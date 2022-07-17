Стадион: SR-Bank Arena Зрители: 7431
2:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаКаллудра Лиридон
0:1
52' ГолБюэ Бендик
1:1
53' ГолКабран Кевин
73' Желтая карточкаDaniel Seland Karlsbakk
75' Желтая карточкаЯрл Себастиан
2:1
89' ПенальтиСандберг Никлас
90'+6
Ход матча
30'
52'
53'
1:1
75'
89'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
59 Владение мячом, % 41
24
Траоре
Маи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Траоре МаиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Аскар АрминПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
История личных встреч
Викинг
Кристиансунд
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
80%
20%
8 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|8 (3)
|0.5
|Себулонсен Себастьян
|4
|0.25
|Трипич Златко
|3
|0.19
|Кабран Кевин
|2
|0.13
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.13
|Лёкберг Кристоффер
|2
|0.13
|Танген Харальд
|1
|0.06
|Траоре Маи
|1
|0.06
|Брекало Давид
|1
|0.06
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0.06
|Фридйонссон Самуэль
|1 (1)
|0.06
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|0
|Сольбаккен Маркус
|0
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|3 (1)
|0.25
|Диоп Амиду
|2
|0.17
|Муколли Агон
|1
|0.08
|Ертсен Торгиль
|1
|0.08
|Нилсен Снорре
|1
|0.08
|Каллудра Лиридон
|0
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сандберг Никлас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Фридйонссон Самуэль
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0
|Сольбаккен Маркус
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Трипич Златко
|1
|1
|Лёкберг Кристоффер
|0
|1
|Веватне Вильяр
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Осбак Кристоффер
|2
|0
|Диоп Амиду
|2
|0
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Ярл Себастиан
|2
|0
|Isaac Annan
|2
|0
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Ертсен Торгиль
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Нилсен Снорре
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|David Agbo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
3
5 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
33%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
5
31%
1
33%
76-90
Пропущено
6
14
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
2
33%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
17%
6
43%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
36%
1
20%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
5
36%
3
23%
76-90
Забито
27
8
9 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
2
7%
0
0%
1-15
4
15%
3
38%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
2
7%
2
25%
46-60
8
30%
30%
1
13%
61-75
8
30%
30%
2
25%
76-90
Пропущено
20
27
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
10%
4
15%
1-15
5
25%
3
11%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
5
25%
7
26%
46-60
3
15%
3
11%
61-75
5
25%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2
Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1 Викинг - Олесунн 1:0 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 1:0 КФУМ - Викинг 0:5
Кристиансунд
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3
Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Викинг - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Русенборг 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|15
|10
|3
|2
|29 - 13
|33
|2.
|Лиллестрём
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|3.
|Викинг
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|4.
|Будё-Глимт
|14
|7
|4
|3
|30 - 18
|25
|5.
|Русенборг
|0:0
|14
|5
|7
|2
|23 - 17
|22
|6.
|Олесунн
|0:0
|15
|5
|6
|4
|17 - 19
|21
|7.
|Стрёмсгодсет
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|8.
|Сарпсборг-08
|14
|6
|1
|7
|29 - 23
|19
|9.
|Одд
|15
|6
|1
|8
|15 - 21
|19
|10.
|Хам-Кам
|14
|3
|8
|3
|18 - 17
|17
|11.
|Волеренга
|14
|5
|2
|7
|16 - 22
|17
|12.
|Саннефьёрд
|13
|5
|2
|6
|23 - 26
|17
|13.
|Хёугесунн
|15
|3
|4
|8
|21 - 27
|13
|14.
|Тромсё
|12
|2
|7
|3
|16 - 23
|13
|15.
|Дьерв
|14
|3
|2
|9
|10 - 25
|11
|16.
|Кристиансунд
|12
|0
|1
|11
|8 - 27
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|2.
|Лиллестрём
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|3.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|4.
|Русенборг
|0:0
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|5.
|Будё-Глимт
|7
|3
|4
|0
|17 - 8
|13
|6.
|Стрёмсгодсет
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|7.
|Олесунн
|0:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|8.
|Сарпсборг-08
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|9.
|Хам-Кам
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|10.
|Волеренга
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Дьерв
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|12.
|Одд
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|13.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|14.
|Хёугесунн
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|15.
|Саннефьёрд
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|16.
|Кристиансунд
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|2.
|Саннефьёрд
|8
|5
|0
|3
|16 - 13
|15
|3.
|Мольде
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|4.
|Будё-Глимт
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|5.
|Викинг
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|6.
|Одд
|7
|3
|1
|3
|4 - 6
|10
|7.
|Олесунн
|0:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Сарпсборг-08
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|9.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|10.
|Русенборг
|0:0
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|11.
|Хам-Кам
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Волеренга
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|13.
|Хёугесунн
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|14.
|Тромсё
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|15.
|Дьерв
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|16.
|Кристиансунд
|7
|0
|0
|7
|3 - 14
|0
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