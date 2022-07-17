0:1
Первый тайм: 18'
Ход матча
4'
0:1
3
Мессиас
29
Vinicius
X
28
Adson
9
Roger
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Vinicius XНападающий
- Запасные игроки
-
88 Мичел МаседоЗащитник
- Полузащитник
-
21 GeovaneПолузащитник
- Нападающий
-
31 ДентиньоНападающий
-
19 Rodrigo I
-
-
-
70 Kelvyn
-
80 Leo Rafael
-
-
-
Главный тренер: Marquinhos Santos
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Roger IНападающий
- Запасные игроки
-
27 Bruno MeloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 РониПолузащитник
-
39 XavierПолузащитник
-
47 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
14 БироНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
История личных встреч
Сеара
Коринтианс
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|7
|0.41
|Клебер Франсиско
|2
|0.12
|Vinicius Lima
|2 (1)
|0.12
|Nino Paraiba
|1
|0.06
|Luiz Otavio II
|1
|0.06
|Рибейро Лукас
|1
|0.06
|Арруда Эрик
|1
|0.06
|Мичел Маседо
|0
|0
|Vinicius X
|0
|0
|Rodrigo I
|0
|0
|Иури Фрейтас
|0
|0
|Ze Roberto III
|0
|0
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|Matheus Peixoto
|0
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|5
|0.29
|Gustavo Mantuan
|3
|0.18
|Adson
|2
|0.12
|Lucas Piton
|1
|0.06
|Gustavo Mosquito
|1
|0.06
|Рауль Гонсалес
|1
|0.06
|Аугусто Ренато
|1
|0.06
|Паулиньо Жозе
|1
|0.06
|Jo Alves II
|1
|0.06
|Fabio Santos IV
|1 (1)
|0.06
|Виллиан Боргес
|0
|0
|Eduardo Queiroz
|0
|0
|Рамуш Рафаэл
|0
|0
|Жулиано де Паула
|0
|0
Карточки
Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Richard Almeida de Oliveira2
|5
|1
|Rodrigo I
|6
|0
|Ричардсон
|6
|0
|Nino Paraiba
|5
|0
|Bruno Pacheco III
|3
|1
|Vinicius X
|2
|1
|Geovane
|3
|0
|Мендоса Стивен
|3
|0
|Joao Ricardo II
|3
|0
|Арруда Эрик
|3
|0
|Vinicius Lima
|1
|1
|Мессиас
|2
|0
|Клебер Франсиско
|2
|0
|Иури Фрейтас
|2
|0
|Рибейро Лукас
|2
|0
|Luiz Otavio II
|1
|0
|Fernando Sobral
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рони
|3
|1
|Roger I
|3
|0
|Майкон Барберан
|3
|0
|Рауль Гонсалес
|2
|0
|Рамуш Рафаэл
|2
|0
|João Victor6
|2
|0
|Eduardo Queiroz
|2
|0
|Adson
|1
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Xavier
|1
|0
|Жил Карлос
|1
|0
|Мораес Жуниор
|1
|0
|Биро
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Fabio Santos IV
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Jo Alves II
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Bruno Melo
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
|Giovane Nascimento
|1
|0
|Robert Barbosa
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
3
38%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
12
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
2
17%
1-15
4
44%
2
17%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
22%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
15
16
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
2
13%
3
19%
1-15
3
20%
4
25%
16-30
4
27%
3
19%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
20%
3
19%
76-90
Пропущено
18
16
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
17%
2
13%
1-15
5
28%
2
13%
16-30
3
17%
4
25%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
4
22%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сеара
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Сеара - Форталеза 1:0 Флуминенсе - Сеара 2:1 Сеара - Стронгест 3:0 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Стронгест - Сеара 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Форталеза - Сеара 2:0 Куяба - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Гойяс - Сеара 1:1 Америка Минейро - Сеара 0:2 Сеара - Коритиба Парана 1:1 Форталеза - Сеара 0:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Сантос - Сеара 0:0 Сеара - Хенераль Кабальеро ХЛМ 6:0 Сеара - Фламенго 2:2 Сеара - Томбенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0
Коринтианс
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Флуминенсе - Коринтианс 4:0
Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Куяба - Коринтианс 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Коринтианс - Олвейс Реди 1:1 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Португеза 2:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 0:1 Депортиво Кали - Коринтианс 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|1:0
|17
|9
|5
|3
|19 - 14
|32
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|7
|8
|2
|23 - 15
|29
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|8
|4
|5
|20 - 17
|28
|5.
|Атлетико Минейро
|16
|7
|7
|2
|24 - 17
|28
|6.
|Флуминенсе
|16
|8
|3
|5
|22 - 15
|27
|7.
|Фламенго
|17
|7
|3
|7
|20 - 17
|24
|8.
|Сан-Паулу
|16
|5
|8
|3
|20 - 16
|23
|9.
|Сантос
|17
|5
|7
|5
|20 - 16
|22
|10.
|Ботафого Рибейрао
|16
|6
|3
|7
|17 - 21
|21
|11.
|Аваи
|17
|6
|3
|8
|19 - 27
|21
|12.
|Ред Булл Брагантино
|16
|5
|6
|5
|24 - 20
|21
|13.
|Гойяс
|16
|5
|5
|6
|16 - 19
|20
|14.
|Куяба
|16
|5
|4
|7
|13 - 17
|19
|15.
|Коритиба Парана
|17
|5
|4
|8
|20 - 27
|19
|16.
|Америка Минейро
|16
|5
|3
|8
|12 - 18
|18
|17.
|Сеара
|0:1
|17
|3
|9
|5
|16 - 18
|18
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|4
|5
|7
|17 - 22
|17
|19.
|Жувентуде
|16
|2
|6
|8
|15 - 28
|12
|20.
|Форталеза
|16
|2
|5
|9
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|1:0
|8
|5
|3
|0
|10 - 2
|18
|2.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|Аваи
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|4.
|Коритиба Парана
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|5.
|Фламенго
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|6.
|Флуминенсе
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|8.
|Сантос
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|10.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|2
|2
|16 - 8
|14
|11.
|Сан-Паулу
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|12.
|Ред Булл Брагантино
|9
|4
|2
|3
|15 - 8
|14
|13.
|Америка Минейро
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|14.
|Гойяс
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|16.
|Куяба
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|17.
|Форталеза
|9
|1
|5
|3
|4 - 6
|8
|18.
|Ботафого Рибейрао
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|19.
|Жувентуде
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|20.
|Сеара
|0:1
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|4
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Ботафого Рибейрао
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|3.
|Коринтианс
|1:0
|9
|4
|2
|3
|9 - 12
|14
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|6.
|Сеара
|0:1
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Флуминенсе
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|8.
|Атлетико Минейро
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|9.
|Куяба
|8
|3
|0
|5
|7 - 12
|9
|10.
|Сан-Паулу
|9
|1
|6
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Фламенго
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|12.
|Гойяс
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Ред Булл Брагантино
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|14.
|Сантос
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Жувентуде
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|17.
|Америка Минейро
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|18.
|Аваи
|8
|1
|1
|6
|4 - 15
|4
|19.
|Форталеза
|7
|1
|0
|6
|9 - 15
|3
|20.
|Коритиба Парана
|8
|0
|2
|6
|7 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
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