2:1
Второй тайм: 65'
0'
0:1
5' ПенальтиЖозе Густаво Санд
1:1
18' ГолSalomon Rodriguez
20' Желтая карточкаSalomon Rodriguez
20' Желтая карточкаFranco Ortellado
2:1
62' ГолMartin Ojeda
Ход матча
5'
18'
20'
62'
2:1
31
Franco
Negri
30
Juan
Andrada
11
Martin
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Каштру ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
36 Bruno Sosa
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
40 Вера МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
39 Julio Soler
-
-
-
30 Ivan Cazal
-
-
-
-
Главный тренер: Rodrigo Acosta
История личных встреч
Годой Крус
Ланус
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
23 матча
30.4%
17.4%
52.2%
7 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.7%
52.2%
26.1%
5 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|4
|0.5
|Martin Ojeda
|2
|0.25
|Gonzalo Abrego
|2
|0.25
|Tadeo Allende
|1
|0.13
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|0.13
|Cristian Chavez I
|1
|0.13
|Matias Ramirez
|0
|0
|Juan Andrada
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лаутаро
|2
|0.25
|Victor Malcorra
|1
|0.13
|Braian Aguirre
|1
|0.13
|Lucas Varaldo
|1
|0.13
|Mateo Sanabria
|1
|0.13
|Жозе Густаво Санд
|1 (1)
|0.13
|Tomas Belmonte
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gianluca Ferrari
|3
|1
|Nestor Breitenbruch
|2
|1
|Franco Negri
|1
|1
|Pier Barrios
|2
|0
|Salomon Rodriguez
|2
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Nelson Acevedo
|1
|0
|Matias Ramirez
|1
|0
|Juan Andrada
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Весприни Матиас
|2
|1
|Tomas Belmonte
|3
|0
|Maximiliano Gonzalez
|1
|1
|Brian Aguilar
|1
|1
|Braian Aguirre
|2
|0
|Alexandro Bernabei
|0
|1
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Jonathan Cabral
|1
|0
|Жозе Густаво Санд
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Ignacio Cechi
|1
|0
|Lucas Varaldo
|1
|0
|Franco Ortellado
|1
|0
|Mateo Sanabria
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
4
67%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
40%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ланус - Годой Крус 1:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1
Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Тристан Суарес 2:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Годой Крус - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 1:3 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 0:2
Ланус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ланус - Годой Крус 1:3 Ланус - Уракан 2:3 Ланус - Индепендьенте дель Валле 0:0 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0
Индепендьенте дель Валле - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Ланус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Ланус - Метрополитанос 1:0 Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Годой Крус
|2:1
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|4
|4
|0
|9 - 4
|16
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Атлетико Тукуман
|8
|4
|4
|0
|8 - 3
|16
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|6.
|Уракан
|0:0
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|7.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|8.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 5
|14
|9.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|10.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|0
|4
|13 - 13
|12
|11.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|12.
|Сармиенто
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|13.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|14.
|Патронато Парана
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|15.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|16.
|Колон
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|17.
|Барракас Централь
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|18.
|Ривер Плейт
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|21.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|3 - 7
|8
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|23.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|24.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|26.
|Тальерес Кордоба
|8
|1
|2
|5
|4 - 9
|5
|27.
|Ланус
|1:2
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|Альдосиви
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Годой Крус
|2:1
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Сармиенто
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|6.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|7.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Уракан
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|9.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|10.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|11.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|13.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|14.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|15.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|16.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|19.
|Ланус
|1:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|20.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|21.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|22.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|23.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|24.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|25.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|26.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|27.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|28.
|Тигре
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|5.
|Уракан
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Барракас Централь
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|10.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|Ривер Плейт
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|14.
|Годой Крус
|2:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|15.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|16.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|17.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|19.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Колон
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|22.
|Расинг Авельянеда
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|23.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|25.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|26.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|27.
|Ланус
|1:2
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|28.
|Альдосиви
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес