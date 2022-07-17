Стадион: Сарпсборг
0:1
Конец матча
Ход матча
30'
0:1
82'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 12
-
3 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
21
Шёнг
Магнус
22
Несберг
Иван
11
Лаюни
Амор
19
Ятта
Сиди
10
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Менди ЛоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
74 Aridon Racaj
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаюни АморНападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
-
10 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
27 Jacob Eng
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
История личных встреч
Сарпсборг-08
Волеренга
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
23 матча
39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.1%
52.2%
21.7%
6 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майгор Миккел
|6
|0.43
|Молинс Гильермо
|5
|0.36
|Хейнтс Тобиас
|5
|0.36
|Салетрос Антон
|4 (3)
|0.29
|Линнсет Йонатан
|2
|0.14
|Солтведт Йоахим
|2
|0.14
|Эдегор Магнар
|1
|0.07
|Упсет Кристиан
|1
|0.07
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.07
|Сколевик Стеффен
|1
|0.07
|Утвик Бьорн
|0
|0
|Martin Hoeyland
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.29
|Лаюни Амор
|2
|0.14
|Удаль Хенрик
|2
|0.14
|Доннум Арон
|2
|0.14
|Несберг Иван
|1
|0.07
|Жута Леонард
|1
|0.07
|Jacob Eng
|1
|0.07
|Бьёрдаль Хенрик
|1 (1)
|0.07
|Сахрауи Осам
|0
|0
|Странд Петтер
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Хауг Кьетил
|0
|0
|Кристенсен Тобиас
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хорн Йорген
|3
|0
|Хальворсен Уле Йорген
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Майгор Миккел
|2
|0
|Солтведт Йоахим
|2
|0
|Мухаммед Рашад
|2
|0
|Скиппер Антон
|2
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|0
|1
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Салетрос Антон
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|3
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Толлос Йонатан
|2
|0
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0
|Жута Леонард
|1
|0
|Кристенсен Тобиас
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
8
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
1
8%
3
38%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
6
38%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
3
27%
6
38%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Забито
15
6
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
3
20%
2
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
20%
1
17%
76-90
Пропущено
13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
2
15%
1
13%
76-90
Забито
28
14
17 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
6
21%
2
14%
1-15
4
14%
1
7%
16-30
7
25%
1
7%
31-45
4
14%
4
29%
46-60
3
11%
2
14%
61-75
4
14%
4
29%
76-90
Пропущено
24
24
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
1
4%
2
8%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
6
25%
7
29%
29%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
7
29%
29%
7
29%
29%
61-75
4
17%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - КФУМ 5:2
Волеренга
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4
Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Мольде - Волеренга 1:0 Волеренга - Хеккен 3:3 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Волеренга - Согндаль 1:1 Волеренга - Стабек 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|15
|10
|3
|2
|29 - 13
|33
|2.
|Лиллестрём
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|3.
|Викинг
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|4.
|Будё-Глимт
|14
|7
|4
|3
|30 - 18
|25
|5.
|Русенборг
|0:0
|14
|5
|7
|2
|23 - 17
|22
|6.
|Олесунн
|0:0
|15
|5
|6
|4
|17 - 19
|21
|7.
|Стрёмсгодсет
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|8.
|Сарпсборг-08
|14
|6
|1
|7
|29 - 23
|19
|9.
|Одд
|15
|6
|1
|8
|15 - 21
|19
|10.
|Хам-Кам
|14
|3
|8
|3
|18 - 17
|17
|11.
|Волеренга
|14
|5
|2
|7
|16 - 22
|17
|12.
|Саннефьёрд
|13
|5
|2
|6
|23 - 26
|17
|13.
|Хёугесунн
|15
|3
|4
|8
|21 - 27
|13
|14.
|Тромсё
|12
|2
|7
|3
|16 - 23
|13
|15.
|Дьерв
|14
|3
|2
|9
|10 - 25
|11
|16.
|Кристиансунд
|12
|0
|1
|11
|8 - 27
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|2.
|Лиллестрём
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|3.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|4.
|Русенборг
|0:0
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|5.
|Будё-Глимт
|7
|3
|4
|0
|17 - 8
|13
|6.
|Стрёмсгодсет
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|7.
|Олесунн
|0:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|8.
|Сарпсборг-08
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|9.
|Хам-Кам
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|10.
|Волеренга
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Дьерв
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|12.
|Одд
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|13.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|14.
|Хёугесунн
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|15.
|Саннефьёрд
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|16.
|Кристиансунд
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|2.
|Саннефьёрд
|8
|5
|0
|3
|16 - 13
|15
|3.
|Мольде
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|4.
|Будё-Глимт
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|5.
|Викинг
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|6.
|Одд
|7
|3
|1
|3
|4 - 6
|10
|7.
|Олесунн
|0:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Сарпсборг-08
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|9.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|10.
|Русенборг
|0:0
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|11.
|Хам-Кам
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Волеренга
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|13.
|Хёугесунн
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|14.
|Тромсё
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|15.
|Дьерв
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|16.
|Кристиансунд
|7
|0
|0
|7
|3 - 14
|0
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