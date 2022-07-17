  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Атлетико Гойяненсе
0:1
Конец матча
Форталеза
0'
48' Желтая карточка
Wellington Rato
0:1
74' Гол
Moises Vieira
90'+6
1
Роналдо
2
Dudu
V1
3
Wanderson
VIII
4
Edson
III
6
Jefferson
de
Oliveira4
8
Marlon
Freitas
5
Gabriel
Baralhas
7
Airton
Sousa
10
Luis
Pereira
III
11
Wellington
Rato
9
Diego
Churin
16
Fernando
Miguel
6
Brayan
Ceballos
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
10
Lucas
Crispim
29
Juninho
Capixaba
14
Ronald
35
Эркулес
13
Лима
Лукас
III
11
Romarinho3
18
Ромеро
Сильвио
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Форталеза
3-4-1-2

История личных встреч

Атлетико Гойяненсе
Форталеза

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

СA
0:3
СA
0:0
СA
2:0
СA
0:0
СB
1:2
СB
0:1
СB
0:1
СB
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wellington Rato 4 0.24
Diego Churin 3 0.18
Luis Pereira III 3 0.18
Marlon Freitas 2 (1) 0.12
Airton Sousa 2 0.12
Лео Перейра 1 0.06
Jefferson de Oliveira4 1 0.06
Gabriel Baralhas 1 0.06
Hayner 0 0
Фернандо Луис IV 0 0
Dudu V1 0 0
Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Picachu 4 (1) 0.24
Moises Vieira 3 0.18
Robson IV 2 0.12
Romarinho3 2 0.12
Эркулес 1 0.06
Jose Welison 1 0.06
Habraao 1 0.06
Ромеро Сильвио 0 0
Лима Лукас III 0 0
Juninho Capixaba 0 0
Фелипе 0 0
Jussa 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Baralhas 7 0
Hayner 6 0
Лео Перейра 5 0
Luis Pereira III 5 0
Edson III 4 0
Diego Churin 2 0
Ramon XII 2 0
Shaylon 2 0
Fernando Edson 2 0
Энрике Артур II 0 1
Роналдо 1 0
Marlon Freitas 1 0
Фернандо Луис IV 1 0
Rickson 1 0
Jefferson de Oliveira4 1 0
Dudu V1 1 0
Wellington Rato 1 0
Airton Sousa 1 0
Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Ceballos 5 1
Фелипе 2 1
Robson IV 3 0
Picachu 3 0
Лима Лукас III 3 0
Juninho Capixaba 3 0
Ronald 3 0
Марсело Бук 2 0
Jose Welison 2 0
Romarinho3 2 0
Эркулес 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Lucas Crispim 1 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 1 0
Ландасури Антони 1 0
Marcelo Conceicao 1 0
Jussa 1 0
Igor Torres 1 0
David da Hora 1 0
Витор Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
4
36%
3
25%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
13%
1
8%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
5
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
1
13%
6
46%
76-90

Забито

8
4
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

13
6
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
2
33%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
1
17%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
1
17%
76-90

Забито

19
16
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
1
5%
3
19%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
5
26%
3
19%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
2
11%
4
25%
61-75
6
32%
3
19%
76-90

