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Бразилия: Серия A

2022
Ботафого Рибейрао
0:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
30' Желтая карточка
Че Че
31' Желтая карточка
Igor Rabello
40' Желтая карточка
Аллан Соуза
45' Желтая карточка
Гонсалвеш Диего
0:1
55' Гол
Сарачо Федерико
72' Желтая карточка
Феррейра Мариано
82' Желтая карточка
Romildo
90' Желтая карточка
Lucas Mezenga
90'+11
22
Douglas
Borges
2
Саравия
Ренсо
94
Сампайо
Филипе
4
Кану
Рубенилсон
36
Гонсалвеш
Диего
55
Luis
Oyama
6
Че
Че
10
Зауэр
Густаво
18
Фернандес
Лукас
IV
70
Vinicius5
89
Erison
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
16
Igor
Rabello
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
15
Сарачо
Федерико
26
Фернандес
Игнасио
10
Варгас
Эдуардо
7
Халк
Живанилдо
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

История личных встреч

Ботафого Рибейрао
Атлетико Минейро

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

26 матчей

42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:1
КС
2:0
КС
0:1
К
4:2
КБ
2:2
БСА
0:0
БСА
1:0
БСА
1:0
КБ
2:2
КБ
4:2
БСА
2:2
СA
2:3
СA
3:2
СA
4:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
4:0
КБ
2:0
КБ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 6 (1) 0.35
Vinicius5 2 0.12
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.12
Daniel Borges 1 0.06
Куэста Виктор 1 0.06
Угу Мигель 1 0.06
Виктор Жоао II 1 0.06
Kayque 1 0.06
Каррейро Патрик 1 0.06
Саравия Ренсо 0 0
Mauro Joel Carli 0 0
Фернандес Лукас IV 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 7 (1) 0.41
Фернандес Игнасио 3 0.18
Саша Эдуардо 3 0.18
Сарачо Федерико 2 0.12
Саварино Джефферсон 2 0.12
Варгас Эдуардо 1 0.06
Jair II 1 0.06
Savio 1 0.06
Ревер Умберто 1 0.06
Rubens 1 0.06
Ademir Santos 1 0.06
Алонсо Хуниор 0 0
Арана Гильерме 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Keno 0 0
Igor Rabello 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 6 0
Угу Мигель 2 1
Daniel Borges 2 1
Сампайо Филипе 2 1
Кану Рубенилсон 3 0
Куэста Виктор 3 0
Mauro Joel Carli 3 0
Vinicius5 3 0
Chayene 3 0
Kayque 3 0
Каррейро Патрик 3 0
Пиазон Лукас 1 1
Гонсалвеш Диего 2 0
Фернандес Лукас IV 2 0
Romildo 2 0
Erison 2 0
Витиньо Виктор 1 0
Че Че 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Jefinho 1 0
Matheus Nascimento 1 0
Luis Oyama 1 0
Lucas Mezenga 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 6 0
Феррейра Мариано 5 0
Халк Живанилдо 4 0
Арана Гильерме 4 0
Аллан Соуза 4 0
Фернандес Игнасио 3 0
Jair II 3 0
Эверсон 2 0
Rubens 2 0
Ademir Santos 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Алонсо Хуниор 1 0
Keno 1 0
Отавио II 1 0
Igor Rabello 1 0
Calebe 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Забито

9
13
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
2
15%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
3
33%
4
31%
76-90

Пропущено

13
10
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
23%
3
30%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
23%
4
40%
76-90

Забито

16
23
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
0
0%
2
9%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
2
13%
5
22%
31-45
3
19%
6
26%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
6
38%
4
17%
76-90

