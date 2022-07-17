Стадион: Leigh Sports Village
0:0
Первый тайм: 4'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
14
Бьорн
Натали
19
Гомеш
Диана
15
Кошта
Кароле
16
Силва
Диана
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бьорн НаталиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шоуг СильвияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Герхардссон Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Гомеш ДианаЗащитник
-
15 Кошта КаролеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Силва ДианаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кошта РутеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Пинту ФатимаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Алвеш ЛучияНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нету Франсиску
История личных встреч
Швеция (жен)
Португалия (жен)
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Швеция (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рольфо Фридолина
|1
|0.5
|Андерссон Йонна
|1
|0.5
|Беннисон Ханна
|1
|0.5
|Асллани Косоваре
|0
|0
Португалия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кошта Кароле
|1 (1)
|0.5
|Силва Диана
|1
|0.5
|Силва Жессика
|1
|0.5
|Гомеш Диана
|1
|0.5
|Пинту Татьяна
|0
|0
Карточки
Швеция (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Португалия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомеш Диана
|1
|0
|Армаду Катарина
|1
|0
|Перейра Инеш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Швеция (жен)
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Швеция (жен) - Швейцария (жен) 2:1 Голландия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Швеция (жен) - Бразилия (жен) 3:1 Швеция (жен) - Ирландия (жен) 1:1
Грузия (жен) - Швеция (жен) 0:15 Италия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Португалия (жен) - Швеция (жен) 0:4 Швеция (жен) - Словакия (жен) 3:0 Швеция (жен) - Финляндия (жен) 2:1 Шотландия (жен) - Швеция (жен) 0:2 Ирландия (жен) - Швеция (жен) 0:1 Швеция (жен) - Грузия (жен) 4:0 Словакия (жен) - Швеция (жен) 0:1 Швеция (жен) - Канада (жен) 1:1 Австралия (жен) - Швеция (жен) 0:1 Швеция (жен) - Япония (жен) 3:1 Новая Зеландия (жен) - Швеция (жен) 0:2 Швеция (жен) - Австралия (жен) 4:2 Швеция (жен) - США (жен) 3:0 Швеция (жен) - Австралия (жен) 0:0
Португалия (жен)
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Голландия (жен) - Португалия (жен) 3:2 Португалия (жен) - Швейцария (жен) 2:2 Португалия (жен) - Австралия (жен) 1:1 Португалия (жен) - Болгария (жен) 3:0
Германия (жен) - Португалия (жен) 3:0 Португалия (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Португалия (жен) - Швеция (жен) 0:4 Норвегия (жен) - Португалия (жен) 0:2 Португалия (жен) - Германия (жен) 1:3 Португалия (жен) - Израиль (жен) 4:0 Болгария (жен) - Португалия (жен) 0:5 Португалия (жен) - Сербия (жен) 2:1 Израиль (жен) - Португалия (жен) 0:4 Турция (жен) - Португалия (жен) 1:1 Португалия (жен) - Нигерия (жен) 3:3 США (жен) - Португалия (жен) 1:0 Россия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Португалия (жен) - Россия (жен) 0:1 Шотландия (жен) - Португалия (жен) 0:2 Финляндия (жен) - Португалия (жен) 1:0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция (жен)
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|Голландия (жен)
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Швейцария (жен)
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|4.
|Португалия (жен)
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
- — Выход в 1/4 финала
- — Вылет с турнира
Прогнозы на матч Швеция (жен) 0:0 Португалия (жен)
Исход игры
Швеция (жен)
64.3% (72)
Ничья
14.3% (16)
Португалия (жен)
21.4% (24)
Тотал 2.5
Больше
61.68% (66)
Меньше
38.32% (41)
Обе команды забьют
Да
72.9% (78)
Нет
27.1% (29)
Популярный счёт
2:1 Швеция (жен)
30.4% (34)
1:2 Португалия (жен)
16.1% (18)
1:1 Ничья
13.4% (15)
2:0 Швеция (жен)
11.6% (13)
1:0 Швеция (жен)
10.7% (12)
3:1 Швеция (жен)
6.3% (7)
3:0 Швеция (жен)
1.8% (2)
2:3 Португалия (жен)
1.8% (2)
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