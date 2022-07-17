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Аргентина: Лига професьональ

2022
Тигре
2:1
Конец матча
Эстудиантес Ла Плата
0'
7' Желтая карточка
Сукуи Фернандо
1:0
17' Гол
Mateo Retegui
2:0
47' Гол
Колидио Факундо
2:1
69' Гол
Пьятти Пабло
82' Желтая карточка
Mateo Retegui
88' Желтая карточка
Mateo Pellegrino
89' Желтая карточка
Кабрера Виктор
90'+7
1
Роффо
Мануэль
36
Кабрера
Виктор
5
Sebastian
Prediger
II
19
Nicolas
Demartini
17
Lucas
Blondel
42
Фернандес
Игнасио
10
Меносси
Лукас
20
Sebastian
Prieto
11
Колидио
Факундо
32
Mateo
Retegui
27
Cristian
Zabala
21
Андухар
Марьяно
25
Eros
Mancuso
5
Морель
Хорхе
26
Лолло
Лусиано
6
Мас
Эмануэль
20
Кастро
Мануэль
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
22
Franco
Zapiola
4
Leonardo
Heredia
9
Leandro
Diaz
III
Тигре
3-4-3
Эстудиантес Ла Плата
4-4-2

История личных встреч

Тигре
Эстудиантес Ла Плата

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

22 матча

45.5%
13.6%
40.9%
10 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
2:1
ПНЗА
2:1
ПНЗА
2:1
К
0:3
С
1:0
С
2:0
П
0:3
П
1:1
П
2:0
П
4:2
П
2:1
П
0:2
П
1:3
П
1:2
ПА
1:3
ПА
2:2
ПА
2:1
ПА
1:2
ПА
3:1
ПА
2:0
ПА
3:1
ПА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Retegui 5 (2) 0.63
Колидио Факундо 2 0.25
Diego Sosa 1 0.13
Кабрера Виктор 1 0.13
Lucas Blondel 1 0.13
Sebastian Prieto 0 0
Cristian Zabala 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 2 (1) 0.25
Leonardo Godoy 1 0.13
Leandro Diaz III 1 0.13
Franco Zapiola 1 0.13
Пьятти Пабло 1 0.13
Кастро Мануэль 1 0.13
Рохель Агустин 1 0.13
Мас Эмануэль 0 0
Сукуи Фернандо 0 0
Angel Gonzalez II 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Abel Luciatti 1 2
Lucas Blondel 3 0
Кабрера Виктор 2 0
Меносси Лукас 2 0
Mateo Retegui 2 0
Nicolas Demartini 2 0
Diego Sosa 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Кастро Алексис 1 0
Ijiel Protti 1 0
Sebastian Prieto 1 0
Cristian Zabala 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Diaz III 3 1
Сукуи Фернандо 2 0
Jorge Rodriguez I 2 0
Лолло Лусиано 1 0
Мас Эмануэль 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Морель Хорхе 1 0
Рохель Агустин 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Aaron Spetale 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
60%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
3
50%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
4
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
15%
7
54%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Тигре - Банфилд 0:1
Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Тигре - Барракас Централь 1:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Тукуман 0:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Тристан Суарес - Эстудиантес Ла Плата 2:0
Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 2:0 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Институто - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сакачиспас 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Атлетико Митре - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ферро Карриль 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Кильмес 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Годой Крус 8 5 1 2 11 - 6 16
2. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 4 0 9 - 4 16
3. Аргентинос Хуниорс 8 5 1 2 12 - 8 16
4. Атлетико Тукуман 8 4 4 0 8 - 3 16
5. Химнасия Ла-Плата 8 4 3 1 9 - 5 15
6. Уракан 8 4 3 1 10 - 7 15
7. Расинг Авельянеда 8 4 2 2 12 - 6 14
8. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 5 14
9. Унион Санта-Фе 8 4 2 2 14 - 13 14
10. Банфилд 8 3 3 2 11 - 8 12
11. Бока Хуниорс 8 4 0 4 13 - 13 12
12. Ривер Плейт 1:0 8 3 2 3 10 - 8 11
13. Сан-Лоренсо 8 2 5 1 11 - 9 11
14. Сармиенто 8 3 2 3 8 - 7 11
15. Арсенал Саранди 8 2 5 1 10 - 9 11
16. Патронато Парана 8 3 2 3 11 - 11 11
17. Колон 8 2 3 3 6 - 7 9
18. Барракас Централь 8 2 3 3 10 - 12 9
19. Тигре 8 2 3 3 11 - 13 9
20. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 12 8
21. Эстудиантес Ла Плата 8 2 2 4 9 - 12 8
22. Росарио Сентраль 8 2 2 4 3 - 7 8
23. Индепендьенте Авельянеда 8 2 2 4 7 - 11 8
24. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 7 - 10 7
25. Велес Сарсфилд 0:1 8 1 2 5 5 - 9 5
26. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 9 5
27. Ланус 8 1 2 5 7 - 13 5
28. Альдосиви 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Годой Крус 4 4 0 0 7 - 2 12
3. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Сармиенто 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Аргентинос Хуниорс 4 3 1 0 7 - 4 10
6. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
7. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
9. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
10. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
11. Колон 4 2 1 1 5 - 4 7
12. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
13. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
14. Атлетико Платенсе 4 1 3 0 4 - 3 6
15. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
16. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
17. Дефенса и Хустисия 4 1 3 0 5 - 4 6
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
19. Банфилд 5 1 2 2 7 - 8 5
20. Тигре 4 1 2 1 4 - 4 5
21. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
22. Ривер Плейт 1:0 3 1 1 1 2 - 3 4
23. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
24. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
25. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
26. Велес Сарсфилд 0:1 4 1 0 3 2 - 3 3
27. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
28. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Уракан 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
7. Ривер Плейт 1:0 5 2 1 2 8 - 5 7
8. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
10. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
11. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 5 5
12. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
13. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
14. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
15. Тигре 4 1 1 2 7 - 9 4
16. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
17. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 0 3 4 - 6 3
19. Колон 4 0 2 2 1 - 3 2
20. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
21. Велес Сарсфилд 0:1 4 0 2 2 3 - 6 2
22. Расинг Авельянеда 4 0 2 2 2 - 6 2
23. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
24. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
25. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
26. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
27. Ланус 5 0 1 4 3 - 9 1
28. Альдосиви 4 0 0 4 3 - 11 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Матео Ретегуи бьет в цель!
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Кабрера Виктор бьет в цель!
    • Желтая карточка
      7'
      Сукуи Фернандо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Тигре 2:1 Эстудиантес Ла Плата онлайн

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