
Тобиас
8
Евтович
Милан
12
Кристиансен
Мадс
3
Рослер
Колин
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
25
Эд
Эскил
5
Драгснес
Ветле
8
Мэтью
Ифиний
6
Кайринен
Каан
20
Ибрахимай
Илльдрен
14
Кнудсен
Магнус
9
Адамс
Акор
Одд
4-3-3
Лиллестрём
3-4-2-1

История личных встреч

Одд
Лиллестрём

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

15 матчей

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Т
2:3
Т
1:0
Т
2:1
Т
0:3
Т
3:1
Т
0:0
Т
1:0
Т
0:1
ТМК
1:3
Т
2:4
Т
1:3
ТМК
1:1
Т
5:0
Т
1:1
ТМК
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Евтович Милан 5 (1) 0.33
Леуритсен Тобиас 5 0.33
Рууд Эспен 2 (1) 0.13
Ингебритсен Микаэль 1 0.07
Валлем Конрад 1 0.07
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Йоргенсен Филип 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 6 0.4
Ибрахимай Илльдрен 3 0.2
Огбу Иго 3 0.2
Фридьонссон Хольмберт 3 0.2
Петтерссон Том 2 0.13
Драгснес Ветле 2 0.13
Мэтью Ифиний 2 0.13
Хелланн Поль-Андре 1 0.07
Гарнас Эспен 1 0.07
Кнудсен Магнус 1 0.07
Эд Эскил 1 0.07
Осен Йермунд 0 0
Кайринен Каан 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьортуфт Один Лурас 2 2
Рууд Эспен 3 0
Евтович Милан 3 0
Валлем Конрад 3 0
Хаген Стеффен 1 1
Аас Сайвер 2 0
Леквен Магнус 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Овусу Соломон 1 0
Месик Иван 1 0
Abel William Stensrud 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Акор 3 0
Осен Йермунд 1 1
Гарнас Эспен 2 0
Мэтью Ифиний 2 0
Огбу Иго 2 0
Кнудсен Магнус 2 0
Петтерссон Том 1 0
Хольст Фредерик 1 0
Драгснес Ветле 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
Эд Эскил 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
36%
2
17%
46-60
2
18%
4
33%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
17%
3
23%
1-15
3
25%
3
23%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
5
38%
76-90

Забито

4
14
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
0
0%
2
14%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
21%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
26
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
2
13%
2
8%
1-15
3
20%
1
4%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
5
33%
2
8%
46-60
3
20%
7
27%
61-75
2
13%
8
31%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
17%
3
21%
1-15
3
17%
4
29%
16-30
3
17%
1
7%
31-45
5
28%
1
7%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3
Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3 Одд - Викинг 2:1 Русенборг - Одд 1:0 Одд - Тромсё 2:0 Одд - Саннефьёрд 2:0 Хеккен - Одд 1:2
Лиллестрём
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0
Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 15 9 4 2 28 - 13 31
2. Лиллестрём 0:0 15 9 4 2 27 - 13 31
3. Викинг 0:0 16 7 5 4 26 - 18 26
4. Будё-Глимт 14 7 4 3 30 - 18 25
5. Русенборг 13 5 6 2 23 - 17 21
6. Стрёмсгодсет 14 6 3 5 20 - 21 21
7. Сарпсборг-08 0:0 14 6 2 6 29 - 22 20
8. Олесунн 14 5 5 4 17 - 19 20
9. Одд 0:0 15 6 2 7 14 - 19 20
10. Хам-Кам 14 3 8 3 18 - 17 17
11. Саннефьёрд 13 5 2 6 23 - 26 17
12. Волеренга 0:0 14 4 3 7 15 - 22 15
13. Хёугесунн 0:0 15 3 5 7 21 - 26 14
14. Тромсё 12 2 7 3 16 - 23 13
15. Дьерв 14 3 2 9 10 - 25 11
16. Кристиансунд 0:0 12 0 2 10 7 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 0:0 7 6 0 1 13 - 2 18
2. Мольде 0:0 9 5 2 2 19 - 10 17
3. Викинг 0:0 9 4 4 1 14 - 5 16
4. Русенборг 6 4 2 0 13 - 6 14
5. Будё-Глимт 7 3 4 0 17 - 8 13
6. Стрёмсгодсет 7 4 1 2 13 - 12 13
7. Сарпсборг-08 0:0 8 3 2 3 13 - 10 11
8. Олесунн 6 3 2 1 8 - 7 11
9. Одд 0:0 8 3 1 4 10 - 13 10
10. Хам-Кам 8 2 4 2 10 - 9 10
11. Волеренга 0:0 6 3 1 2 7 - 7 10
12. Дьерв 8 3 1 4 6 - 11 10
13. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
14. Хёугесунн 0:0 7 2 2 3 11 - 13 8
15. Саннефьёрд 5 0 2 3 7 - 13 2
16. Кристиансунд 0:0 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саннефьёрд 8 5 0 3 16 - 13 15
2. Мольде 0:0 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Лиллестрём 0:0 8 3 4 1 14 - 11 13
4. Будё-Глимт 7 4 0 3 13 - 10 12
5. Викинг 0:0 7 3 1 3 12 - 13 10
6. Одд 0:0 7 3 1 3 4 - 6 10
7. Сарпсборг-08 0:0 6 3 0 3 16 - 12 9
8. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
9. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
10. Русенборг 7 1 4 2 10 - 11 7
11. Хам-Кам 6 1 4 1 8 - 8 7
12. Хёугесунн 0:0 8 1 3 4 10 - 13 6
13. Волеренга 0:0 8 1 2 5 8 - 15 5
14. Тромсё 6 0 4 2 7 - 13 4
15. Дьерв 6 0 1 5 4 - 14 1
16. Кристиансунд 0:0 7 0 1 6 2 - 12 1
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Лиллестрём
3.02
3.45
3.40
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