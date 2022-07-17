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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Ботафого Рибейрао
0:0
Второй тайм: 47'
Атлетико Минейро
0'
30' Желтая карточка
Че Че
31' Желтая карточка
Igor Rabello
40' Желтая карточка
Аллан Соуза
45' Желтая карточка
Гонсалвеш Диего

Ход матча

30'
Че Че
 
31'
 
Igor Rabello
40'
 
Аллан Соуза
45'
Гонсалвеш Диего
 
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рибейрао
Ничья
Атлетико Минейро
4.72
3.50
5.50
Все Коэффициенты
22
Douglas
Borges
2
Саравия
Ренсо
94
Сампайо
Филипе
4
Кану
Рубенилсон
36
Гонсалвеш
Диего
55
Luis
Oyama
6
Че
Че
10
Зауэр
Густаво
18
Фернандес
Лукас
IV
70
Vinicius5
89
Erison
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
16
Igor
Rabello
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
15
Сарачо
Федерико
26
Фернандес
Игнасио
10
Варгас
Эдуардо
7
Халк
Живанилдо
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

История личных встреч

Ботафого Рибейрао
Атлетико Минейро

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

26 матчей

42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:1
КС
2:0
КС
0:1
К
4:2
КБ
2:2
БСА
0:0
БСА
1:0
БСА
1:0
КБ
2:2
КБ
4:2
БСА
2:2
СA
2:3
СA
3:2
СA
4:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
4:0
КБ
2:0
КБ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 6 (1) 0.35
Vinicius5 2 0.12
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.12
Daniel Borges 1 0.06
Куэста Виктор 1 0.06
Угу Мигель 1 0.06
Виктор Жоао II 1 0.06
Kayque 1 0.06
Каррейро Патрик 1 0.06
Саравия Ренсо 0 0
Mauro Joel Carli 0 0
Фернандес Лукас IV 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 7 (1) 0.41
Фернандес Игнасио 3 0.18
Саша Эдуардо 3 0.18
Саварино Джефферсон 2 0.12
Варгас Эдуардо 1 0.06
Jair II 1 0.06
Сарачо Федерико 1 0.06
Savio 1 0.06
Ревер Умберто 1 0.06
Rubens 1 0.06
Ademir Santos 1 0.06
Алонсо Хуниор 0 0
Арана Гильерме 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Keno 0 0
Igor Rabello 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 6 0
Угу Мигель 2 1
Daniel Borges 2 1
Сампайо Филипе 2 1
Кану Рубенилсон 3 0
Куэста Виктор 3 0
Mauro Joel Carli 3 0
Vinicius5 3 0
Chayene 3 0
Kayque 3 0
Каррейро Патрик 3 0
Пиазон Лукас 1 1
Гонсалвеш Диего 2 0
Фернандес Лукас IV 2 0
Erison 2 0
Витиньо Виктор 1 0
Че Че 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Jefinho 1 0
Matheus Nascimento 1 0
Romildo 1 0
Luis Oyama 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 6 0
Халк Живанилдо 4 0
Феррейра Мариано 4 0
Арана Гильерме 4 0
Аллан Соуза 4 0
Фернандес Игнасио 3 0
Jair II 3 0
Эверсон 2 0
Rubens 2 0
Ademir Santos 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Алонсо Хуниор 1 0
Keno 1 0
Отавио II 1 0
Igor Rabello 1 0
Calebe 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Забито

9
13
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
3
33%
4
31%
76-90

Пропущено

13
10
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
23%
3
30%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
23%
4
40%
76-90

Забито

16
22
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
0
0%
2
9%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
2
13%
5
23%
31-45
3
19%
5
23%
46-60
3
19%
4
18%
61-75
6
38%
4
18%
76-90

