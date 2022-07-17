0:1
Первый тайм: 15'
Ход матча
7'
0:1
16'
30
Lucas
Hoyos
20
Walter
Bou
12
Пратто
Лукас
- Основной состав
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Walter BouНападающий
-
12 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Joel SonoraПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
39 Abiel Osorio
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Ривер Плейт
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
21 матч
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
6 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Garayalde
|1
|0.13
|Valentin Gomez
|1
|0.13
|Damian Fernandez
|1
|0.13
|Дженсон Лукас
|1
|0.13
|Luca Orellano
|1
|0.13
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|3
|0.38
|Ромеро Брайан
|2
|0.25
|Парадела Хосе
|1
|0.13
|Зидан Энцо
|1
|0.13
|Пирес Леандро
|1
|0.13
|Палавесино Агустин
|1
|0.13
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximo Perrone
|4
|0
|Valentin Gomez
|3
|0
|Damian Fernandez
|2
|0
|Ортега Франсиско
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Matias De los Santos II
|0
|1
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Jose Florentin
|1
|0
|Abiel Osorio
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|2
|0
|Эррера Марсело II
|2
|0
|Майдана Джонатан
|0
|1
|Rodrigo Aliendro
|0
|1
|Сукулини Бруно
|1
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Симон Сантьяго
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
3
43%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
67%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
3
33%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
2
25%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0
Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Велес Сарсфилд - Насьональ Монтевидео 1:2 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Ред Булл Брагантино 2:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Годой Крус
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|4
|4
|0
|9 - 4
|16
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Атлетико Тукуман
|8
|4
|4
|0
|8 - 3
|16
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|6.
|Уракан
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|7.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|8.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 5
|14
|9.
|Унион Санта-Фе
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|10.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|11.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|0
|4
|13 - 13
|12
|12.
|Ривер Плейт
|1:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|13.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|5
|1
|11 - 9
|11
|14.
|Сармиенто
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|15.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|16.
|Патронато Парана
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|17.
|Колон
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|18.
|Барракас Централь
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|19.
|Тигре
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|22.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|3 - 7
|8
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|24.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|25.
|Велес Сарсфилд
|0:1
|8
|1
|2
|5
|5 - 9
|5
|26.
|Тальерес Кордоба
|8
|1
|2
|5
|4 - 9
|5
|27.
|Ланус
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|Альдосиви
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Годой Крус
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Сармиенто
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|6.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|7.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|9.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|10.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|11.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|14.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|15.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|16.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|17.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|19.
|Банфилд
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|20.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|21.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|22.
|Ривер Плейт
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|23.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|24.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|25.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|26.
|Велес Сарсфилд
|0:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 3
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Унион Санта-Фе
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|5.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|7.
|Ривер Плейт
|1:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Барракас Централь
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|14.
|Годой Крус
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|15.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|16.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|17.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|19.
|Колон
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|20.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|21.
|Велес Сарсфилд
|0:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|22.
|Расинг Авельянеда
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|23.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|25.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|26.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|27.
|Ланус
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|28.
|Альдосиви
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес