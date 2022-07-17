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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Жувентуде
0:0
Конец матча
Гойяс
0'
29' Желтая карточка
Диего Рибас
51' Желтая карточка
Энрике Пауло
0:0
56' Не забитый пенальти
Ricardo Bueno
80' Желтая карточка
Caio Vinicius2
89' Желтая карточка
Vitor Gabriel1
90' Желтая карточка
Магиньо
90'+7
31
Cesar
Ribela
2
Алвес
Родриго
4
Thalisson
12
Рафаэль
Форстер
20
Moraes
5
Ирмер
Жан
96
Энрике
Пауло
16
Jadson
III
25
Adriano
Marlon
58
Arnaldo
Edinho2
9
Ricardo
Bueno
23
Tadeu
I
13
Yan
Souto
29
Reynaldo2
4
Joao
Caetano
2
Магиньо
27
Dada
Belmonte
20
Диего
Рибас
15
Caio
Vinicius2
36
Матеус
де
Салес
11
Раул
Педро
7
Vinicius
XII
Жувентуде
4-1-4-1
Гойяс
3-5-2

История личных встреч

Жувентуде
Гойяс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
3:5
СB
1:1
СB
1:0
СB
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Ruiz 3 0.18
Ricardo Bueno 2 (1) 0.12
Энрике Пауло 1 0.06
Moraes 1 0.06
Jadson III 1 0.06
Ромуло 1 0.06
Алвес Родриго 1 0.06
Питта Исидро 1 0.06
Vitor Mendes 1 0.06
Vitor Gabriel1 1 0.06
Jose M.F. Moreno Chico II 0 0
Gabriel Dal Toe Busanello 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Paraguaio 0 0
Arnaldo Edinho2 0 0
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раул Педро 8 (1) 0.47
Elvis II 4 (3) 0.24
Nícolas I 2 0.12
Да Силва 1 0.06
Аподи Диаллиссон 1 0.06
Диего Рибас 0 0
Бастос Фернандр Феллипе 0 0
Danilo IV 0 0
Vinicius XII 0 0
Жуниор Ренато 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuri Oliveira Lima 5 1
Виллиам Матеус 4 1
Vitor Mendes 4 1
Паулиньо Жозе 2 2
Jadson III 5 0
Ирмер Жан 3 0
Миранда Пауло 3 0
Алвес Родриго 3 0
Vitor Gabriel1 3 0
Jose M.F. Moreno Chico II 1 1
Энрике Пауло 2 0
Ricardo Bueno 2 0
Thalisson 2 0
Capixaba1 2 0
Moraes 1 0
Oscar Ruiz 1 0
Ромуло 1 0
Рафаэль Форстер 1 0
Paraguaio 1 0
Adriano Marlon 1 0
Cesar Ribela 1 0
Питта Исидро 1 0
Darlan Mendes 1 0
Gabriel Tota 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Caio Vinicius2 6 0
Бастос Фернандр Феллипе 5 0
Раул Педро 5 0
Danilo IV 4 0
Матеус де Салес 4 0
Elvis II 4 0
Магиньо 4 0
Reynaldo2 4 0
Да Силва 3 0
Dada Belmonte 3 0
Henrique Lordelo 1 1
Luan Dias 2 0
Сидней 1 0
Диего Рибас 1 0
Luan III 1 0
Matheus Alves II 1 0
Joao Caetano 1 0
Filipe Luiz 1 0
Жуниор Ренато 1 0
Yan Souto 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
3
50%
4
67%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
2
13%
3
27%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
3
20%
3
27%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
4
27%
1
9%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Пропущено

14
8
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
2
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
5
36%
1
13%
76-90

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
7%
2
13%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
4
29%
7
44%
76-90

