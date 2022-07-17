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Чемпионат Европы (женщины)

2022

Стадион:
Швеция (жен)
0:0
Первый тайм: 4'
Португалия (жен)
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 111
Швеция (жен) 64% (71)
X 14.4% (16)
Португалия (жен) 21.6% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Швеция (жен)
Ничья
Португалия (жен)
1.38
5.60
9.90
Все Коэффициенты
1
Линдаль
Хедвиг
4
Глас
Ханна
13
Илестедт
Аманда
6
Эрикссон
Магдалена
2
Андерссон
Йонна
16
Ангельдаль
Филиппа
9
Асллани
Косоваре
14
Бьорн
Натали
19
Риттинг-Канерид
Йоханна
11
Блакстениус
Стина
18
Рольфо
Фридолина
12
Мораиш
Патрисия
2
Армаду
Катарина
19
Гомеш
Диана
15
Кошта
Кароле
9
Боржеш
Ана
11
Пинту
Татьяна
14
Силва
Долореш
8
Нортон
Андрея
10
Силва
Жессика
20
Назарет
Франсишка
16
Силва
Диана
Швеция (жен)
4-3-3
Португалия (жен)
4-3-3

История личных встреч

Швеция (жен)
Португалия (жен)

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

КА(
0:4
КА(
0:2
КА(
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Швеция (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рольфо Фридолина 1 0.5
Андерссон Йонна 1 0.5
Беннисон Ханна 1 0.5
Асллани Косоваре 0 0
Португалия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кошта Кароле 1 (1) 0.5
Силва Диана 1 0.5
Силва Жессика 1 0.5
Гомеш Диана 1 0.5
Пинту Татьяна 0 0

Карточки

Швеция (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Португалия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомеш Диана 1 0
Армаду Катарина 1 0
Перейра Инеш 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Швеция (жен)
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Швеция (жен) - Швейцария (жен) 2:1 Голландия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Швеция (жен) - Бразилия (жен) 3:1 Швеция (жен) - Ирландия (жен) 1:1
Грузия (жен) - Швеция (жен) 0:15 Италия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Португалия (жен) - Швеция (жен) 0:4 Швеция (жен) - Словакия (жен) 3:0 Швеция (жен) - Финляндия (жен) 2:1 Шотландия (жен) - Швеция (жен) 0:2 Ирландия (жен) - Швеция (жен) 0:1 Швеция (жен) - Грузия (жен) 4:0 Словакия (жен) - Швеция (жен) 0:1 Швеция (жен) - Канада (жен) 1:1 Австралия (жен) - Швеция (жен) 0:1 Швеция (жен) - Япония (жен) 3:1 Новая Зеландия (жен) - Швеция (жен) 0:2 Швеция (жен) - Австралия (жен) 4:2 Швеция (жен) - США (жен) 3:0 Швеция (жен) - Австралия (жен) 0:0
Португалия (жен)
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Голландия (жен) - Португалия (жен) 3:2 Португалия (жен) - Швейцария (жен) 2:2 Португалия (жен) - Австралия (жен) 1:1 Португалия (жен) - Болгария (жен) 3:0
Германия (жен) - Португалия (жен) 3:0 Португалия (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Португалия (жен) - Швеция (жен) 0:4 Норвегия (жен) - Португалия (жен) 0:2 Португалия (жен) - Германия (жен) 1:3 Португалия (жен) - Израиль (жен) 4:0 Болгария (жен) - Португалия (жен) 0:5 Португалия (жен) - Сербия (жен) 2:1 Израиль (жен) - Португалия (жен) 0:4 Турция (жен) - Португалия (жен) 1:1 Португалия (жен) - Нигерия (жен) 3:3 США (жен) - Португалия (жен) 1:0 Россия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Португалия (жен) - Россия (жен) 0:1 Шотландия (жен) - Португалия (жен) 0:2 Финляндия (жен) - Португалия (жен) 1:0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция (жен) 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Голландия (жен) 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Швейцария (жен) 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
4. Португалия (жен) 0:0 3 0 2 1 4 - 5 2
  • — Выход в 1/4 финала
  • — Вылет с турнира
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    4'
    Мораиш спасла теперь свои воротам после того, как последовал проникающий пас в штрафную на Риттинг-Канерид, которая пробовала пробить с линии вратарской. 
  • 3'
    Пинту пробила в створ в быстрой ответной атаке, но Линдаль полностью контролировала ситуацию. 
  • Судья
    2'
    Шведки провели первую атаку, не смогли удержать мяч, допустив досадную потерю в центре поля. Вторая волна была более успешной, Асллани упала в штрафной, попросив пенальти, Фраппар на точку ставать не стала.
  • Первый тайм начался
    1'
    Начался первый тайм! Пожелаем девушкам удачи, а нам - голов!
  • До матча
  • Отзвучали гимны, всё готово к старту нашего поединка! 
  • Девушки вышли на поле!
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Стефани Фраппар (Франция);
    Ассистент: Мануэла Николози (Франция);
    Ассистент: Элоди Коппола (Франция);
    Резервный: Екатерина Монзуль (Харьков, Украина).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приглашает всех, кто неравнодушен к женскому футболу, на один из матчей группового этап женского чемпионата Европы. В рамках поединка 3-го тура сойдутся лицом к лицу игроки сборных Швеции и Португалии. Встреча состоится в Ли, на стадионе «Ли Спортс».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
Прогнозы 111
Швеция (жен) 64% (71)
X 14.4% (16)
Португалия (жен) 21.6% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Швеция (жен)
Ничья
Португалия (жен)
1.38
5.60
9.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Швеция (жен) 0:0 Португалия (жен) онлайн

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Прогнозы на матч Швеция (жен) 0:0 Португалия (жен)

Исход игры
Швеция (жен)
64.3% (72)
Ничья
14.3% (16)
Португалия (жен)
21.4% (24)
Тотал 2.5
Больше
61.68% (66)
Меньше
38.32% (41)
Обе команды забьют
Да
72.9% (78)
Нет
27.1% (29)
Популярный счёт
2:1 Швеция (жен)
30.4% (34)
1:2 Португалия (жен)
16.1% (18)
1:1 Ничья
13.4% (15)
2:0 Швеция (жен)
11.6% (13)
1:0 Швеция (жен)
10.7% (12)
3:1 Швеция (жен)
6.3% (7)
3:0 Швеция (жен)
1.8% (2)
2:3 Португалия (жен)
1.8% (2)
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