Пропущено

22
19
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
4
18%
4
21%
1-15
5
23%
3
16%
16-30
5
23%
2
11%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
5
23%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0
Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро - Эмелек 1:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2
Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 16 8 6 2 27 - 12 30
2. Коринтианс 17 8 5 4 19 - 17 29
3. Атлетико Минейро 0:0 17 7 8 2 24 - 17 29
4. Интернасьонал Порту Алегре 17 7 8 2 23 - 15 29
5. Флуминенсе 17 8 4 5 24 - 17 28
6. Атлетико Паранаэнсе 17 8 4 5 20 - 17 28
7. Фламенго 17 7 3 7 20 - 17 24
8. Ред Булл Брагантино 2:0 17 6 6 5 26 - 20 24
9. Сан-Паулу 17 5 9 3 22 - 18 24
10. Ботафого Рибейрао 0:0 17 6 4 7 17 - 21 22
11. Сантос 17 5 7 5 20 - 16 22
12. Аваи 17 6 3 8 19 - 27 21
13. Гойяс 17 5 6 6 16 - 19 21
14. Сеара 17 4 9 4 19 - 18 21
15. Куяба 16 5 4 7 13 - 17 19
16. Коритиба Парана 17 5 4 8 20 - 27 19
17. Америка Минейро 0:2 17 5 3 9 12 - 20 18
18. Атлетико Гойяненсе 0:0 17 4 6 7 17 - 22 18
19. Жувентуде 17 2 7 8 15 - 28 13
20. Форталеза 0:0 17 2 6 9 13 - 21 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 8 5 3 0 10 - 2 18
2. Атлетико Минейро 0:0 9 5 3 1 15 - 8 18
3. Аваи 9 5 2 2 15 - 12 17
4. Коритиба Парана 9 5 2 2 13 - 9 17
5. Фламенго 8 5 1 2 12 - 4 16
6. Флуминенсе 9 5 1 3 16 - 10 16
7. Интернасьонал Порту Алегре 8 4 3 1 14 - 8 15
8. Сан-Паулу 8 4 3 1 14 - 8 15
9. Сантос 9 4 3 2 14 - 8 15
10. Атлетико Паранаэнсе 8 4 3 1 11 - 7 15
11. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 2 2 16 - 8 14
12. Ред Булл Брагантино 2:0 9 4 2 3 15 - 8 14
13. Америка Минейро 0:2 8 4 2 2 9 - 7 14
14. Гойяс 8 3 4 1 10 - 8 13
15. Атлетико Гойяненсе 0:0 9 3 3 3 10 - 8 12
16. Куяба 8 2 4 2 6 - 5 10
17. Ботафого Рибейрао 0:0 8 2 2 4 7 - 9 8
18. Сеара 8 1 5 2 9 - 10 8
19. Форталеза 0:0 9 1 5 3 4 - 6 8
20. Жувентуде 9 1 3 5 7 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 4 0 11 - 4 16
2. Ботафого Рибейрао 0:0 9 4 2 3 10 - 12 14
3. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 5 1 9 - 7 14
4. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 9 - 10 13
5. Сеара 9 3 4 2 10 - 8 13
6. Флуминенсе 8 3 3 2 8 - 7 12
7. Коринтианс 9 3 2 4 9 - 15 11
8. Атлетико Минейро 0:0 8 2 5 1 9 - 9 11
9. Ред Булл Брагантино 2:0 8 2 4 2 11 - 12 10
10. Куяба 8 3 0 5 7 - 12 9
11. Сан-Паулу 9 1 6 2 8 - 10 9
12. Фламенго 9 2 2 5 8 - 13 8
13. Гойяс 9 2 2 5 6 - 11 8
14. Сантос 8 1 4 3 6 - 8 7
15. Жувентуде 8 1 4 3 8 - 14 7
16. Атлетико Гойяненсе 0:0 8 1 3 4 7 - 14 6
17. Форталеза 0:0 8 1 1 6 9 - 15 4
18. Аваи 8 1 1 6 4 - 15 4
19. Америка Минейро 0:2 9 1 1 7 3 - 13 4
20. Коритиба Парана 8 0 2 6 7 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    52'
    Гонсалвеш Диего получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Аллан Соуза получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Игор Рабелло получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Че Че получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рибейрао
Ничья
Атлетико Минейро
4.72
3.50
5.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ботафого Рибейрао 0:0 Атлетико Минейро онлайн

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