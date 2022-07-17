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Бельгия: Суперкубок

2022-2023

Стадион:
Брюгге
1:0
Конец матча
Гент
0'
1:0
40' Гол
Сков-Ольсен Андреас
52' Желтая карточка
Нгадеу Майкл
58' Желтая карточка
Ютгла Ферран
72' Желтая карточка
Bjorn Meijer
76' Желтая карточка
Ханше-Ольсен Андреас
90' Желтая карточка
Фортуна Нуриу
90' Желтая карточка
Самуаз Матисс
90'+6

История личных встреч

Брюгге
Гент

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.4%
38.5%
17 побед 10 ничьих 0 побед

27 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 21 победа

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 17 побед

53 матча

39.6%
20.8%
39.6%
21 победа 11 ничьих 21 победа

Первый тайм

34%
37.7%
28.3%
18 побед 20 ничьих 15 побед

Второй тайм

32.1%
35.8%
32.1%
17 побед 19 ничьих 17 побед

История матчей

К
0:3
ПДА
1:2
К
0:1
ПДА
6:1
ПДА
0:4
ПДА
0:1
ТМС
2:3
ПДА
1:1
ПДА
4:0
ПОЗЧТ
0:1
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
1:1
ПДА
0:4
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:0
ПДА
2:1
ЛППОЧГ
2:1
ЛППОЧГ
2:1
ЛП
2:0
ЛП
1:0
ЛП
1:4
ЛП
2:0
ЛП
1:0
К
1:0
К
2:1
ЛП
4:1
С
1:0
ЛЖ
2:3
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
1:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
6:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
1:0
К
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 1 1
Ланг Ноа 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ютгла Ферран 1 0
Bjorn Meijer 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Нгадеу Майкл 1 0
Самуаз Матисс 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1 Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1
Брюгге - Тес Спорт 3:0 Брюгге - Андерлехт 1:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Андерлехт - Брюгге 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Остенде - Брюгге 1:3 Брюгге - Мехелен 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 3:1 Остенде - Брюгге 1:3 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Брюгге - Гент 0:3 Брюгге - Антверпен 4:1 Эйпен - Брюгге 1:3
Гент
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2
Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2 Генк - Гент 0:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Шарлеруа - Гент 1:3 Гент - Генк 0:1 Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Гент - Андерлехт 1:0 Гент - ПАОК 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 ПАОК - Гент 1:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Гент 0:3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Сков-Ольсен Андреас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брюгге 1:0 Гент онлайн

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