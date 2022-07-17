Ход матча
29'
31
Cesar
Ribela
20
Moraes
96
Энрике
Пауло
16
Jadson
III
23
Tadeu
I
13
Yan
Souto
29
Reynaldo2
2
Магиньо
20
Диего
Рибас
11
Раул
Педро
- Основной состав
-
31 Cesar RibelaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 MoraesЗащитник
- Полузащитник
-
96 Энрике ПаулоПолузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 ParaguaioНападающий
-
11 Oscar RuizНападающий
-
80 Питта ИсидроНападающий
-
-
-
-
17 Elton I
-
-
-
-
Главный тренер: Umberto Louzer
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
13 Yan SoutoЗащитник
-
29 Reynaldo2Защитник
- Защитник
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
20 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Раул ПедроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
5 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
14 Danilo IV
-
-
-
66 Hugo Farias
-
99 Luan Dias
-
Главный тренер: Jair Ventura
История личных встреч
Жувентуде
Гойяс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Ruiz
|3
|0.18
|Ricardo Bueno
|2 (1)
|0.12
|Энрике Пауло
|1
|0.06
|Moraes
|1
|0.06
|Jadson III
|1
|0.06
|Ромуло
|1
|0.06
|Алвес Родриго
|1
|0.06
|Питта Исидро
|1
|0.06
|Vitor Mendes
|1
|0.06
|Vitor Gabriel1
|1
|0.06
|Jose M.F. Moreno Chico II
|0
|0
|Gabriel Dal Toe Busanello
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Paraguaio
|0
|0
|Arnaldo Edinho2
|0
|0
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раул Педро
|8 (1)
|0.47
|Elvis II
|4 (3)
|0.24
|Nícolas I
|2
|0.12
|Да Силва
|1
|0.06
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.06
|Диего Рибас
|0
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|0
|0
|Danilo IV
|0
|0
|Vinicius XII
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuri Oliveira Lima
|5
|1
|Виллиам Матеус
|4
|1
|Vitor Mendes
|4
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|2
|Jadson III
|5
|0
|Ирмер Жан
|3
|0
|Миранда Пауло
|3
|0
|Алвес Родриго
|3
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|1
|Ricardo Bueno
|2
|0
|Thalisson
|2
|0
|Capixaba1
|2
|0
|Vitor Gabriel1
|2
|0
|Энрике Пауло
|1
|0
|Moraes
|1
|0
|Oscar Ruiz
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Рафаэль Форстер
|1
|0
|Paraguaio
|1
|0
|Adriano Marlon
|1
|0
|Cesar Ribela
|1
|0
|Питта Исидро
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Gabriel Tota
|1
|0
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бастос Фернандр Феллипе
|5
|0
|Раул Педро
|5
|0
|Caio Vinicius2
|5
|0
|Danilo IV
|4
|0
|Матеус де Салес
|4
|0
|Elvis II
|4
|0
|Reynaldo2
|4
|0
|Да Силва
|3
|0
|Магиньо
|3
|0
|Dada Belmonte
|3
|0
|Henrique Lordelo
|1
|1
|Luan Dias
|2
|0
|Сидней
|1
|0
|Luan III
|1
|0
|Matheus Alves II
|1
|0
|Joao Caetano
|1
|0
|Filipe Luiz
|1
|0
|Жуниор Ренато
|1
|0
|Yan Souto
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
3
50%
4
67%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
2
13%
3
27%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
3
20%
3
27%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
4
27%
1
9%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Пропущено
14
8
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
2
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
5
36%
1
13%
76-90
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
7%
2
13%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
4
29%
7
44%
76-90
Пропущено
29
19
11 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
3
10%
5
26%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
3
10%
4
21%
31-45
5
17%
5
26%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
9
31%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Коритиба Парана - Жувентуде 2:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1
Жувентуде - Сантос 1:2 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 2:2 Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0
Гойяс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Гойяс 1:0 Гойяс - Куяба 1:0
Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гойяс - Сеара 1:1 Форталеза - Гойяс 1:1 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коритиба Парана - Гойяс 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|2.
|Коринтианс
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|7
|8
|2
|23 - 15
|29
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|8
|4
|5
|20 - 17
|28
|5.
|Атлетико Минейро
|16
|7
|7
|2
|24 - 17
|28
|6.
|Флуминенсе
|16
|8
|3
|5
|22 - 15
|27
|7.
|Фламенго
|17
|7
|3
|7
|20 - 17
|24
|8.
|Сан-Паулу
|16
|5
|8
|3
|20 - 16
|23
|9.
|Сантос
|17
|5
|7
|5
|20 - 16
|22
|10.
|Ботафого Рибейрао
|16
|6
|3
|7
|17 - 21
|21
|11.
|Аваи
|17
|6
|3
|8
|19 - 27
|21
|12.
|Ред Булл Брагантино
|16
|5
|6
|5
|24 - 20
|21
|13.
|Гойяс
|0:0
|17
|5
|6
|6
|16 - 19
|21
|14.
|Сеара
|17
|4
|9
|4
|19 - 18
|21
|15.
|Куяба
|16
|5
|4
|7
|13 - 17
|19
|16.
|Коритиба Парана
|17
|5
|4
|8
|20 - 27
|19
|17.
|Америка Минейро
|16
|5
|3
|8
|12 - 18
|18
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|4
|5
|7
|17 - 22
|17
|19.
|Жувентуде
|0:0
|17
|2
|7
|8
|15 - 28
|13
|20.
|Форталеза
|16
|2
|5
|9
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|8
|5
|3
|0
|10 - 2
|18
|2.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|Коритиба Парана
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|4.
|Аваи
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|5.
|Фламенго
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|6.
|Флуминенсе
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|8.
|Сантос
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|10.
|Америка Минейро
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|11.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|2
|2
|16 - 8
|14
|12.
|Сан-Паулу
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|13.
|Ред Булл Брагантино
|9
|4
|2
|3
|15 - 8
|14
|14.
|Гойяс
|0:0
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|16.
|Куяба
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|17.
|Сеара
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|18.
|Форталеза
|9
|1
|5
|3
|4 - 6
|8
|19.
|Ботафого Рибейрао
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|20.
|Жувентуде
|0:0
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|4
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Ботафого Рибейрао
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|5.
|Сеара
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Флуминенсе
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|Коринтианс
|9
|3
|2
|4
|9 - 15
|11
|8.
|Атлетико Минейро
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|9.
|Куяба
|8
|3
|0
|5
|7 - 12
|9
|10.
|Сан-Паулу
|9
|1
|6
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Фламенго
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|12.
|Гойяс
|0:0
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|13.
|Ред Булл Брагантино
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|14.
|Сантос
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Жувентуде
|0:0
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|17.
|Америка Минейро
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|18.
|Аваи
|8
|1
|1
|6
|4 - 15
|4
|19.
|Форталеза
|7
|1
|0
|6
|9 - 15
|3
|20.
|Коритиба Парана
|8
|0
|2
|6
|7 - 18
|2
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
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