Стадион: Скагерак Арена
0:0
Первый тайм: 6'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
30
Огбу
Иго
25
Эд
Эскил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Eric Taylor
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Одд
Лиллестрём
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
15 матчей
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Евтович Милан
|5 (1)
|0.33
|Леуритсен Тобиас
|5
|0.33
|Рууд Эспен
|2 (1)
|0.13
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.07
|Валлем Конрад
|1
|0.07
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
|Йоргенсен Филип
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|6
|0.4
|Ибрахимай Илльдрен
|3
|0.2
|Огбу Иго
|3
|0.2
|Фридьонссон Хольмберт
|3
|0.2
|Петтерссон Том
|2
|0.13
|Драгснес Ветле
|2
|0.13
|Мэтью Ифиний
|2
|0.13
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0.07
|Гарнас Эспен
|1
|0.07
|Кнудсен Магнус
|1
|0.07
|Эд Эскил
|1
|0.07
|Осен Йермунд
|0
|0
|Кайринен Каан
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьортуфт Один Лурас
|2
|2
|Рууд Эспен
|3
|0
|Евтович Милан
|3
|0
|Валлем Конрад
|3
|0
|Хаген Стеффен
|1
|1
|Аас Сайвер
|2
|0
|Леквен Магнус
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Овусу Соломон
|1
|0
|Месик Иван
|1
|0
|Abel William Stensrud
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адамс Акор
|3
|0
|Осен Йермунд
|1
|1
|Гарнас Эспен
|2
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Огбу Иго
|2
|0
|Кнудсен Магнус
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Хольст Фредерик
|1
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
12
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
36%
2
17%
46-60
2
18%
4
33%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
17%
3
23%
1-15
3
25%
3
23%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
5
38%
76-90
Забито
4
14
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
0
0%
2
14%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
21%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
26
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
2
13%
2
8%
1-15
3
20%
1
4%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
5
33%
2
8%
46-60
3
20%
7
27%
61-75
2
13%
8
31%
76-90
Пропущено
18
14
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
17%
3
21%
1-15
3
17%
4
29%
16-30
3
17%
1
7%
31-45
5
28%
1
7%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3
Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3 Одд - Викинг 2:1 Русенборг - Одд 1:0 Одд - Тромсё 2:0 Одд - Саннефьёрд 2:0 Хеккен - Одд 1:2
Лиллестрём
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0
Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|15
|9
|4
|2
|28 - 13
|31
|2.
|Лиллестрём
|0:0
|15
|9
|4
|2
|27 - 13
|31
|3.
|Викинг
|0:0
|16
|7
|5
|4
|26 - 18
|26
|4.
|Будё-Глимт
|14
|7
|4
|3
|30 - 18
|25
|5.
|Русенборг
|13
|5
|6
|2
|23 - 17
|21
|6.
|Стрёмсгодсет
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|Сарпсборг-08
|0:0
|14
|6
|2
|6
|29 - 22
|20
|8.
|Олесунн
|14
|5
|5
|4
|17 - 19
|20
|9.
|Одд
|0:0
|15
|6
|2
|7
|14 - 19
|20
|10.
|Хам-Кам
|14
|3
|8
|3
|18 - 17
|17
|11.
|Саннефьёрд
|13
|5
|2
|6
|23 - 26
|17
|12.
|Волеренга
|0:0
|14
|4
|3
|7
|15 - 22
|15
|13.
|Хёугесунн
|0:0
|15
|3
|5
|7
|21 - 26
|14
|14.
|Тромсё
|12
|2
|7
|3
|16 - 23
|13
|15.
|Дьерв
|14
|3
|2
|9
|10 - 25
|11
|16.
|Кристиансунд
|0:0
|12
|0
|2
|10
|7 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|0:0
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|2.
|Мольде
|0:0
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|3.
|Викинг
|0:0
|9
|4
|4
|1
|14 - 5
|16
|4.
|Русенборг
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|5.
|Будё-Глимт
|7
|3
|4
|0
|17 - 8
|13
|6.
|Стрёмсгодсет
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|7.
|Сарпсборг-08
|0:0
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|8.
|Олесунн
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|9.
|Одд
|0:0
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|10.
|Хам-Кам
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|11.
|Волеренга
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|12.
|Дьерв
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|13.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|14.
|Хёугесунн
|0:0
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|15.
|Саннефьёрд
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|16.
|Кристиансунд
|0:0
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саннефьёрд
|8
|5
|0
|3
|16 - 13
|15
|2.
|Мольде
|0:0
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Лиллестрём
|0:0
|8
|3
|4
|1
|14 - 11
|13
|4.
|Будё-Глимт
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|5.
|Викинг
|0:0
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|6.
|Одд
|0:0
|7
|3
|1
|3
|4 - 6
|10
|7.
|Сарпсборг-08
|0:0
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|8.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|9.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|10.
|Русенборг
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|11.
|Хам-Кам
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Хёугесунн
|0:0
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|13.
|Волеренга
|0:0
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|14.
|Тромсё
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|15.
|Дьерв
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|16.
|Кристиансунд
|0:0
|7
|0
|1
|6
|2 - 12
|1
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