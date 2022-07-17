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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Велес Сарсфилд
0:1
Первый тайм: 15'
Ривер Плейт
0'
0:1
7' Гол
Lucas Beltrain
16' Желтая карточка
Гомес Элиас

Ход матча

7'
0:1
Lucas Beltrain
(Симон Сантьяго)
16'
 
Гомес Элиас
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Ривер Плейт
5.57
3.83
2.85
Все Коэффициенты
30
Lucas
Hoyos
29
Хара
Леонардо
6
Matias
De
los
Santos
II
31
Valentin
Gomez
5
Ортега
Франсиско
11
Дженсон
Лукас
36
Nicolas
Garayalde
16
Maximo
Perrone
10
Luca
Orellano
20
Walter
Bou
12
Пратто
Лукас
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
4
Майдана
Джонатан
22
Пинола
Хавьер
II
29
Гомес
Элиас
5
Сукулини
Бруно
31
Симон
Сантьяго
8
Палавесино
Агустин
11
Де
ла
Крус
Николас
21
Барко
Эсекьель
18
Lucas
Beltrain
Велес Сарсфилд
4-4-2
Ривер Плейт
4-1-4-1

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Ривер Плейт

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

21 матч

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
6 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед

История матчей

КЛ
0:0
КЛ
1:0
ЛП
2:0
С
1:2
С
1:2
С
1:0
П
3:0
П
0:0
П
0:1
П
1:1
П
1:0
П
0:0
П
0:0
П
2:0
ПА
1:2
ПА
2:1
ПА
2:1
ПА
3:1
ПА
1:1
ПА
1:2
ПАК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Garayalde 1 0.13
Valentin Gomez 1 0.13
Damian Fernandez 1 0.13
Дженсон Лукас 1 0.13
Luca Orellano 1 0.13
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 3 0.38
Ромеро Брайан 2 0.25
Парадела Хосе 1 0.13
Зидан Энцо 1 0.13
Пирес Леандро 1 0.13
Палавесино Агустин 1 0.13
Кинтеро Хуан 0 0
Барко Эсекьель 0 0
Мартинес Эктор II 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximo Perrone 4 0
Valentin Gomez 3 0
Damian Fernandez 2 0
Ортега Франсиско 2 0
Nicolas Garayalde 2 0
Matias De los Santos II 0 1
Инсуа Эмануэль 1 0
Касерес Сантьяго 1 0
Miguel Brizuela 1 0
Jose Florentin 1 0
Abiel Osorio 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 2 0
Эррера Марсело II 2 0
Майдана Джонатан 0 1
Rodrigo Aliendro 0 1
Сукулини Бруно 1 0
Пирес Леандро 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Почеттино Томас 1 0
Зидан Энцо 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Симон Сантьяго 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
3
43%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
67%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
3
33%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
2
25%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0
Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Велес Сарсфилд - Насьональ Монтевидео 1:2 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Ред Булл Брагантино 2:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Годой Крус 8 5 1 2 11 - 6 16
2. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 4 0 9 - 4 16
3. Аргентинос Хуниорс 8 5 1 2 12 - 8 16
4. Атлетико Тукуман 8 4 4 0 8 - 3 16
5. Химнасия Ла-Плата 8 4 3 1 9 - 5 15
6. Уракан 8 4 3 1 10 - 7 15
7. Расинг Авельянеда 8 4 2 2 12 - 6 14
8. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 5 14
9. Унион Санта-Фе 8 4 2 2 14 - 13 14
10. Банфилд 8 3 3 2 11 - 8 12
11. Бока Хуниорс 8 4 0 4 13 - 13 12
12. Ривер Плейт 1:0 8 3 2 3 10 - 8 11
13. Сан-Лоренсо 8 2 5 1 11 - 9 11
14. Сармиенто 8 3 2 3 8 - 7 11
15. Арсенал Саранди 8 2 5 1 10 - 9 11
16. Патронато Парана 8 3 2 3 11 - 11 11
17. Колон 8 2 3 3 6 - 7 9
18. Барракас Централь 8 2 3 3 10 - 12 9
19. Тигре 8 2 3 3 11 - 13 9
20. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 12 8
21. Эстудиантес Ла Плата 8 2 2 4 9 - 12 8
22. Росарио Сентраль 8 2 2 4 3 - 7 8
23. Индепендьенте Авельянеда 8 2 2 4 7 - 11 8
24. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 7 - 10 7
25. Велес Сарсфилд 0:1 8 1 2 5 5 - 9 5
26. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 9 5
27. Ланус 8 1 2 5 7 - 13 5
28. Альдосиви 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Годой Крус 4 4 0 0 7 - 2 12
3. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Сармиенто 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Аргентинос Хуниорс 4 3 1 0 7 - 4 10
6. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
7. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
9. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
10. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
11. Колон 4 2 1 1 5 - 4 7
12. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
13. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
14. Атлетико Платенсе 4 1 3 0 4 - 3 6
15. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
16. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
17. Дефенса и Хустисия 4 1 3 0 5 - 4 6
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
19. Банфилд 5 1 2 2 7 - 8 5
20. Тигре 4 1 2 1 4 - 4 5
21. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
22. Ривер Плейт 1:0 3 1 1 1 2 - 3 4
23. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
24. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
25. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
26. Велес Сарсфилд 0:1 4 1 0 3 2 - 3 3
27. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
28. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Уракан 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
7. Ривер Плейт 1:0 5 2 1 2 8 - 5 7
8. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
10. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
11. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 5 5
12. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
13. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
14. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
15. Тигре 4 1 1 2 7 - 9 4
16. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
17. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 0 3 4 - 6 3
19. Колон 4 0 2 2 1 - 3 2
20. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
21. Велес Сарсфилд 0:1 4 0 2 2 3 - 6 2
22. Расинг Авельянеда 4 0 2 2 2 - 6 2
23. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
24. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
25. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
26. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
27. Ланус 5 0 1 4 3 - 9 1
28. Альдосиви 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Ривер Плейт
5.57
3.83
2.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Велес Сарсфилд 0:1 Ривер Плейт онлайн

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