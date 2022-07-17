0:0
Второй тайм: 47'
0'
30' Желтая карточкаЧе Че
31' Желтая карточкаIgor Rabello
40' Желтая карточкаАллан Соуза
45' Желтая карточкаГонсалвеш Диего
Ход матча
30'
31'
40'
45'
55
Luis
Oyama
6
Че
Че
70
Vinicius5
89
Erison
22
Эверсон
16
Igor
Rabello
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Luis OyamaПолузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Vinicius5Полузащитник
-
89 ErisonНападающий
- Запасные игроки
-
44 KlausЗащитник
- Полузащитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
-
14 Chayene
-
23 Romildo
-
39 Daniel Cruz
-
-
47 Jefinho
-
52 Igo Gabriel
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
-
18 Саша ЭдуардоПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
41 Antonio Neto
-
27 Calebe
-
40 Nathan VI
-
2 Guga3
-
32 Рафаэл Пирес
-
-
-
Главный тренер: Мохамед Антонио
История личных встреч
Ботафого Рибейрао
Атлетико Минейро
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
26 матчей
42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erison
|6 (1)
|0.35
|Vinicius5
|2
|0.12
|Гонсалвеш Диего
|2 (2)
|0.12
|Daniel Borges
|1
|0.06
|Куэста Виктор
|1
|0.06
|Угу Мигель
|1
|0.06
|Виктор Жоао II
|1
|0.06
|Kayque
|1
|0.06
|Каррейро Патрик
|1
|0.06
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Mauro Joel Carli
|0
|0
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|7 (1)
|0.41
|Фернандес Игнасио
|3
|0.18
|Саша Эдуардо
|3
|0.18
|Саварино Джефферсон
|2
|0.12
|Варгас Эдуардо
|1
|0.06
|Jair II
|1
|0.06
|Сарачо Федерико
|1
|0.06
|Savio
|1
|0.06
|Ревер Умберто
|1
|0.06
|Rubens
|1
|0.06
|Ademir Santos
|1
|0.06
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Арана Гильерме
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Keno
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
Карточки
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|6
|0
|Угу Мигель
|2
|1
|Daniel Borges
|2
|1
|Сампайо Филипе
|2
|1
|Кану Рубенилсон
|3
|0
|Куэста Виктор
|3
|0
|Mauro Joel Carli
|3
|0
|Vinicius5
|3
|0
|Chayene
|3
|0
|Kayque
|3
|0
|Каррейро Патрик
|3
|0
|Пиазон Лукас
|1
|1
|Гонсалвеш Диего
|2
|0
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|Erison
|2
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Diego Ribas da Cunha3
|1
|0
|Jefinho
|1
|0
|Matheus Nascimento
|1
|0
|Romildo
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan VI
|6
|0
|Халк Живанилдо
|4
|0
|Феррейра Мариано
|4
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Аллан Соуза
|4
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Jair II
|3
|0
|Эверсон
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Ademir Santos
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Алонсо Хуниор
|1
|0
|Keno
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Calebe
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Забито
9
13
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
3
33%
4
31%
76-90
Пропущено
13
10
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
23%
3
30%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
23%
4
40%
76-90
Забито
16
22
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
0
0%
2
9%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
2
13%
5
23%
31-45
3
19%
5
23%
46-60
3
19%
4
18%
61-75
6
38%
4
18%
76-90
Пропущено
22
19
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
4
18%
4
21%
1-15
5
23%
3
16%
16-30
5
23%
2
11%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
5
23%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0
Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро - Эмелек 1:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2
Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|2.
|Коринтианс
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|3.
|Атлетико Минейро
|0:0
|17
|7
|8
|2
|24 - 17
|29
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|7
|8
|2
|23 - 15
|29
|5.
|Флуминенсе
|17
|8
|4
|5
|24 - 17
|28
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|8
|4
|5
|20 - 17
|28
|7.
|Фламенго
|17
|7
|3
|7
|20 - 17
|24
|8.
|Ред Булл Брагантино
|2:0
|17
|6
|6
|5
|26 - 20
|24
|9.
|Сан-Паулу
|17
|5
|9
|3
|22 - 18
|24
|10.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|17
|6
|4
|7
|17 - 21
|22
|11.
|Сантос
|17
|5
|7
|5
|20 - 16
|22
|12.
|Аваи
|17
|6
|3
|8
|19 - 27
|21
|13.
|Гойяс
|17
|5
|6
|6
|16 - 19
|21
|14.
|Сеара
|17
|4
|9
|4
|19 - 18
|21
|15.
|Куяба
|16
|5
|4
|7
|13 - 17
|19
|16.
|Коритиба Парана
|17
|5
|4
|8
|20 - 27
|19
|17.
|Америка Минейро
|0:2
|17
|5
|3
|9
|12 - 20
|18
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|17
|4
|6
|7
|17 - 22
|18
|19.
|Жувентуде
|17
|2
|7
|8
|15 - 28
|13
|20.
|Форталеза
|0:0
|17
|2
|6
|9
|13 - 21
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|8
|5
|3
|0
|10 - 2
|18
|2.
|Атлетико Минейро
|0:0
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|Аваи
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|4.
|Коритиба Парана
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|5.
|Фламенго
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|6.
|Флуминенсе
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|8.
|Сан-Паулу
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|9.
|Сантос
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|11.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|2
|2
|16 - 8
|14
|12.
|Ред Булл Брагантино
|2:0
|9
|4
|2
|3
|15 - 8
|14
|13.
|Америка Минейро
|0:2
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|14.
|Гойяс
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 8
|12
|16.
|Куяба
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|17.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|18.
|Сеара
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|19.
|Форталеза
|0:0
|9
|1
|5
|3
|4 - 6
|8
|20.
|Жувентуде
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|4
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|5.
|Сеара
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Флуминенсе
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|7.
|Коринтианс
|9
|3
|2
|4
|9 - 15
|11
|8.
|Атлетико Минейро
|0:0
|8
|2
|5
|1
|9 - 9
|11
|9.
|Ред Булл Брагантино
|2:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|10.
|Куяба
|8
|3
|0
|5
|7 - 12
|9
|11.
|Сан-Паулу
|9
|1
|6
|2
|8 - 10
|9
|12.
|Фламенго
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|13.
|Гойяс
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|14.
|Сантос
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Жувентуде
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|17.
|Форталеза
|0:0
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|18.
|Аваи
|8
|1
|1
|6
|4 - 15
|4
|19.
|Америка Минейро
|0:2
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|20.
|Коритиба Парана
|8
|0
|2
|6
|7 - 18
|2
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