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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион:
Брондбю
 
Позже
Орхус

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Орхус
3.30
3.38
4.48
Все Коэффициенты
1
Хермансен
Мадс
2
Себулонсен
Себастьян
4
Рустед
Сигурд
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
22
Радошевич
Йосип
23
Каппис
Кристиан
41
Oscar
Schwartau
25
Слимане
Анис
36
Квистгарден
Матиас
27
Хедлунд
Симон
1
Хансен
Йеспер
37
Хауснер
Себастиан
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
14
Хенриксен
Тобиас
19
Каль
Эрик
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
6
Поульсен
Николай
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
10
Хеуген
Сигурд
Брондбю
4-1-2-1-2
Орхус
3-5-2

История личных встреч

Брондбю
Орхус

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

37 матчей

40.5%
24.3%
35.2%
15 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

32.4%
45.9%
21.7%
12 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.8%
27%
35.2%
14 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

ТМК
1:2
СД
1:1
СД
1:1
СДЧГ
1:2
СДЧГ
2:2
СД
1:1
ТМК
2:1
СД
3:1
СДЧГ
0:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:7
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
3:0
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:3
СД
3:1
СД
5:1
СЛ
0:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2
Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Брондбю 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2
Орхус
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2
Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Хорсенс 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Митьюлланд 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Силькеборг 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Копенгаген 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Митьюлланд 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Ольборг 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Силькеборг 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Раннерс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хорсенс 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Копенгаген 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорсенс 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Силькеборг 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Копенгаген 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Люнгбю 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Митьюлланд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Виборг 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Орхус
3.30
3.38
4.48
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