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Бразилия: Серия A

2022
Сеара
0:1
Первый тайм: 18'
Коринтианс
0'
0:1
4' Гол
Roger I

Ход матча

4'
0:1
Roger I
(Gustavo Mosquito)
Лучшие коэффициенты
Сеара
Ничья
Коринтианс
5.40
3.15
5.20
Все Коэффициенты
1
Joao
Ricardo
II
2
Nino
Paraiba
3
Мессиас
13
Luiz
Otavio
II
6
Bruno
Pacheco
III
7
Ричардсон
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
89
Клебер
Франсиско
10
Мендоса
Стивен
45
Vinicius
Lima
29
Vinicius
X
32
Matheus
Donelli
25
Мендес
Бруно
II
4
Жил
Карлос
34
Рауль
Гонсалес
26
Fabio
Santos
IV
37
Eduardo
Queiroz
24
Кантильо
Виктор
28
Adson
11
Жулиано
де
Паула
19
Gustavo
Mosquito
9
Roger
I
Сеара
4-2-4
Коринтианс
4-2-3-1

История личных встреч

Сеара
Коринтианс

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:2
К
0:1
К
1:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:2
СA
2:2
СA
0:0
СB
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 7 0.41
Клебер Франсиско 2 0.12
Vinicius Lima 2 (1) 0.12
Nino Paraiba 1 0.06
Luiz Otavio II 1 0.06
Рибейро Лукас 1 0.06
Арруда Эрик 1 0.06
Мичел Маседо 0 0
Vinicius X 0 0
Rodrigo I 0 0
Иури Фрейтас 0 0
Ze Roberto III 0 0
Bruno Pacheco III 0 0
Matheus Peixoto 0 0
Richard Almeida de Oliveira2 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 5 0.29
Gustavo Mantuan 3 0.18
Adson 2 0.12
Lucas Piton 1 0.06
Gustavo Mosquito 1 0.06
Рауль Гонсалес 1 0.06
Аугусто Ренато 1 0.06
Паулиньо Жозе 1 0.06
Jo Alves II 1 0.06
Fabio Santos IV 1 (1) 0.06
Виллиан Боргес 0 0
Eduardo Queiroz 0 0
Рамуш Рафаэл 0 0
Жулиано де Паула 0 0

Карточки

Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Richard Almeida de Oliveira2 5 1
Rodrigo I 6 0
Ричардсон 6 0
Nino Paraiba 5 0
Bruno Pacheco III 3 1
Vinicius X 2 1
Geovane 3 0
Мендоса Стивен 3 0
Joao Ricardo II 3 0
Арруда Эрик 3 0
Vinicius Lima 1 1
Мессиас 2 0
Клебер Франсиско 2 0
Иури Фрейтас 2 0
Рибейро Лукас 2 0
Luiz Otavio II 1 0
Fernando Sobral 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рони 3 1
Roger I 3 0
Майкон Барберан 3 0
Рауль Гонсалес 2 0
Рамуш Рафаэл 2 0
João Victor6 2 0
Eduardo Queiroz 2 0
Adson 1 0
Виллиан Боргес 1 0
Xavier 1 0
Жил Карлос 1 0
Мораес Жуниор 1 0
Биро 1 0
Педро Жоао II 1 0
Fabio Santos IV 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Jo Alves II 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Bruno Melo 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Lucas Piton 1 0
Giovane Nascimento 1 0
Robert Barbosa 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
3
38%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
12
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
2
17%
1-15
4
44%
2
17%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
22%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

15
16
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
2
13%
3
19%
1-15
3
20%
4
25%
16-30
4
27%
3
19%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
20%
3
19%
76-90

