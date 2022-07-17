2:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаСукуи Фернандо
1:0
17' ГолMateo Retegui
2:0
47' ГолКолидио Факундо
2:1
69' ГолПьятти Пабло
82' Желтая карточкаMateo Retegui
88' Желтая карточкаMateo Pellegrino
89' Желтая карточкаКабрера Виктор
90'+7
Ход матча
17'
47'
2:0
69'
82'
88'
89'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Diego SosaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
18 Blas Armoa
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Толедо ЭрнанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Пьятти ПаблоНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
История личных встреч
Тигре
Эстудиантес Ла Плата
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
22 матча
45.5%
13.6%
40.9%
10 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Retegui
|5 (2)
|0.63
|Колидио Факундо
|2
|0.25
|Diego Sosa
|1
|0.13
|Кабрера Виктор
|1
|0.13
|Lucas Blondel
|1
|0.13
|Sebastian Prieto
|0
|0
|Cristian Zabala
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|2 (1)
|0.25
|Leonardo Godoy
|1
|0.13
|Leandro Diaz III
|1
|0.13
|Franco Zapiola
|1
|0.13
|Пьятти Пабло
|1
|0.13
|Кастро Мануэль
|1
|0.13
|Рохель Агустин
|1
|0.13
|Мас Эмануэль
|0
|0
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Angel Gonzalez II
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Abel Luciatti
|1
|2
|Lucas Blondel
|3
|0
|Кабрера Виктор
|2
|0
|Меносси Лукас
|2
|0
|Mateo Retegui
|2
|0
|Nicolas Demartini
|2
|0
|Diego Sosa
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Кастро Алексис
|1
|0
|Ijiel Protti
|1
|0
|Sebastian Prieto
|1
|0
|Cristian Zabala
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Diaz III
|3
|1
|Сукуи Фернандо
|2
|0
|Jorge Rodriguez I
|2
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Морель Хорхе
|1
|0
|Рохель Агустин
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Aaron Spetale
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
60%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
3
50%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
4
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
15%
7
54%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Тигре - Банфилд 0:1
Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Тигре - Барракас Централь 1:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Тукуман 0:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Тристан Суарес - Эстудиантес Ла Плата 2:0
Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 2:0 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Институто - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сакачиспас 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Атлетико Митре - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ферро Карриль 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Кильмес 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Годой Крус
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|4
|4
|0
|9 - 4
|16
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Атлетико Тукуман
|8
|4
|4
|0
|8 - 3
|16
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|6.
|Уракан
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|7.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|8.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 5
|14
|9.
|Унион Санта-Фе
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|10.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|11.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|0
|4
|13 - 13
|12
|12.
|Ривер Плейт
|1:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|13.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|5
|1
|11 - 9
|11
|14.
|Сармиенто
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|15.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|16.
|Патронато Парана
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|17.
|Колон
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|18.
|Барракас Централь
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|19.
|Тигре
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|22.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|3 - 7
|8
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|24.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|25.
|Велес Сарсфилд
|0:1
|8
|1
|2
|5
|5 - 9
|5
|26.
|Тальерес Кордоба
|8
|1
|2
|5
|4 - 9
|5
|27.
|Ланус
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|Альдосиви
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Годой Крус
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Сармиенто
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|6.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|7.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|9.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|10.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|11.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|14.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|15.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|16.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|17.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|19.
|Банфилд
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|20.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|21.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|22.
|Ривер Плейт
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|23.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|24.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|25.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|26.
|Велес Сарсфилд
|0:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 3
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Унион Санта-Фе
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|5.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|7.
|Ривер Плейт
|1:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Барракас Централь
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|14.
|Годой Крус
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|15.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|16.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|17.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|19.
|Колон
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|20.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|21.
|Велес Сарсфилд
|0:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|22.
|Расинг Авельянеда
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|23.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|25.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|26.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|27.
|Ланус
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|28.
|Альдосиви
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес