1:1
Первый тайм: 44'
Ход матча
10'
22'
0:1
38'
1:1
13
Гисси
Дилан
10
Датоло
Хесус
11
Урси
Агустин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лопез ЭрикНападающий
-
-
-
-
14 Amos Perales
-
-
-
-
Главный тренер: Claudio Vivas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
47 Agustin GiayПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Siro RosaneПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Силва ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
История личных встреч
Банфилд
Сан-Лоренсо
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
23 матча
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
17.4%
65.2%
17.4%
4 победы 15 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Enrique
|5
|0.63
|Giuliano Galoppo
|3 (2)
|0.38
|Датоло Хесус
|1
|0.13
|Alejandro Cabrera
|1
|0.13
|Матиас Гонсалез
|0
|0
|Урси Агустин
|0
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|6 (3)
|0.75
|Ivan Leguizamon
|2
|0.25
|Jalil Elias
|1
|0.13
|Agustin Giay
|1
|0.13
|Ортигоса Нестор
|1 (1)
|0.13
|Ezequiel Cerutti
|0
|0
|Nicolas Fernandez5
|0
|0
|Agustin Martegani
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luciano Andres Abecasis
|3
|0
|Урси Агустин
|3
|0
|Доминго Николас
|2
|0
|Alejandro Cabrera
|2
|0
|Датоло Хесус
|1
|0
|Emanuel Coronel
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gattoni
|5
|0
|Siro Rosane
|1
|1
|Ezequiel Cerutti
|1
|0
|Кампи Гастон
|1
|0
|Jalil Elias
|1
|0
|Барейро Адам
|1
|0
|Malcom Braida
|1
|0
|Nicolas Fernandez5
|1
|0
|Gaston Hernandez
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
|Jeremias James
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
2
18%
5
50%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
27%
1
10%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
17%
1
13%
1-15
2
33%
3
38%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Банфилд - Барракас Централь 1:1
Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2
Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Годой Крус
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|4
|4
|0
|9 - 4
|16
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Атлетико Тукуман
|8
|4
|4
|0
|8 - 3
|16
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|6.
|Уракан
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|7.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|8.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 5
|14
|9.
|Унион Санта-Фе
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|10.
|Банфилд
|1:1
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|11.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|0
|4
|13 - 13
|12
|12.
|Сармиенто
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|13.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|14.
|Патронато Парана
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|15.
|Сан-Лоренсо
|1:1
|8
|2
|5
|1
|11 - 9
|11
|16.
|Колон
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|17.
|Барракас Централь
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|18.
|Ривер Плейт
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|21.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|3 - 7
|8
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|23.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|24.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|26.
|Тальерес Кордоба
|8
|1
|2
|5
|4 - 9
|5
|27.
|Ланус
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|Альдосиви
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Годой Крус
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Сармиенто
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|6.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|7.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|9.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|10.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|11.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|13.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|14.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|15.
|Сан-Лоренсо
|1:1
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|16.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|19.
|Банфилд
|1:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|20.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|21.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|22.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|23.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|24.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|25.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|26.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|27.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|28.
|Тигре
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Унион Санта-Фе
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|5.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Банфилд
|1:1
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Барракас Централь
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Сан-Лоренсо
|1:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|13.
|Ривер Плейт
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|14.
|Годой Крус
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|15.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|16.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|17.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|19.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Колон
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|22.
|Расинг Авельянеда
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|23.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|25.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|26.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|27.
|Ланус
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|28.
|Альдосиви
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес