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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приглашает всех, кто неравнодушен к женскому футболу, на один из матчей группового этап женского чемпионата Европы. В рамках поединка 3-го тура сойдутся лицом к лицу игроки сборных Швеции и Португалии. Встреча состоится в Ли, на стадионе «Ли Спортс».



Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!