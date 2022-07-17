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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион: Зрители: 6154
Олесунн
0:0
Конец матча
Русенборг
0'
59' Желтая карточка
Бармен Кристоффер
85' Желтая карточка
Голубович Петар
90'+6

Ход матча

46'
 
Renzo Giampaoli
Бёркеейет Тобиас
59'
Бармен Кристоффер
 
64'
 
Хрупалла Павел
Bryan Solhaug Fiabema
64'
 
Шелбред Пер-Сильян
Тагсет Эдвард
66'
Диа Мамаду
Kristoffer Oedemarksbakken
 
66'
Torbjoern Kallevaag
Нордли Симен Болькан
 
72'
 
Хофф Вебьёрн
Йенсен Виктор
81'
 
Брохолм Мариус
Скарсем Олаус
85'
Голубович Петар
 
88'
Simen Rafn
Голубович Петар
 
88'
Nikolai Soeyset Hopland
Чанаджия Дарио
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53
1
Грютебуст
Стен
25
Шербечич
Бесим
5
Фельман
Давид
30
Андерсен
Александр
2
Голубович
Петар
19
Дубвик
Исак
7
Лима
Эриксон
10
Бармен
Кристоффер
27
Чанаджия
Дарио
15
Kristoffer
Oedemarksbakken
11
Нордли
Симен
Болькан
1
Хансен
Андре
8
Бёркеейет
Тобиас
7
Хенриксен
Маркус
15
Samuel
Rogers
2
Рейтан
Эрленд
Даль
19
Перейра
Адриан
21
Скарсем
Олаус
11
Йенсен
Виктор
20
Тагсет
Эдвард
10
Хольсе
Карло
29
Bryan
Solhaug
Fiabema
Олесунн
3-5-2
Русенборг
3-5-2

История личных встреч

Олесунн
Русенборг

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 16 побед

29 матчей

10.3%
27.6%
62.1%
3 победы 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

13.8%
31%
55.2%
4 победы 9 ничьих 16 побед

История матчей

ТМК
2:0
Т
1:2
Т
3:2
К
1:1
Т
2:1
Т
0:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
0:1
Т
5:0
Т
5:0
Т
3:0
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:2
Т
3:0
Т
2:2
Т
2:2
КН
3:1
Т
1:3
ТМС
4:2
Т
2:2
Т
1:1
С
1:3
Т
2:1
Т
0:3
Т
1:2
Т
3:1
Т
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 7 0.47
Дубвик Исак 3 0.2
Нордли Симен Болькан 1 0.07
Kristoffer Oedemarksbakken 1 0.07
Лима Эриксон 1 0.07
Бармен Кристоффер 1 0.07
Чанаджия Дарио 1 0.07
Torbjoern Kallevaag 1 0.07
Солнёрдал Оскар 1 0.07
Simen Rafn 0 0
Хауген Фредрик 0 0
Фельман Давид 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веккья Стефано 7 (1) 0.5
Сэтер Оле Кристиан 5 0.36
Samuel Rogers 4 0.29
Перейра Адриан 2 0.14
Бёркеейет Тобиас 2 0.14
Хольм Ноа 1 0.07
Тагсет Эдвард 1 0.07
Хольсе Карло 0 0
Скарсем Олаус 0 0
Йенсен Виктор 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Хансен Андре 0 0
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Bryan Solhaug Fiabema 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 4 0
Simen Rafn 3 0
Голубович Петар 3 0
Шербечич Бесим 3 0
Лима Эриксон 3 0
Torbjoern Kallevaag 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Бармен Кристоффер 1 0
Фельман Давид 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Адриан 4 0
Бёркеейет Тобиас 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Хенриксен Маркус 1 1
Скарсем Олаус 2 0
Samuel Rogers 2 0
Йенсен Виктор 2 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Вагич Павле 1 0
Хольсе Карло 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Хольм Ноа 1 0
Renzo Giampaoli 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
12
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
5
42%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
2
25%
4
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
4
44%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
3
43%
1
11%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
4
33%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
3
25%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
2
29%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

17
24
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
1
6%
4
17%
1-15
2
12%
6
25%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
4
24%
4
17%
46-60
2
12%
6
25%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Пропущено

19
16
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
4
21%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
3
16%
5
31%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
26%
5
31%
61-75
5
26%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0
Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2 Викинг - Олесунн 1:0 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Олесунн - Бранн 0:2
Русенборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1
Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Русенборг - Мольде 0:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Русенборг - Одд 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Русенборг - Тромсё 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 15 10 3 2 29 - 13 33
2. Лиллестрём 15 10 3 2 29 - 14 33
3. Викинг 16 8 4 4 28 - 19 28
4. Будё-Глимт 14 7 4 3 30 - 18 25
5. Русенборг 14 5 7 2 23 - 17 22
6. Олесунн 15 5 6 4 17 - 19 21
7. Стрёмсгодсет 14 6 3 5 20 - 21 21
8. Сарпсборг-08 14 6 1 7 29 - 23 19
9. Одд 15 6 1 8 15 - 21 19
10. Хам-Кам 14 3 8 3 18 - 17 17
11. Волеренга 14 5 2 7 16 - 22 17
12. Саннефьёрд 13 5 2 6 23 - 26 17
13. Хёугесунн 15 3 4 8 21 - 27 13
14. Тромсё 12 2 7 3 16 - 23 13
15. Дьерв 14 3 2 9 10 - 25 11
16. Кристиансунд 12 0 1 11 8 - 27 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 6 1 2 20 - 10 19
2. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
3. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
4. Русенборг 6 4 2 0 13 - 6 14
5. Будё-Глимт 7 3 4 0 17 - 8 13
6. Стрёмсгодсет 7 4 1 2 13 - 12 13
7. Олесунн 7 3 3 1 8 - 7 12
8. Сарпсборг-08 8 3 1 4 13 - 11 10
9. Хам-Кам 8 2 4 2 10 - 9 10
10. Волеренга 6 3 1 2 7 - 7 10
11. Дьерв 8 3 1 4 6 - 11 10
12. Одд 8 3 0 5 11 - 15 9
13. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
14. Хёугесунн 7 2 2 3 11 - 13 8
15. Саннефьёрд 5 0 2 3 7 - 13 2
16. Кристиансунд 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 8 4 3 1 16 - 12 15
2. Саннефьёрд 8 5 0 3 16 - 13 15
3. Мольде 6 4 2 0 9 - 3 14
4. Будё-Глимт 7 4 0 3 13 - 10 12
5. Викинг 7 3 1 3 12 - 13 10
6. Одд 7 3 1 3 4 - 6 10
7. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Сарпсборг-08 6 3 0 3 16 - 12 9
9. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
10. Русенборг 8 1 5 2 10 - 11 8
11. Хам-Кам 6 1 4 1 8 - 8 7
12. Волеренга 8 2 1 5 9 - 15 7
13. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
14. Тромсё 6 0 4 2 7 - 13 4
15. Дьерв 6 0 1 5 4 - 14 1
16. Кристиансунд 7 0 0 7 3 - 14 0
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  • 46'
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