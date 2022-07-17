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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Тигре
2:0
Второй тайм: 66'
Эстудиантес Ла Плата
0'
7' Желтая карточка
Сукуи Фернандо
1:0
17' Гол
Mateo Retegui
2:0
47' Гол
Колидио Факундо

Ход матча

7'
 
Сукуи Фернандо
17'
Mateo Retegui
(Sebastian Prieto)
1:0
47'
Колидио Факундо
2:0
59'
 
Пьятти Пабло
Eros Mancuso
60'
 
Рольхейсер Бенхамин
Leonardo Heredia
60'
 
Angel Gonzalez II
Franco Zapiola
Лучшие коэффициенты
Тигре
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
2.28
4.92
3.55
Все Коэффициенты
1
Роффо
Мануэль
36
Кабрера
Виктор
5
Sebastian
Prediger
II
19
Nicolas
Demartini
17
Lucas
Blondel
42
Фернандес
Игнасио
10
Меносси
Лукас
20
Sebastian
Prieto
11
Колидио
Факундо
32
Mateo
Retegui
27
Cristian
Zabala
21
Андухар
Марьяно
25
Eros
Mancuso
5
Морель
Хорхе
26
Лолло
Лусиано
6
Мас
Эмануэль
20
Кастро
Мануэль
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
22
Franco
Zapiola
4
Leonardo
Heredia
9
Leandro
Diaz
III
Тигре
3-4-3
Эстудиантес Ла Плата
4-4-2

История личных встреч

Тигре
Эстудиантес Ла Плата

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

22 матча

45.5%
13.6%
40.9%
10 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
2:1
ПНЗА
2:1
ПНЗА
2:1
К
0:3
С
1:0
С
2:0
П
0:3
П
1:1
П
2:0
П
4:2
П
2:1
П
0:2
П
1:3
П
1:2
ПА
1:3
ПА
2:2
ПА
2:1
ПА
1:2
ПА
3:1
ПА
2:0
ПА
3:1
ПА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Retegui 5 (2) 0.63
Колидио Факундо 2 0.25
Diego Sosa 1 0.13
Кабрера Виктор 1 0.13
Lucas Blondel 1 0.13
Sebastian Prieto 0 0
Cristian Zabala 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 2 (1) 0.25
Leonardo Godoy 1 0.13
Leandro Diaz III 1 0.13
Franco Zapiola 1 0.13
Кастро Мануэль 1 0.13
Рохель Агустин 1 0.13
Мас Эмануэль 0 0
Сукуи Фернандо 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Abel Luciatti 1 2
Lucas Blondel 3 0
Меносси Лукас 2 0
Nicolas Demartini 2 0
Diego Sosa 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Кастро Алексис 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Ijiel Protti 1 0
Sebastian Prieto 1 0
Mateo Retegui 1 0
Cristian Zabala 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Diaz III 3 1
Сукуи Фернандо 2 0
Jorge Rodriguez I 2 0
Лолло Лусиано 1 0
Мас Эмануэль 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Морель Хорхе 1 0
Рохель Агустин 1 0
Aaron Spetale 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
60%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
3
50%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
4
57%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
17%
1
9%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
17%
6
55%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Тигре - Банфилд 0:1
Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Тигре - Барракас Централь 1:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Тукуман 0:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Тристан Суарес - Эстудиантес Ла Плата 2:0
Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 2:0 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Институто - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сакачиспас 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Атлетико Митре - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ферро Карриль 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Кильмес 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Годой Крус 8 5 1 2 11 - 6 16
2. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 4 0 9 - 4 16
3. Аргентинос Хуниорс 8 5 1 2 12 - 8 16
4. Атлетико Тукуман 8 4 4 0 8 - 3 16
5. Химнасия Ла-Плата 8 4 3 1 9 - 5 15
6. Уракан 8 4 3 1 10 - 7 15
7. Расинг Авельянеда 8 4 2 2 12 - 6 14
8. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 5 14
9. Унион Санта-Фе 8 4 2 2 14 - 13 14
10. Банфилд 8 3 3 2 11 - 8 12
11. Бока Хуниорс 8 4 0 4 13 - 13 12
12. Сармиенто 8 3 2 3 8 - 7 11
13. Арсенал Саранди 8 2 5 1 10 - 9 11
14. Патронато Парана 8 3 2 3 11 - 11 11
15. Сан-Лоренсо 8 2 5 1 11 - 9 11
16. Колон 8 2 3 3 6 - 7 9
17. Тигре 2:0 8 2 3 3 11 - 12 9
18. Барракас Централь 8 2 3 3 10 - 12 9
19. Ривер Плейт 7 2 2 3 9 - 8 8
20. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 12 8
21. Росарио Сентраль 8 2 2 4 3 - 7 8
22. Индепендьенте Авельянеда 8 2 2 4 7 - 11 8
23. Эстудиантес Ла Плата 0:2 8 2 2 4 8 - 12 8
24. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 7 - 10 7
25. Велес Сарсфилд 7 1 2 4 5 - 8 5
26. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 9 5
27. Ланус 8 1 2 5 7 - 13 5
28. Альдосиви 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Годой Крус 4 4 0 0 7 - 2 12
3. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Сармиенто 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Аргентинос Хуниорс 4 3 1 0 7 - 4 10
6. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
7. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
9. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
10. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
11. Колон 4 2 1 1 5 - 4 7
12. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
13. Атлетико Платенсе 4 1 3 0 4 - 3 6
14. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
15. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
16. Дефенса и Хустисия 4 1 3 0 5 - 4 6
17. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
18. Тигре 2:0 4 1 2 1 4 - 3 5
19. Эстудиантес Ла Плата 0:2 4 1 2 1 5 - 6 5
20. Банфилд 5 1 2 2 7 - 8 5
21. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
22. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
23. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
24. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
25. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
26. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
27. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
28. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Уракан 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 5 5
11. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
12. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
14. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
15. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
16. Тигре 2:0 4 1 1 2 7 - 9 4
17. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
18. Эстудиантес Ла Плата 0:2 4 1 0 3 3 - 6 3
19. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Колон 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
22. Расинг Авельянеда 4 0 2 2 2 - 6 2
23. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
24. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
25. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
26. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
27. Ланус 5 0 1 4 3 - 9 1
28. Альдосиви 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Матео Ретегуи бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Тигре
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
2.28
4.92
3.55
Все Коэффициенты
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Эстудиантес Ла Плата
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