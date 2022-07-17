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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Сарпсборг-08
0:1
Конец матча
Волеренга
0'
0:1
30' Гол
Лаюни Амор
90'+6

Ход матча

30'
0:1
Лаюни Амор
35'
 
Кристенсен Тобиас
Несберг Иван
36'
Хальворсен Уле Йорген
Майгор Миккел
 
46'
 
Хольм Один Тьяго
Жута Леонард
62'
Сколевик Стеффен
Молинс Гильермо
 
62'
Martin Hoeyland
Мартинссон-Нгуали Серж
 
65'
 
Удаль Хенрик
Ятта Сиди
71'
Упсет Кристиан
Хейнтс Тобиас
 
82'
 
Jacob Eng
Лаюни Амор
82'
 
Риснаес Магнус
Бьёрдаль Хенрик

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 12
  • 3 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47
1
Видтун-Нильсен
Симен
5
Эдегор
Магнар
4
Утвик
Бьорн
3
Хорн
Йорген
17
Солтведт
Йоахим
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
20
Салетрос
Антон
25
Майгор
Миккел
11
Линнсет
Йонатан
41
Хейнтс
Тобиас
8
Молинс
Гильермо
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
4
Толлос
Йонатан
22
Несберг
Иван
5
Жута
Леонард
8
Бьёрдаль
Хенрик
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
24
Странд
Петтер
11
Лаюни
Амор
19
Ятта
Сиди
10
Сахрауи
Осам
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Волеренга

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

23 матча

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.1%
52.2%
21.7%
6 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

Т
2:1
Т
4:1
ТМК
2:1
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:0
Т
1:1
ТМК
4:0
Т
0:0
Т
3:0
К
0:3
Т
1:2
Т
2:0
Т
0:2
ТМК
2:0
Т
3:0
Т
3:1
Т
1:1
Т
1:1
Т
2:2
Т
3:0
Т
5:3
Т
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майгор Миккел 6 0.43
Молинс Гильермо 5 0.36
Хейнтс Тобиас 5 0.36
Салетрос Антон 4 (3) 0.29
Линнсет Йонатан 2 0.14
Солтведт Йоахим 2 0.14
Эдегор Магнар 1 0.07
Упсет Кристиан 1 0.07
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.07
Сколевик Стеффен 1 0.07
Утвик Бьорн 0 0
Martin Hoeyland 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 4 0.29
Лаюни Амор 2 0.14
Удаль Хенрик 2 0.14
Доннум Арон 2 0.14
Несберг Иван 1 0.07
Жута Леонард 1 0.07
Jacob Eng 1 0.07
Бьёрдаль Хенрик 1 (1) 0.07
Сахрауи Осам 0 0
Странд Петтер 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Хауг Кьетил 0 0
Кристенсен Тобиас 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хорн Йорген 3 0
Хальворсен Уле Йорген 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Майгор Миккел 2 0
Солтведт Йоахим 2 0
Мухаммед Рашад 2 0
Скиппер Антон 2 0
Видтун-Нильсен Симен 0 1
Молинс Гильермо 1 0
Салетрос Антон 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 3 1
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Странд Петтер 2 0
Толлос Йонатан 2 0
Хеденстад Вегар 1 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0
Жута Леонард 1 0
Кристенсен Тобиас 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
1
8%
3
38%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
6
38%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
3
27%
6
38%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Забито

15
6
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
3
20%
2
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
20%
1
17%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
2
15%
1
13%
76-90

Забито

28
14
17 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
6
21%
2
14%
1-15
4
14%
1
7%
16-30
7
25%
1
7%
31-45
4
14%
4
29%
46-60
3
11%
2
14%
61-75
4
14%
4
29%
76-90

Пропущено

24
24
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
1
4%
2
8%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
6
25%
7
29%
29%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
7
29%
29%
7
29%
29%
61-75
4
17%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - КФУМ 5:2
Волеренга
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4
Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Мольде - Волеренга 1:0 Волеренга - Хеккен 3:3 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Волеренга - Согндаль 1:1 Волеренга - Стабек 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 15 10 3 2 29 - 13 33
2. Лиллестрём 15 10 3 2 29 - 14 33
3. Викинг 16 8 4 4 28 - 19 28
4. Будё-Глимт 14 7 4 3 30 - 18 25
5. Русенборг 0:0 14 5 7 2 23 - 17 22
6. Олесунн 0:0 15 5 6 4 17 - 19 21
7. Стрёмсгодсет 14 6 3 5 20 - 21 21
8. Сарпсборг-08 14 6 1 7 29 - 23 19
9. Одд 15 6 1 8 15 - 21 19
10. Хам-Кам 14 3 8 3 18 - 17 17
11. Волеренга 14 5 2 7 16 - 22 17
12. Саннефьёрд 13 5 2 6 23 - 26 17
13. Хёугесунн 15 3 4 8 21 - 27 13
14. Тромсё 12 2 7 3 16 - 23 13
15. Дьерв 14 3 2 9 10 - 25 11
16. Кристиансунд 12 0 1 11 8 - 27 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 6 1 2 20 - 10 19
2. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
3. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
4. Русенборг 0:0 6 4 2 0 13 - 6 14
5. Будё-Глимт 7 3 4 0 17 - 8 13
6. Стрёмсгодсет 7 4 1 2 13 - 12 13
7. Олесунн 0:0 7 3 3 1 8 - 7 12
8. Сарпсборг-08 8 3 1 4 13 - 11 10
9. Хам-Кам 8 2 4 2 10 - 9 10
10. Волеренга 6 3 1 2 7 - 7 10
11. Дьерв 8 3 1 4 6 - 11 10
12. Одд 8 3 0 5 11 - 15 9
13. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
14. Хёугесунн 7 2 2 3 11 - 13 8
15. Саннефьёрд 5 0 2 3 7 - 13 2
16. Кристиансунд 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 8 4 3 1 16 - 12 15
2. Саннефьёрд 8 5 0 3 16 - 13 15
3. Мольде 6 4 2 0 9 - 3 14
4. Будё-Глимт 7 4 0 3 13 - 10 12
5. Викинг 7 3 1 3 12 - 13 10
6. Одд 7 3 1 3 4 - 6 10
7. Олесунн 0:0 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Сарпсборг-08 6 3 0 3 16 - 12 9
9. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
10. Русенборг 0:0 8 1 5 2 10 - 11 8
11. Хам-Кам 6 1 4 1 8 - 8 7
12. Волеренга 8 2 1 5 9 - 15 7
13. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
14. Тромсё 6 0 4 2 7 - 13 4
15. Дьерв 6 0 1 5 4 - 14 1
16. Кристиансунд 7 0 0 7 3 - 14 0
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