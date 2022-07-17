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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Банфилд
1:1
Первый тайм: 44'
Сан-Лоренсо
0'
10' Желтая карточка
Кампи Гастон
0:1
22' Пенальти
Барейро Адам
1:1
38' Гол
Матиас Гонсалез

Ход матча

10'
 
Кампи Гастон
22'
0:1
Барейро Адам
38'
Матиас Гонсалез
(Датоло Хесус)
1:1
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Сан-Лоренсо
2.25
3.15
4.40
Все Коэффициенты
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
13
Гисси
Дилан
6
Alejandro
Maciel
30
Дель
Пино
Маго
Луис
5
Доминго
Николас
16
Alejandro
Cabrera
28
Матиас
Гонсалез
10
Датоло
Хесус
11
Урси
Агустин
18
Ramiro
Enrique
12
Sebastian
Alberto
Torrico
23
Gaston
Hernandez
3
Сапата
Кристиан
22
Кампи
Гастон
47
Agustin
Giay
5
Мендез
Начо
38
Siro
Rosane
26
Nicolas
Fernandez5
7
Ezequiel
Cerutti
11
Барейро
Адам
28
Cristian
Nahuel
Barrios
Банфилд
4-2-3-1
Сан-Лоренсо
3-4-3

История личных встреч

Банфилд
Сан-Лоренсо

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

23 матча

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.4%
65.2%
17.4%
4 победы 15 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:1
ЛП
0:0
КДМЭП
4:1
С
0:1
С
2:0
С
0:1
П
1:0
КС
4:1
КС
2:0
П
1:1
П
0:0
П
0:2
П
1:1
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
2:0
ПА
0:1
ПА
3:1
ПА
1:3
ПА
3:2
ПА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Enrique 5 0.63
Giuliano Galoppo 3 (2) 0.38
Датоло Хесус 1 0.13
Alejandro Cabrera 1 0.13
Матиас Гонсалез 0 0
Урси Агустин 0 0
Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 6 (3) 0.75
Ivan Leguizamon 2 0.25
Jalil Elias 1 0.13
Agustin Giay 1 0.13
Ортигоса Нестор 1 (1) 0.13
Ezequiel Cerutti 0 0
Nicolas Fernandez5 0 0
Agustin Martegani 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luciano Andres Abecasis 3 0
Урси Агустин 3 0
Доминго Николас 2 0
Alejandro Cabrera 2 0
Датоло Хесус 1 0
Emanuel Coronel 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gattoni 5 0
Siro Rosane 1 1
Ezequiel Cerutti 1 0
Кампи Гастон 1 0
Jalil Elias 1 0
Барейро Адам 1 0
Malcom Braida 1 0
Nicolas Fernandez5 1 0
Gaston Hernandez 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0
Jeremias James 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
2
18%
5
50%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
17%
1
13%
1-15
2
33%
3
38%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Банфилд - Барракас Централь 1:1
Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2
Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Годой Крус 8 5 1 2 11 - 6 16
2. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 4 0 9 - 4 16
3. Аргентинос Хуниорс 8 5 1 2 12 - 8 16
4. Атлетико Тукуман 8 4 4 0 8 - 3 16
5. Химнасия Ла-Плата 8 4 3 1 9 - 5 15
6. Уракан 8 4 3 1 10 - 7 15
7. Расинг Авельянеда 8 4 2 2 12 - 6 14
8. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 5 14
9. Унион Санта-Фе 8 4 2 2 14 - 13 14
10. Банфилд 1:1 8 3 3 2 11 - 8 12
11. Бока Хуниорс 8 4 0 4 13 - 13 12
12. Сармиенто 8 3 2 3 8 - 7 11
13. Арсенал Саранди 8 2 5 1 10 - 9 11
14. Патронато Парана 8 3 2 3 11 - 11 11
15. Сан-Лоренсо 1:1 8 2 5 1 11 - 9 11
16. Колон 8 2 3 3 6 - 7 9
17. Барракас Централь 8 2 3 3 10 - 12 9
18. Ривер Плейт 7 2 2 3 9 - 8 8
19. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 12 8
20. Эстудиантес Ла Плата 7 2 2 3 8 - 10 8
21. Росарио Сентраль 8 2 2 4 3 - 7 8
22. Индепендьенте Авельянеда 8 2 2 4 7 - 11 8
23. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 7 - 10 7
24. Тигре 7 1 3 3 9 - 12 6
25. Велес Сарсфилд 7 1 2 4 5 - 8 5
26. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 9 5
27. Ланус 8 1 2 5 7 - 13 5
28. Альдосиви 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Годой Крус 4 4 0 0 7 - 2 12
3. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Сармиенто 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Аргентинос Хуниорс 4 3 1 0 7 - 4 10
6. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
7. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
9. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
10. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
11. Колон 4 2 1 1 5 - 4 7
12. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
13. Атлетико Платенсе 4 1 3 0 4 - 3 6
14. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
15. Сан-Лоренсо 1:1 4 1 3 0 7 - 6 6
16. Дефенса и Хустисия 4 1 3 0 5 - 4 6
17. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
19. Банфилд 1:1 5 1 2 2 7 - 8 5
20. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
21. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
22. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
23. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
24. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
25. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
26. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
27. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
28. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Уракан 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Банфилд 1:1 3 2 1 0 4 - 0 7
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Сан-Лоренсо 1:1 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 5 5
11. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
12. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
14. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
15. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
16. Тигре 4 1 1 2 7 - 9 4
17. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
18. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
19. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Колон 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
22. Расинг Авельянеда 4 0 2 2 2 - 6 2
23. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
24. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
25. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
26. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
27. Ланус 5 0 1 4 3 - 9 1
28. Альдосиви 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Матиас Гонсалес бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Барейро Адам из команды Сан-Лоренсо забивает с точки!
  • Желтая карточка
    10'
    Кампи Гастон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Сан-Лоренсо
2.25
3.15
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Банфилд 1:1 Сан-Лоренсо онлайн

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