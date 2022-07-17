Стадион: SR-Bank Arena
0:0
Первый тайм: 12'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
78 Владение мячом, % 22
24
Траоре
Маи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Траоре МаиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Бюэ БендикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Аскар АрминПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
История личных встреч
Викинг
Кристиансунд
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
80%
20%
8 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|8 (3)
|0.5
|Себулонсен Себастьян
|4
|0.25
|Трипич Златко
|3
|0.19
|Лёкберг Кристоффер
|2
|0.13
|Кабран Кевин
|1
|0.06
|Танген Харальд
|1
|0.06
|Траоре Маи
|1
|0.06
|Сандберг Никлас
|1
|0.06
|Брекало Давид
|1
|0.06
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0.06
|Фридйонссон Самуэль
|1 (1)
|0.06
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|0
|Сольбаккен Маркус
|0
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|2 (1)
|0.17
|Диоп Амиду
|2
|0.17
|Муколли Агон
|1
|0.08
|Ертсен Торгиль
|1
|0.08
|Нилсен Снорре
|1
|0.08
|Каллудра Лиридон
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сандберг Никлас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Фридйонссон Самуэль
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0
|Сольбаккен Маркус
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Трипич Златко
|1
|1
|Лёкберг Кристоффер
|0
|1
|Веватне Вильяр
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Осбак Кристоффер
|2
|0
|Диоп Амиду
|2
|0
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Isaac Annan
|2
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Ертсен Торгиль
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Нилсен Снорре
|1
|0
|Ярл Себастиан
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|David Agbo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
2
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
9 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
50%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
1
50%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
2
40%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
36%
1
20%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
5
36%
3
23%
76-90
Забито
25
7
9 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
3
43%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
1
4%
1
14%
46-60
8
32%
1
14%
61-75
7
28%
2
29%
76-90
Пропущено
19
25
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
11%
4
16%
1-15
5
26%
3
12%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
4
21%
6
24%
46-60
3
16%
3
12%
61-75
5
26%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2
Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1 Викинг - Олесунн 1:0 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 1:0 КФУМ - Викинг 0:5
Кристиансунд
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3
Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Викинг - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Русенборг 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|15
|9
|4
|2
|28 - 13
|31
|2.
|Лиллестрём
|0:0
|15
|9
|4
|2
|27 - 13
|31
|3.
|Викинг
|0:0
|16
|7
|5
|4
|26 - 18
|26
|4.
|Будё-Глимт
|14
|7
|4
|3
|30 - 18
|25
|5.
|Русенборг
|13
|5
|6
|2
|23 - 17
|21
|6.
|Стрёмсгодсет
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|Сарпсборг-08
|0:0
|14
|6
|2
|6
|29 - 22
|20
|8.
|Олесунн
|14
|5
|5
|4
|17 - 19
|20
|9.
|Одд
|0:0
|15
|6
|2
|7
|14 - 19
|20
|10.
|Хам-Кам
|14
|3
|8
|3
|18 - 17
|17
|11.
|Саннефьёрд
|13
|5
|2
|6
|23 - 26
|17
|12.
|Волеренга
|0:0
|14
|4
|3
|7
|15 - 22
|15
|13.
|Хёугесунн
|0:0
|15
|3
|5
|7
|21 - 26
|14
|14.
|Тромсё
|12
|2
|7
|3
|16 - 23
|13
|15.
|Дьерв
|14
|3
|2
|9
|10 - 25
|11
|16.
|Кристиансунд
|0:0
|12
|0
|2
|10
|7 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|0:0
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|2.
|Мольде
|0:0
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|3.
|Викинг
|0:0
|9
|4
|4
|1
|14 - 5
|16
|4.
|Русенборг
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|5.
|Будё-Глимт
|7
|3
|4
|0
|17 - 8
|13
|6.
|Стрёмсгодсет
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|7.
|Сарпсборг-08
|0:0
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|8.
|Олесунн
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|9.
|Одд
|0:0
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|10.
|Хам-Кам
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|11.
|Волеренга
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|12.
|Дьерв
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|13.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|14.
|Хёугесунн
|0:0
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|15.
|Саннефьёрд
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|16.
|Кристиансунд
|0:0
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саннефьёрд
|8
|5
|0
|3
|16 - 13
|15
|2.
|Мольде
|0:0
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Лиллестрём
|0:0
|8
|3
|4
|1
|14 - 11
|13
|4.
|Будё-Глимт
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|5.
|Викинг
|0:0
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|6.
|Одд
|0:0
|7
|3
|1
|3
|4 - 6
|10
|7.
|Сарпсборг-08
|0:0
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|8.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|9.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|10.
|Русенборг
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|11.
|Хам-Кам
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Хёугесунн
|0:0
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|13.
|Волеренга
|0:0
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|14.
|Тромсё
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|15.
|Дьерв
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|16.
|Кристиансунд
|0:0
|7
|0
|1
|6
|2 - 12
|1
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