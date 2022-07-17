Стадион: Колор Лайн Зрители: 6154
Ход матча
85'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
19
Дубвик
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Дубвик ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мое ЕппеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Simen RafnПолузащитник
-
17 Диа МамадуНападающий
-
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Олесунн
Русенборг
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 16 побед
29 матчей
10.3%
27.6%
62.1%
3 победы 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
13.8%
31%
55.2%
4 победы 9 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|7
|0.47
|Дубвик Исак
|3
|0.2
|Нордли Симен Болькан
|1
|0.07
|Kristoffer Oedemarksbakken
|1
|0.07
|Лима Эриксон
|1
|0.07
|Бармен Кристоффер
|1
|0.07
|Чанаджия Дарио
|1
|0.07
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0.07
|Солнёрдал Оскар
|1
|0.07
|Simen Rafn
|0
|0
|Хауген Фредрик
|0
|0
|Фельман Давид
|0
|0
|Сегберг Эрленд
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веккья Стефано
|7 (1)
|0.5
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|0.36
|Samuel Rogers
|4
|0.29
|Перейра Адриан
|2
|0.14
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0.14
|Хольм Ноа
|1
|0.07
|Тагсет Эдвард
|1
|0.07
|Хольсе Карло
|0
|0
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Йенсен Виктор
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Хансен Андре
|0
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Bryan Solhaug Fiabema
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|4
|0
|Simen Rafn
|3
|0
|Голубович Петар
|3
|0
|Шербечич Бесим
|3
|0
|Лима Эриксон
|3
|0
|Torbjoern Kallevaag
|2
|0
|Хеуген Сигурд
|2
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|Фельман Давид
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Солнёрдал Оскар
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Адриан
|4
|0
|Бёркеейет Тобиас
|3
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|3
|0
|Хенриксен Маркус
|1
|1
|Скарсем Олаус
|2
|0
|Samuel Rogers
|2
|0
|Йенсен Виктор
|2
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Хольсе Карло
|1
|0
|Тагсет Эдвард
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Renzo Giampaoli
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
12
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
5
42%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
2
25%
4
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
4
44%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
3
43%
1
11%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
4
33%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
3
25%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
2
29%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
17
24
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
1
6%
4
17%
1-15
2
12%
6
25%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
4
24%
4
17%
46-60
2
12%
6
25%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Пропущено
19
16
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
4
21%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
3
16%
5
31%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
26%
5
31%
61-75
5
26%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0
Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2 Викинг - Олесунн 1:0 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Олесунн - Бранн 0:2
Русенборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1
Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Русенборг - Мольде 0:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Русенборг - Одд 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Русенборг - Тромсё 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|15
|10
|3
|2
|29 - 13
|33
|2.
|Лиллестрём
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|3.
|Викинг
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|4.
|Будё-Глимт
|14
|7
|4
|3
|30 - 18
|25
|5.
|Русенборг
|14
|5
|7
|2
|23 - 17
|22
|6.
|Олесунн
|15
|5
|6
|4
|17 - 19
|21
|7.
|Стрёмсгодсет
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|8.
|Сарпсборг-08
|14
|6
|1
|7
|29 - 23
|19
|9.
|Одд
|15
|6
|1
|8
|15 - 21
|19
|10.
|Хам-Кам
|14
|3
|8
|3
|18 - 17
|17
|11.
|Волеренга
|14
|5
|2
|7
|16 - 22
|17
|12.
|Саннефьёрд
|13
|5
|2
|6
|23 - 26
|17
|13.
|Хёугесунн
|15
|3
|4
|8
|21 - 27
|13
|14.
|Тромсё
|12
|2
|7
|3
|16 - 23
|13
|15.
|Дьерв
|14
|3
|2
|9
|10 - 25
|11
|16.
|Кристиансунд
|12
|0
|1
|11
|8 - 27
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|2.
|Лиллестрём
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|3.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|4.
|Русенборг
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|5.
|Будё-Глимт
|7
|3
|4
|0
|17 - 8
|13
|6.
|Стрёмсгодсет
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|7.
|Олесунн
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|8.
|Сарпсборг-08
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|9.
|Хам-Кам
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|10.
|Волеренга
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Дьерв
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|12.
|Одд
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|13.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|14.
|Хёугесунн
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|15.
|Саннефьёрд
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|16.
|Кристиансунд
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|2.
|Саннефьёрд
|8
|5
|0
|3
|16 - 13
|15
|3.
|Мольде
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|4.
|Будё-Глимт
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|5.
|Викинг
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|6.
|Одд
|7
|3
|1
|3
|4 - 6
|10
|7.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Сарпсборг-08
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|9.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|10.
|Русенборг
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|11.
|Хам-Кам
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Волеренга
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|13.
|Хёугесунн
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|14.
|Тромсё
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|15.
|Дьерв
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|16.
|Кристиансунд
|7
|0
|0
|7
|3 - 14
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион