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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Годой Крус
2:1
Второй тайм: 65'
Ланус
0'
0:1
5' Пенальти
Жозе Густаво Санд
1:1
18' Гол
Salomon Rodriguez
20' Желтая карточка
Salomon Rodriguez
20' Желтая карточка
Franco Ortellado
2:1
62' Гол
Martin Ojeda

Ход матча

5'
0:1
Жозе Густаво Санд
18'
Salomon Rodriguez
(Martin Ojeda)
1:1
20'
Salomon Rodriguez
 
20'
 
Franco Ortellado
59'
 
Ivan Cazal
Ди Пласидо Леонель
62'
Martin Ojeda
2:1
Лучшие коэффициенты
Годой Крус
Ничья
Ланус
1.77
3.75
5.00
Все Коэффициенты
50
Родригес
Диего
II
25
Nestor
Breitenbruch
2
Pier
Barrios
24
Guillermo
Luis
Ortiz
31
Franco
Negri
32
Gonzalo
Abrego
30
Juan
Andrada
11
Martin
Ojeda
33
Ezequiel
Bullaude
17
Tadeo
Allende
20
Salomon
Rodriguez
1
Fernando
Monetti
29
Brian
Aguilar
22
Весприни
Матиас
36
Franco
Ortellado
26
Ди
Пласидо
Леонель
3
Julian
Aude
19
Maximiliano
Gonzalez
34
Facundo
Perez
15
Raul
Loaiza
28
Lucas
Varaldo
9
Жозе
Густаво
Санд
Годой Крус
4-2-3-1
Ланус
3-5-2

История личных встреч

Годой Крус
Ланус

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

23 матча

30.4%
17.4%
52.2%
7 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.7%
52.2%
26.1%
5 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

К
1:3
ЛП
1:1
ЛП
3:1
С
2:0
С
0:2
С
4:1
П
3:0
П
1:5
П
3:3
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
2:0
П
0:1
ПА
2:1
КС
0:0
КС
2:2
ПА
2:0
ПА
1:4
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
0:1
ПА
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 4 0.5
Martin Ojeda 2 0.25
Gonzalo Abrego 2 0.25
Tadeo Allende 1 0.13
Guillermo Luis Ortiz 1 0.13
Cristian Chavez I 1 0.13
Matias Ramirez 0 0
Juan Andrada 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лаутаро 2 0.25
Victor Malcorra 1 0.13
Braian Aguirre 1 0.13
Lucas Varaldo 1 0.13
Mateo Sanabria 1 0.13
Жозе Густаво Санд 1 (1) 0.13
Tomas Belmonte 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gianluca Ferrari 3 1
Nestor Breitenbruch 2 1
Franco Negri 1 1
Pier Barrios 2 0
Salomon Rodriguez 2 0
Родригес Диего II 1 0
Nelson Acevedo 1 0
Matias Ramirez 1 0
Juan Andrada 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Весприни Матиас 2 1
Tomas Belmonte 3 0
Maximiliano Gonzalez 1 1
Brian Aguilar 1 1
Braian Aguirre 2 0
Alexandro Bernabei 0 1
Акоста Лаутаро 1 0
Jonathan Cabral 1 0
Жозе Густаво Санд 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Ignacio Cechi 1 0
Lucas Varaldo 1 0
Franco Ortellado 1 0
Mateo Sanabria 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
4
67%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
40%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ланус - Годой Крус 1:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1
Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Тристан Суарес 2:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Годой Крус - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 1:3 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 0:2
Ланус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ланус - Годой Крус 1:3 Ланус - Уракан 2:3 Ланус - Индепендьенте дель Валле 0:0 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0
Индепендьенте дель Валле - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Ланус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Ланус - Метрополитанос 1:0 Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Годой Крус 2:1 8 5 1 2 11 - 6 16
2. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 4 0 9 - 4 16
3. Аргентинос Хуниорс 8 5 1 2 12 - 8 16
4. Атлетико Тукуман 8 4 4 0 8 - 3 16
5. Химнасия Ла-Плата 8 4 3 1 9 - 5 15
6. Уракан 0:0 8 4 3 1 10 - 7 15
7. Расинг Авельянеда 8 4 2 2 12 - 6 14
8. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 5 14
9. Унион Санта-Фе 0:0 8 4 2 2 14 - 13 14
10. Бока Хуниорс 8 4 0 4 13 - 13 12
11. Банфилд 7 3 2 2 10 - 7 11
12. Сармиенто 8 3 2 3 8 - 7 11
13. Арсенал Саранди 8 2 5 1 10 - 9 11
14. Патронато Парана 8 3 2 3 11 - 11 11
15. Сан-Лоренсо 7 2 4 1 10 - 8 10
16. Колон 8 2 3 3 6 - 7 9
17. Барракас Централь 8 2 3 3 10 - 12 9
18. Ривер Плейт 7 2 2 3 9 - 8 8
19. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 12 8
20. Эстудиантес Ла Плата 7 2 2 3 8 - 10 8
21. Росарио Сентраль 8 2 2 4 3 - 7 8
22. Индепендьенте Авельянеда 8 2 2 4 7 - 11 8
23. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 7 - 10 7
24. Тигре 7 1 3 3 9 - 12 6
25. Велес Сарсфилд 7 1 2 4 5 - 8 5
26. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 9 5
27. Ланус 1:2 8 1 2 5 7 - 13 5
28. Альдосиви 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Годой Крус 2:1 4 4 0 0 7 - 2 12
3. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Сармиенто 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Аргентинос Хуниорс 4 3 1 0 7 - 4 10
6. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
7. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Уракан 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
9. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
10. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
11. Колон 4 2 1 1 5 - 4 7
12. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
13. Атлетико Платенсе 4 1 3 0 4 - 3 6
14. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
15. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
16. Дефенса и Хустисия 4 1 3 0 5 - 4 6
17. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
19. Ланус 1:2 3 1 1 1 4 - 4 4
20. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
21. Банфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
22. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
23. Унион Санта-Фе 0:0 4 1 1 2 5 - 7 4
24. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
25. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
26. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
27. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
28. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 0:0 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Уракан 0:0 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 5 5
10. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
11. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
13. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
14. Годой Крус 2:1 4 1 1 2 4 - 4 4
15. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
16. Тигре 4 1 1 2 7 - 9 4
17. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
18. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
19. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Колон 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
22. Расинг Авельянеда 4 0 2 2 2 - 6 2
23. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
24. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
25. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
26. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
27. Ланус 1:2 5 0 1 4 3 - 9 1
28. Альдосиви 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    20'
    Франко Ортельядо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Salomon Rodriguez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Salomon Rodriguez бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Годой Крус
Ничья
Ланус
1.77
3.75
5.00
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