Стадион: Брондбю
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
25
Слимане
Анис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
38 Салех ЮсефНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Линкс ГифтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
История личных встреч
Брондбю
Орхус
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
37 матчей
40.5%
24.3%
35.2%
15 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
32.4%
45.9%
21.7%
12 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.8%
27%
35.2%
14 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2
Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Брондбю 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2
Орхус
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2
Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Хорсенс
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Митьюлланд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Силькеборг
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Люнгбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Орхус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Оденсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Копенгаген
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Люнгбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Митьюлланд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Ольборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Оденсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Орхус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Силькеборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Раннерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хорсенс
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Копенгаген
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорсенс
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Силькеборг
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Копенгаген
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Оденсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Орхус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Люнгбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Митьюлланд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Виборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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