Пропущено

29
19
11 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
3
10%
5
26%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
3
10%
4
21%
31-45
5
17%
5
26%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
9
31%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Коритиба Парана - Жувентуде 2:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1
Жувентуде - Сантос 1:2 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 2:2 Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0
Гойяс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Гойяс 1:0 Гойяс - Куяба 1:0
Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гойяс - Сеара 1:1 Форталеза - Гойяс 1:1 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коритиба Парана - Гойяс 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 16 8 6 2 27 - 12 30
2. Коринтианс 17 8 5 4 19 - 17 29
3. Интернасьонал Порту Алегре 17 7 8 2 23 - 15 29
4. Атлетико Паранаэнсе 17 8 4 5 20 - 17 28
5. Атлетико Минейро 16 7 7 2 24 - 17 28
6. Флуминенсе 16 8 3 5 22 - 15 27
7. Фламенго 17 7 3 7 20 - 17 24
8. Сан-Паулу 16 5 8 3 20 - 16 23
9. Сантос 17 5 7 5 20 - 16 22
10. Ботафого Рибейрао 16 6 3 7 17 - 21 21
11. Аваи 17 6 3 8 19 - 27 21
12. Ред Булл Брагантино 16 5 6 5 24 - 20 21
13. Гойяс 17 5 6 6 16 - 19 21
14. Сеара 17 4 9 4 19 - 18 21
15. Куяба 16 5 4 7 13 - 17 19
16. Коритиба Парана 17 5 4 8 20 - 27 19
17. Америка Минейро 16 5 3 8 12 - 18 18
18. Атлетико Гойяненсе 16 4 5 7 17 - 22 17
19. Жувентуде 17 2 7 8 15 - 28 13
20. Форталеза 16 2 5 9 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 8 5 3 0 10 - 2 18
2. Атлетико Минейро 9 5 3 1 15 - 8 18
3. Коритиба Парана 9 5 2 2 13 - 9 17
4. Аваи 9 5 2 2 15 - 12 17
5. Фламенго 8 5 1 2 12 - 4 16
6. Флуминенсе 9 5 1 3 16 - 10 16
7. Интернасьонал Порту Алегре 8 4 3 1 14 - 8 15
8. Сантос 9 4 3 2 14 - 8 15
9. Атлетико Паранаэнсе 8 4 3 1 11 - 7 15
10. Америка Минейро 7 4 2 1 9 - 5 14
11. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 2 2 16 - 8 14
12. Сан-Паулу 7 4 2 1 12 - 6 14
13. Ред Булл Брагантино 9 4 2 3 15 - 8 14
14. Гойяс 8 3 4 1 10 - 8 13
15. Атлетико Гойяненсе 8 3 2 3 10 - 8 11
16. Куяба 8 2 4 2 6 - 5 10
17. Сеара 8 1 5 2 9 - 10 8
18. Форталеза 9 1 5 3 4 - 6 8
19. Ботафого Рибейрао 7 2 1 4 7 - 9 7
20. Жувентуде 9 1 3 5 7 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 4 0 11 - 4 16
2. Ботафого Рибейрао 9 4 2 3 10 - 12 14
3. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 5 1 9 - 7 14
4. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 9 - 10 13
5. Сеара 9 3 4 2 10 - 8 13
6. Флуминенсе 7 3 2 2 6 - 5 11
7. Коринтианс 9 3 2 4 9 - 15 11
8. Атлетико Минейро 7 2 4 1 9 - 9 10
9. Куяба 8 3 0 5 7 - 12 9
10. Сан-Паулу 9 1 6 2 8 - 10 9
11. Фламенго 9 2 2 5 8 - 13 8
12. Гойяс 9 2 2 5 6 - 11 8
13. Ред Булл Брагантино 7 1 4 2 9 - 12 7
14. Сантос 8 1 4 3 6 - 8 7
15. Жувентуде 8 1 4 3 8 - 14 7
16. Атлетико Гойяненсе 8 1 3 4 7 - 14 6
17. Америка Минейро 9 1 1 7 3 - 13 4
18. Аваи 8 1 1 6 4 - 15 4
19. Форталеза 7 1 0 6 9 - 15 3
20. Коритиба Парана 8 0 2 6 7 - 18 2
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    • Второй тайм начался
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      Второй тайм начался
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    • 45'
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    • Желтая карточка
      29'
      Diego получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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