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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион: Зрители: 7431
Викинг
2:1
Конец матча
Кристиансунд
0'
30' Желтая карточка
Каллудра Лиридон
0:1
52' Гол
Бюэ Бендик
1:1
53' Гол
Кабран Кевин
73' Желтая карточка
Daniel Seland Karlsbakk
75' Желтая карточка
Ярл Себастиан
2:1
89' Пенальти
Сандберг Никлас
90'+6
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
4
Брекало
Давид
3
Веватне
Вильяр
9
Кабран
Кевин
20
Паттинама
Шейн
21
Танген
Харальд
8
Сольбаккен
Маркус
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
22
Daniel
Seland
Karlsbakk
24
Траоре
Маи
1
Макдермот
Шон
18
Ярл
Себастиан
19
Коли
Алиу
6
Хопмарк
Андреас
2
Нилсен
Снорре
3
Осбак
Кристоффер
8
Картум
Сандер
Эрик
21
Диоп
Амиду
10
Каллудра
Лиридон
13
Бюэ
Бендик
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
Викинг
3-5-2
Кристиансунд
5-3-2

История личных встреч

Викинг
Кристиансунд

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

80%
20%
8 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
4:1
Т
2:3
Т
3:2
Т
3:5
Т
1:2
Т
4:2
Т
2:0
Т
0:2
Т
2:1
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 8 (3) 0.5
Себулонсен Себастьян 4 0.25
Трипич Златко 3 0.19
Кабран Кевин 2 0.13
Сандберг Никлас 2 (1) 0.13
Лёкберг Кристоффер 2 0.13
Танген Харальд 1 0.06
Траоре Маи 1 0.06
Брекало Давид 1 0.06
Daniel Seland Karlsbakk 1 0.06
Фридйонссон Самуэль 1 (1) 0.06
Бьёрсхоль Сондре 0 0
Сольбаккен Маркус 0 0
Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 3 (1) 0.25
Диоп Амиду 2 0.17
Муколли Агон 1 0.08
Ертсен Торгиль 1 0.08
Нилсен Снорре 1 0.08
Каллудра Лиридон 0 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сандберг Никлас 3 0
Брекало Давид 3 0
Фридйонссон Самуэль 3 0
Бьёрсхоль Сондре 3 0
Сольбаккен Маркус 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Трипич Златко 1 1
Лёкберг Кристоффер 0 1
Веватне Вильяр 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Танген Харальд 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Daniel Seland Karlsbakk 1 0
Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Картум Сандер Эрик 3 0
Осбак Кристоффер 2 0
Диоп Амиду 2 0
Исаксен Йеспер 2 0
Ярл Себастиан 2 0
Isaac Annan 2 0
Каллудра Лиридон 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Ертсен Торгиль 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Нилсен Снорре 1 0
Аскар Армин 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
David Agbo 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
3
5 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
33%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
5
31%
1
33%
76-90

Пропущено

6
14
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
2
33%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
17%
6
43%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
36%
1
20%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
5
36%
3
23%
76-90

Забито

27
8
9 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
2
7%
0
0%
1-15
4
15%
3
38%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
2
7%
2
25%
46-60
8
30%
30%
1
13%
61-75
8
30%
30%
2
25%
76-90

Пропущено

20
27
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
10%
4
15%
1-15
5
25%
3
11%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
5
25%
7
26%
46-60
3
15%
3
11%
61-75
5
25%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2
Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1 Викинг - Олесунн 1:0 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 1:0 КФУМ - Викинг 0:5
Кристиансунд
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3
Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Викинг - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Русенборг 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 15 10 3 2 29 - 13 33
2. Лиллестрём 15 10 3 2 29 - 14 33
3. Викинг 16 8 4 4 28 - 19 28
4. Будё-Глимт 14 7 4 3 30 - 18 25
5. Русенборг 0:0 14 5 7 2 23 - 17 22
6. Олесунн 0:0 15 5 6 4 17 - 19 21
7. Стрёмсгодсет 14 6 3 5 20 - 21 21
8. Сарпсборг-08 14 6 1 7 29 - 23 19
9. Одд 15 6 1 8 15 - 21 19
10. Хам-Кам 14 3 8 3 18 - 17 17
11. Волеренга 14 5 2 7 16 - 22 17
12. Саннефьёрд 13 5 2 6 23 - 26 17
13. Хёугесунн 15 3 4 8 21 - 27 13
14. Тромсё 12 2 7 3 16 - 23 13
15. Дьерв 14 3 2 9 10 - 25 11
16. Кристиансунд 12 0 1 11 8 - 27 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 6 1 2 20 - 10 19
2. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
3. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
4. Русенборг 0:0 6 4 2 0 13 - 6 14
5. Будё-Глимт 7 3 4 0 17 - 8 13
6. Стрёмсгодсет 7 4 1 2 13 - 12 13
7. Олесунн 0:0 7 3 3 1 8 - 7 12
8. Сарпсборг-08 8 3 1 4 13 - 11 10
9. Хам-Кам 8 2 4 2 10 - 9 10
10. Волеренга 6 3 1 2 7 - 7 10
11. Дьерв 8 3 1 4 6 - 11 10
12. Одд 8 3 0 5 11 - 15 9
13. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
14. Хёугесунн 7 2 2 3 11 - 13 8
15. Саннефьёрд 5 0 2 3 7 - 13 2
16. Кристиансунд 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 8 4 3 1 16 - 12 15
2. Саннефьёрд 8 5 0 3 16 - 13 15
3. Мольде 6 4 2 0 9 - 3 14
4. Будё-Глимт 7 4 0 3 13 - 10 12
5. Викинг 7 3 1 3 12 - 13 10
6. Одд 7 3 1 3 4 - 6 10
7. Олесунн 0:0 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Сарпсборг-08 6 3 0 3 16 - 12 9
9. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
10. Русенборг 0:0 8 1 5 2 10 - 11 8
11. Хам-Кам 6 1 4 1 8 - 8 7
12. Волеренга 8 2 1 5 9 - 15 7
13. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
14. Тромсё 6 0 4 2 7 - 13 4
15. Дьерв 6 0 1 5 4 - 14 1
16. Кристиансунд 7 0 0 7 3 - 14 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 38'
      Каллудра Лиридон уходит с поля. Исаксен Йеспер выходит вместо него
    • Желтая карточка
      30'
      Каллудра Лиридон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Викинг 2:1 Кристиансунд онлайн

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