Пропущено

23
19
14 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
4
17%
4
21%
1-15
5
22%
3
16%
16-30
5
22%
2
11%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
5
22%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0
Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро - Эмелек 1:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2
Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 17 8 7 2 25 - 17 31
2. Палмейрас Сан-Паулу 16 8 6 2 27 - 12 30
3. Коринтианс 17 8 5 4 19 - 17 29
4. Интернасьонал Порту Алегре 17 7 8 2 23 - 15 29
5. Флуминенсе 17 8 4 5 24 - 17 28
6. Атлетико Паранаэнсе 17 8 4 5 20 - 17 28
7. Фламенго 17 7 3 7 20 - 17 24
8. Ред Булл Брагантино 3:0 17 6 6 5 27 - 20 24
9. Сан-Паулу 17 5 9 3 22 - 18 24
10. Сантос 17 5 7 5 20 - 16 22
11. Аваи 17 6 3 8 19 - 27 21
12. Ботафого Рибейрао 17 6 3 8 17 - 22 21
13. Гойяс 17 5 6 6 16 - 19 21
14. Сеара 17 4 9 4 19 - 18 21
15. Куяба 16 5 4 7 13 - 17 19
16. Коритиба Парана 17 5 4 8 20 - 27 19
17. Америка Минейро 0:3 17 5 3 9 12 - 21 18
18. Атлетико Гойяненсе 17 4 5 8 17 - 23 17
19. Форталеза 17 3 5 9 14 - 21 14
20. Жувентуде 17 2 7 8 15 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 8 5 3 0 10 - 2 18
2. Атлетико Минейро 9 5 3 1 15 - 8 18
3. Аваи 9 5 2 2 15 - 12 17
4. Коритиба Парана 9 5 2 2 13 - 9 17
5. Фламенго 8 5 1 2 12 - 4 16
6. Флуминенсе 9 5 1 3 16 - 10 16
7. Сан-Паулу 8 4 3 1 14 - 8 15
8. Интернасьонал Порту Алегре 8 4 3 1 14 - 8 15
9. Сантос 9 4 3 2 14 - 8 15
10. Атлетико Паранаэнсе 8 4 3 1 11 - 7 15
11. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 2 2 16 - 8 14
12. Ред Булл Брагантино 3:0 9 4 2 3 15 - 8 14
13. Америка Минейро 0:3 8 4 2 2 9 - 8 14
14. Гойяс 8 3 4 1 10 - 8 13
15. Атлетико Гойяненсе 9 3 2 4 10 - 9 11
16. Куяба 8 2 4 2 6 - 5 10
17. Сеара 8 1 5 2 9 - 10 8
18. Форталеза 9 1 5 3 4 - 6 8
19. Ботафого Рибейрао 8 2 1 5 7 - 10 7
20. Жувентуде 9 1 3 5 7 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 4 0 11 - 4 16
2. Ботафого Рибейрао 9 4 2 3 10 - 12 14
3. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 5 1 9 - 7 14
4. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 9 - 10 13
5. Сеара 9 3 4 2 10 - 8 13
6. Атлетико Минейро 8 3 4 1 10 - 9 13
7. Флуминенсе 8 3 3 2 8 - 7 12
8. Коринтианс 9 3 2 4 9 - 15 11
9. Ред Булл Брагантино 3:0 8 2 4 2 12 - 12 10
10. Куяба 8 3 0 5 7 - 12 9
11. Сан-Паулу 9 1 6 2 8 - 10 9
12. Фламенго 9 2 2 5 8 - 13 8
13. Гойяс 9 2 2 5 6 - 11 8
14. Сантос 8 1 4 3 6 - 8 7
15. Жувентуде 8 1 4 3 8 - 14 7
16. Форталеза 8 2 0 6 10 - 15 6
17. Атлетико Гойяненсе 8 1 3 4 7 - 14 6
18. Аваи 8 1 1 6 4 - 15 4
19. Америка Минейро 0:3 9 1 1 7 3 - 13 4
20. Коритиба Парана 8 0 2 6 7 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B
  • Второй тайм
  • Свисток
    101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    96'
    Г О О О О Л - Кено бьет в цель!
  • Желтая карточка
    95'
    Lucas Mezenga получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Сарачо Федерико уходит с поля. Ревер Умберто выходит вместо него
  • Желтая карточка
    82'
    Romildo получил желтую карточку от судьи
  • 76'
    Erison уходит с поля. Matheus Nascimento выходит вместо него
  • 75'
    Luis Oyama уходит с поля. Romildo выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      52'
      Гонсалвеш Диего получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Аллан Соуза получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Игор Рабелло получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Че Че получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро онлайн

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