Пропущено

18
16
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
17%
2
13%
1-15
5
28%
2
13%
16-30
3
17%
4
25%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
4
22%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сеара
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Сеара - Форталеза 1:0 Флуминенсе - Сеара 2:1 Сеара - Стронгест 3:0 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Стронгест - Сеара 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Форталеза - Сеара 2:0 Куяба - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Гойяс - Сеара 1:1 Америка Минейро - Сеара 0:2 Сеара - Коритиба Парана 1:1 Форталеза - Сеара 0:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Сантос - Сеара 0:0 Сеара - Хенераль Кабальеро ХЛМ 6:0 Сеара - Фламенго 2:2 Сеара - Томбенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0
Коринтианс
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Флуминенсе - Коринтианс 4:0
Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Куяба - Коринтианс 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Коринтианс - Олвейс Реди 1:1 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Португеза 2:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 0:1 Депортиво Кали - Коринтианс 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 1:0 17 9 5 3 19 - 14 32
2. Палмейрас Сан-Паулу 16 8 6 2 27 - 12 30
3. Интернасьонал Порту Алегре 17 7 8 2 23 - 15 29
4. Атлетико Паранаэнсе 17 8 4 5 20 - 17 28
5. Атлетико Минейро 16 7 7 2 24 - 17 28
6. Флуминенсе 16 8 3 5 22 - 15 27
7. Фламенго 17 7 3 7 20 - 17 24
8. Сан-Паулу 16 5 8 3 20 - 16 23
9. Сантос 17 5 7 5 20 - 16 22
10. Ботафого Рибейрао 16 6 3 7 17 - 21 21
11. Аваи 17 6 3 8 19 - 27 21
12. Ред Булл Брагантино 16 5 6 5 24 - 20 21
13. Гойяс 16 5 5 6 16 - 19 20
14. Куяба 16 5 4 7 13 - 17 19
15. Коритиба Парана 17 5 4 8 20 - 27 19
16. Америка Минейро 16 5 3 8 12 - 18 18
17. Сеара 0:1 17 3 9 5 16 - 18 18
18. Атлетико Гойяненсе 16 4 5 7 17 - 22 17
19. Жувентуде 16 2 6 8 15 - 28 12
20. Форталеза 16 2 5 9 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 1:0 8 5 3 0 10 - 2 18
2. Атлетико Минейро 9 5 3 1 15 - 8 18
3. Аваи 9 5 2 2 15 - 12 17
4. Коритиба Парана 9 5 2 2 13 - 9 17
5. Фламенго 8 5 1 2 12 - 4 16
6. Флуминенсе 9 5 1 3 16 - 10 16
7. Интернасьонал Порту Алегре 8 4 3 1 14 - 8 15
8. Сантос 9 4 3 2 14 - 8 15
9. Атлетико Паранаэнсе 8 4 3 1 11 - 7 15
10. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 2 2 16 - 8 14
11. Сан-Паулу 7 4 2 1 12 - 6 14
12. Ред Булл Брагантино 9 4 2 3 15 - 8 14
13. Америка Минейро 7 4 2 1 9 - 5 14
14. Гойяс 8 3 4 1 10 - 8 13
15. Атлетико Гойяненсе 8 3 2 3 10 - 8 11
16. Куяба 8 2 4 2 6 - 5 10
17. Форталеза 9 1 5 3 4 - 6 8
18. Ботафого Рибейрао 7 2 1 4 7 - 9 7
19. Жувентуде 8 1 2 5 7 - 14 5
20. Сеара 0:1 8 0 5 3 6 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 4 0 11 - 4 16
2. Ботафого Рибейрао 9 4 2 3 10 - 12 14
3. Коринтианс 1:0 9 4 2 3 9 - 12 14
4. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 5 1 9 - 7 14
5. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 9 - 10 13
6. Сеара 0:1 9 3 4 2 10 - 8 13
7. Флуминенсе 7 3 2 2 6 - 5 11
8. Атлетико Минейро 7 2 4 1 9 - 9 10
9. Куяба 8 3 0 5 7 - 12 9
10. Сан-Паулу 9 1 6 2 8 - 10 9
11. Фламенго 9 2 2 5 8 - 13 8
12. Гойяс 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Ред Булл Брагантино 7 1 4 2 9 - 12 7
14. Сантос 8 1 4 3 6 - 8 7
15. Жувентуде 8 1 4 3 8 - 14 7
16. Атлетико Гойяненсе 8 1 3 4 7 - 14 6
17. Америка Минейро 9 1 1 7 3 - 13 4
18. Аваи 8 1 1 6 4 - 15 4
19. Форталеза 7 1 0 6 9 - 15 3
20. Коритиба Парана 8 0 2 6 7 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
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  • — Вылет в Серию B
  • Первый тайм
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Roger Guedes бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сеара
Ничья
Коринтианс
5.40
3.15
5.20
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Где смотреть матч Сеара 0:1 Коринтианс онлайн

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