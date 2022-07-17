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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 17022
Брондбю
1:0
Конец матча
Орхус
0'
7' Желтая карточка
Хауснер Себастиан
27' Желтая карточка
Андерсон Микаэль
1:0
79' Гол
Слимане Анис
90'+5

Ход матча

7'
 
Хауснер Себастиан
27'
 
Андерсон Микаэль
46'
 
Кристенсен Томас
Хауснер Себастиан
68'
Дивкович Марко
Oscar Schwartau
 
68'
 
Грёнбек Альберт
Андерсон Микаэль
77'
Белл Джо
Квистгарден Матиас
 
79'
Слимане Анис
(Дивкович Марко)
1:0
83'
 
Линкс Гифт
Каль Эрик
83'
 
Frederik Brandhof
Поульсен Николай
85'
Алвес Фредерик
Слимане Анис
 
90'
 
Д'Альберто Антони
Хенриксен Тобиас

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 15 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

1
Хермансен
Мадс
2
Себулонсен
Себастьян
4
Рустед
Сигурд
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
22
Радошевич
Йосип
23
Каппис
Кристиан
25
Слимане
Анис
41
Oscar
Schwartau
27
Хедлунд
Симон
36
Квистгарден
Матиас
1
Хансен
Йеспер
37
Хауснер
Себастиан
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
14
Хенриксен
Тобиас
19
Каль
Эрик
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
6
Поульсен
Николай
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
10
Хеуген
Сигурд
Брондбю
4-1-2-1-2
Орхус
3-5-2

История личных встреч

Брондбю
Орхус

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

37 матчей

40.5%
24.3%
35.2%
15 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

32.4%
45.9%
21.7%
12 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.8%
27%
35.2%
14 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

ТМК
1:2
СД
1:1
СД
1:1
СДЧГ
1:2
СДЧГ
2:2
СД
1:1
ТМК
2:1
СД
3:1
СДЧГ
0:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:7
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
3:0
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:3
СД
3:1
СД
5:1
СЛ
0:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Слимане Анис 1 1
Дивкович Марко 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсон Микаэль 1 0
Хауснер Себастиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2
Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Брондбю 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2
Орхус
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2
Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Хорсенс 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Брондбю 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Митьюлланд 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Силькеборг 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Орхус 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Копенгаген 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Виборг 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Митьюлланд 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ольборг 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Силькеборг 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Раннерс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хорсенс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Копенгаген 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорсенс 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Силькеборг 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Люнгбю 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Митьюлланд 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Виборг 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Орхус 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Брондбю вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 17022 болельщиков
  • 94'
    Контроль мяча: Брондбю: 56%, Орхус: 44%.
  • 94'
    Фредерик Брандоф бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
  • 93'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Томас Кристенсен из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
  • 93'
    Белл Джо из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 92'
    Фредерик Алвес Ибсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Фредерик Алвес Ибсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Мадсен Мадс Эмиль из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 90'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
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