Стадион: Ян Брейдель
Ход матча
40'
1:0
История личных встреч
Брюгге
Гент
26 матчей
80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.4%
38.5%
17 побед 10 ничьих 0 побед
27 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 21 победа
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 17 побед
53 матча
39.6%
20.8%
39.6%
21 победа 11 ничьих 21 победа
Первый тайм
34%
37.7%
28.3%
18 побед 20 ничьих 15 побед
Второй тайм
32.1%
35.8%
32.1%
17 побед 19 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|1
|1
|Ланг Ноа
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1 Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1
Брюгге - Тес Спорт 3:0 Брюгге - Андерлехт 1:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Андерлехт - Брюгге 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Остенде - Брюгге 1:3 Брюгге - Мехелен 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 3:1 Остенде - Брюгге 1:3 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Брюгге - Гент 0:3 Брюгге - Антверпен 4:1 Эйпен - Брюгге 1:3
Гент
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2
Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2 Генк - Гент 0:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Шарлеруа - Гент 1:3 Гент - Генк 0:1 Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Гент - Андерлехт 1:0 Гент - ПАОК 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 ПАОК - Гент 1:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Гент 0:3