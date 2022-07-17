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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Олесунн
0:0
Перерыв
Русенборг
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Русенборг
3.04
3.45
2.46
Все Коэффициенты
1
Грютебуст
Стен
25
Шербечич
Бесим
5
Фельман
Давид
30
Андерсен
Александр
2
Голубович
Петар
19
Дубвик
Исак
7
Лима
Эриксон
10
Бармен
Кристоффер
27
Чанаджия
Дарио
15
Kristoffer
Oedemarksbakken
11
Нордли
Симен
Болькан
1
Хансен
Андре
8
Бёркеейет
Тобиас
7
Хенриксен
Маркус
15
Samuel
Rogers
2
Рейтан
Эрленд
Даль
19
Перейра
Адриан
21
Скарсем
Олаус
11
Йенсен
Виктор
20
Тагсет
Эдвард
10
Хольсе
Карло
29
Bryan
Solhaug
Fiabema
Олесунн
3-5-2
Русенборг
3-5-2

История личных встреч

Олесунн
Русенборг

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 16 побед

29 матчей

10.3%
27.6%
62.1%
3 победы 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

13.8%
31%
55.2%
4 победы 9 ничьих 16 побед

История матчей

ТМК
2:0
Т
1:2
Т
3:2
К
1:1
Т
2:1
Т
0:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
0:1
Т
5:0
Т
5:0
Т
3:0
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:2
Т
3:0
Т
2:2
Т
2:2
КН
3:1
Т
1:3
ТМС
4:2
Т
2:2
Т
1:1
С
1:3
Т
2:1
Т
0:3
Т
1:2
Т
3:1
Т
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 7 0.47
Дубвик Исак 3 0.2
Нордли Симен Болькан 1 0.07
Kristoffer Oedemarksbakken 1 0.07
Лима Эриксон 1 0.07
Бармен Кристоффер 1 0.07
Чанаджия Дарио 1 0.07
Torbjoern Kallevaag 1 0.07
Солнёрдал Оскар 1 0.07
Simen Rafn 0 0
Хауген Фредрик 0 0
Фельман Давид 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веккья Стефано 7 (1) 0.5
Сэтер Оле Кристиан 5 0.36
Samuel Rogers 4 0.29
Перейра Адриан 2 0.14
Бёркеейет Тобиас 2 0.14
Хольм Ноа 1 0.07
Тагсет Эдвард 1 0.07
Хольсе Карло 0 0
Скарсем Олаус 0 0
Йенсен Виктор 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Хансен Андре 0 0
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Bryan Solhaug Fiabema 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 4 0
Simen Rafn 3 0
Шербечич Бесим 3 0
Лима Эриксон 3 0
Голубович Петар 2 0
Torbjoern Kallevaag 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Фельман Давид 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Адриан 4 0
Бёркеейет Тобиас 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Хенриксен Маркус 1 1
Скарсем Олаус 2 0
Samuel Rogers 2 0
Йенсен Виктор 2 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Вагич Павле 1 0
Хольсе Карло 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Хольм Ноа 1 0
Renzo Giampaoli 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
12
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
5
42%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
2
25%
4
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
4
44%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
3
43%
1
11%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
4
33%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
3
25%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
2
29%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

17
24
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
1
6%
4
17%
1-15
2
12%
6
25%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
4
24%
4
17%
46-60
2
12%
6
25%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Пропущено

19
16
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
4
21%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
3
16%
5
31%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
26%
5
31%
61-75
5
26%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0
Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2 Викинг - Олесунн 1:0 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Олесунн - Бранн 0:2
Русенборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1
Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Русенборг - Мольде 0:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Русенборг - Одд 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Русенборг - Тромсё 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 15 10 3 2 29 - 13 33
2. Лиллестрём 15 10 3 2 29 - 14 33
3. Викинг 16 8 4 4 28 - 19 28
4. Будё-Глимт 14 7 4 3 30 - 18 25
5. Русенборг 0:0 14 5 7 2 23 - 17 22
6. Олесунн 0:0 15 5 6 4 17 - 19 21
7. Стрёмсгодсет 14 6 3 5 20 - 21 21
8. Сарпсборг-08 14 6 1 7 29 - 23 19
9. Одд 15 6 1 8 15 - 21 19
10. Хам-Кам 14 3 8 3 18 - 17 17
11. Волеренга 14 5 2 7 16 - 22 17
12. Саннефьёрд 13 5 2 6 23 - 26 17
13. Хёугесунн 15 3 4 8 21 - 27 13
14. Тромсё 12 2 7 3 16 - 23 13
15. Дьерв 14 3 2 9 10 - 25 11
16. Кристиансунд 12 0 1 11 8 - 27 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 6 1 2 20 - 10 19
2. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
3. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
4. Русенборг 0:0 6 4 2 0 13 - 6 14
5. Будё-Глимт 7 3 4 0 17 - 8 13
6. Стрёмсгодсет 7 4 1 2 13 - 12 13
7. Олесунн 0:0 7 3 3 1 8 - 7 12
8. Сарпсборг-08 8 3 1 4 13 - 11 10
9. Хам-Кам 8 2 4 2 10 - 9 10
10. Волеренга 6 3 1 2 7 - 7 10
11. Дьерв 8 3 1 4 6 - 11 10
12. Одд 8 3 0 5 11 - 15 9
13. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
14. Хёугесунн 7 2 2 3 11 - 13 8
15. Саннефьёрд 5 0 2 3 7 - 13 2
16. Кристиансунд 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 8 4 3 1 16 - 12 15
2. Саннефьёрд 8 5 0 3 16 - 13 15
3. Мольде 6 4 2 0 9 - 3 14
4. Будё-Глимт 7 4 0 3 13 - 10 12
5. Викинг 7 3 1 3 12 - 13 10
6. Одд 7 3 1 3 4 - 6 10
7. Олесунн 0:0 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Сарпсборг-08 6 3 0 3 16 - 12 9
9. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
10. Русенборг 0:0 8 1 5 2 10 - 11 8
11. Хам-Кам 6 1 4 1 8 - 8 7
12. Волеренга 8 2 1 5 9 - 15 7
13. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
14. Тромсё 6 0 4 2 7 - 13 4
15. Дьерв 6 0 1 5 4 - 14 1
16. Кристиансунд 7 0 0 7 3 - 14 0
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  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Русенборг
3.04
3.45
2.46
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