0:1
Конец матча
Ход матча
48'
63'
63'
68'
74'
0:1
82'
1
Роналдо
2
Dudu
V1
4
Тити
14
Ronald
35
Эркулес
11
Romarinho3
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 РенанВратарь
-
14 Энрике АртурЗащитник
-
19 Лео ПерейраЗащитник
- Полузащитник
-
17 Лима ЛукасНападающий
-
-
16 Rickson
-
20 Shaylon
-
13 Gabriel Noga
-
Главный тренер: Jorginho
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 RonaldПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
13 Лима ЛукасПолузащитник
-
11 Romarinho3Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
28 Habraao
-
-
-
8 Jussa
-
-
23 Max Walef
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Атлетико Гойяненсе
Форталеза
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wellington Rato
|4
|0.24
|Diego Churin
|3
|0.18
|Luis Pereira III
|3
|0.18
|Marlon Freitas
|2 (1)
|0.12
|Airton Sousa
|2
|0.12
|Лео Перейра
|1
|0.06
|Jefferson de Oliveira4
|1
|0.06
|Gabriel Baralhas
|1
|0.06
|Hayner
|0
|0
|Фернандо Луис IV
|0
|0
|Dudu V1
|0
|0
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Picachu
|4 (1)
|0.24
|Moises Vieira
|3
|0.18
|Robson IV
|2
|0.12
|Romarinho3
|2
|0.12
|Эркулес
|1
|0.06
|Jose Welison
|1
|0.06
|Habraao
|1
|0.06
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Лима Лукас III
|0
|0
|Juninho Capixaba
|0
|0
|Фелипе
|0
|0
|Jussa
|0
|0
Карточки
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Baralhas
|7
|0
|Hayner
|6
|0
|Лео Перейра
|5
|0
|Luis Pereira III
|5
|0
|Edson III
|4
|0
|Diego Churin
|2
|0
|Ramon XII
|2
|0
|Shaylon
|2
|0
|Fernando Edson
|2
|0
|Энрике Артур II
|0
|1
|Роналдо
|1
|0
|Marlon Freitas
|1
|0
|Фернандо Луис IV
|1
|0
|Rickson
|1
|0
|Jefferson de Oliveira4
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
|Wellington Rato
|1
|0
|Airton Sousa
|1
|0
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Ceballos
|5
|1
|Фелипе
|2
|1
|Robson IV
|3
|0
|Picachu
|3
|0
|Лима Лукас III
|3
|0
|Juninho Capixaba
|3
|0
|Ronald
|3
|0
|Марсело Бук
|2
|0
|Jose Welison
|2
|0
|Romarinho3
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Lucas Crispim
|1
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Marcelo Conceicao
|1
|0
|Jussa
|1
|0
|Igor Torres
|1
|0
|David da Hora
|1
|0
|Витор Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
12
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
4
36%
3
25%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
13%
1
8%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
5
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
1
13%
6
46%
76-90
Забито
8
4
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
13
6
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
2
33%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
1
17%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
1
17%
76-90
Забито
19
16
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
1
5%
3
19%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
5
26%
3
19%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
2
11%
4
25%
61-75
6
32%
3
19%
76-90
Пропущено
21
19
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
2
10%
3
16%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
7
33%
6
32%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
3
14%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Сантос - Атлетико Гойяненсе 1:0 Атлетико Гойяненсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2
Олимпия Асунсьон - Атлетико Гойяненсе 2:0 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:2 Атлетико Гойяненсе - Аваи 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 ЛДУ Кито - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коритиба Парана 2:0 Атлетико Гойяненсе - Антофагаста 1:0 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2
Форталеза
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Форталеза - Кукута Депортиво 2:2 Сеара - Форталеза 1:0 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Тигрес Богота - Форталеза 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Коритиба Парана - Форталеза 2:1 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Форталеза - Сеара 2:0 Форталеза - Америка Минейро 1:0 Аваи - Форталеза 3:2 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Форталеза - Гойяс 1:1 Форталеза - Депортес Киндио 1:1 Фламенго - Форталеза 1:2 Форталеза - Сеара 0:1 Богота - Форталеза 0:2 Форталеза - Жувентуде 1:1 Тигрес Богота - Форталеза 0:0 Коло-Коло - Форталеза 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|17
|8
|7
|2
|25 - 17
|31
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|3.
|Коринтианс
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|7
|8
|2
|23 - 15
|29
|5.
|Флуминенсе
|17
|8
|4
|5
|24 - 17
|28
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|8
|4
|5
|20 - 17
|28
|7.
|Фламенго
|17
|7
|3
|7
|20 - 17
|24
|8.
|Ред Булл Брагантино
|3:0
|17
|6
|6
|5
|27 - 20
|24
|9.
|Сан-Паулу
|17
|5
|9
|3
|22 - 18
|24
|10.
|Сантос
|17
|5
|7
|5
|20 - 16
|22
|11.
|Аваи
|17
|6
|3
|8
|19 - 27
|21
|12.
|Ботафого Рибейрао
|17
|6
|3
|8
|17 - 22
|21
|13.
|Гойяс
|17
|5
|6
|6
|16 - 19
|21
|14.
|Сеара
|17
|4
|9
|4
|19 - 18
|21
|15.
|Куяба
|16
|5
|4
|7
|13 - 17
|19
|16.
|Коритиба Парана
|17
|5
|4
|8
|20 - 27
|19
|17.
|Америка Минейро
|0:3
|17
|5
|3
|9
|12 - 21
|18
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|4
|5
|8
|17 - 23
|17
|19.
|Форталеза
|17
|3
|5
|9
|14 - 21
|14
|20.
|Жувентуде
|17
|2
|7
|8
|15 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|8
|5
|3
|0
|10 - 2
|18
|2.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|Аваи
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|4.
|Коритиба Парана
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|5.
|Фламенго
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|6.
|Флуминенсе
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|7.
|Сан-Паулу
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|9.
|Сантос
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|11.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|2
|2
|16 - 8
|14
|12.
|Ред Булл Брагантино
|3:0
|9
|4
|2
|3
|15 - 8
|14
|13.
|Америка Минейро
|0:3
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|14.
|Гойяс
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Куяба
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|17.
|Сеара
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|18.
|Форталеза
|9
|1
|5
|3
|4 - 6
|8
|19.
|Ботафого Рибейрао
|8
|2
|1
|5
|7 - 10
|7
|20.
|Жувентуде
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|4
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Ботафого Рибейрао
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|5.
|Сеара
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Атлетико Минейро
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|7.
|Флуминенсе
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|8.
|Коринтианс
|9
|3
|2
|4
|9 - 15
|11
|9.
|Ред Булл Брагантино
|3:0
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|10.
|Куяба
|8
|3
|0
|5
|7 - 12
|9
|11.
|Сан-Паулу
|9
|1
|6
|2
|8 - 10
|9
|12.
|Фламенго
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|13.
|Гойяс
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|14.
|Сантос
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Жувентуде
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|16.
|Форталеза
|8
|2
|0
|6
|10 - 15
|6
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|18.
|Аваи
|8
|1
|1
|6
|4 - 15
|4
|19.
|Америка Минейро
|0:3
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|20.
|Коритиба Парана
|8
|0
|2
|6
|7 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
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