Пропущено

21
19
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
2
10%
3
16%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
7
33%
6
32%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
3
14%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Сантос - Атлетико Гойяненсе 1:0 Атлетико Гойяненсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2
Олимпия Асунсьон - Атлетико Гойяненсе 2:0 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:2 Атлетико Гойяненсе - Аваи 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 ЛДУ Кито - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коритиба Парана 2:0 Атлетико Гойяненсе - Антофагаста 1:0 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2
Форталеза
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Форталеза - Кукута Депортиво 2:2 Сеара - Форталеза 1:0 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Тигрес Богота - Форталеза 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Коритиба Парана - Форталеза 2:1 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Форталеза - Сеара 2:0 Форталеза - Америка Минейро 1:0 Аваи - Форталеза 3:2 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Форталеза - Гойяс 1:1 Форталеза - Депортес Киндио 1:1 Фламенго - Форталеза 1:2 Форталеза - Сеара 0:1 Богота - Форталеза 0:2 Форталеза - Жувентуде 1:1 Тигрес Богота - Форталеза 0:0 Коло-Коло - Форталеза 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 17 8 7 2 25 - 17 31
2. Палмейрас Сан-Паулу 16 8 6 2 27 - 12 30
3. Коринтианс 17 8 5 4 19 - 17 29
4. Интернасьонал Порту Алегре 17 7 8 2 23 - 15 29
5. Флуминенсе 17 8 4 5 24 - 17 28
6. Атлетико Паранаэнсе 17 8 4 5 20 - 17 28
7. Фламенго 17 7 3 7 20 - 17 24
8. Ред Булл Брагантино 3:0 17 6 6 5 27 - 20 24
9. Сан-Паулу 17 5 9 3 22 - 18 24
10. Сантос 17 5 7 5 20 - 16 22
11. Аваи 17 6 3 8 19 - 27 21
12. Ботафого Рибейрао 17 6 3 8 17 - 22 21
13. Гойяс 17 5 6 6 16 - 19 21
14. Сеара 17 4 9 4 19 - 18 21
15. Куяба 16 5 4 7 13 - 17 19
16. Коритиба Парана 17 5 4 8 20 - 27 19
17. Америка Минейро 0:3 17 5 3 9 12 - 21 18
18. Атлетико Гойяненсе 17 4 5 8 17 - 23 17
19. Форталеза 17 3 5 9 14 - 21 14
20. Жувентуде 17 2 7 8 15 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 8 5 3 0 10 - 2 18
2. Атлетико Минейро 9 5 3 1 15 - 8 18
3. Аваи 9 5 2 2 15 - 12 17
4. Коритиба Парана 9 5 2 2 13 - 9 17
5. Фламенго 8 5 1 2 12 - 4 16
6. Флуминенсе 9 5 1 3 16 - 10 16
7. Сан-Паулу 8 4 3 1 14 - 8 15
8. Интернасьонал Порту Алегре 8 4 3 1 14 - 8 15
9. Сантос 9 4 3 2 14 - 8 15
10. Атлетико Паранаэнсе 8 4 3 1 11 - 7 15
11. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 2 2 16 - 8 14
12. Ред Булл Брагантино 3:0 9 4 2 3 15 - 8 14
13. Америка Минейро 0:3 8 4 2 2 9 - 8 14
14. Гойяс 8 3 4 1 10 - 8 13
15. Атлетико Гойяненсе 9 3 2 4 10 - 9 11
16. Куяба 8 2 4 2 6 - 5 10
17. Сеара 8 1 5 2 9 - 10 8
18. Форталеза 9 1 5 3 4 - 6 8
19. Ботафого Рибейрао 8 2 1 5 7 - 10 7
20. Жувентуде 9 1 3 5 7 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 4 0 11 - 4 16
2. Ботафого Рибейрао 9 4 2 3 10 - 12 14
3. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 5 1 9 - 7 14
4. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 9 - 10 13
5. Сеара 9 3 4 2 10 - 8 13
6. Атлетико Минейро 8 3 4 1 10 - 9 13
7. Флуминенсе 8 3 3 2 8 - 7 12
8. Коринтианс 9 3 2 4 9 - 15 11
9. Ред Булл Брагантино 3:0 8 2 4 2 12 - 12 10
10. Куяба 8 3 0 5 7 - 12 9
11. Сан-Паулу 9 1 6 2 8 - 10 9
12. Фламенго 9 2 2 5 8 - 13 8
13. Гойяс 9 2 2 5 6 - 11 8
14. Сантос 8 1 4 3 6 - 8 7
15. Жувентуде 8 1 4 3 8 - 14 7
16. Форталеза 8 2 0 6 10 - 15 6
17. Атлетико Гойяненсе 8 1 3 4 7 - 14 6
18. Аваи 8 1 1 6 4 - 15 4
19. Америка Минейро 0:3 9 1 1 7 3 - 13 4
20. Коритиба Парана 8 0 2 6 7 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 23'
    Hercules уходит с поля. Матеус выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Атлетико Гойяненсе 0:1 Форталеза онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     