2:2
Конец матча
0'
0:1
7' ГолLucas Beltrain
16' Желтая карточкаГомес Элиас
1:1
20' ПенальтиWalter Bou
25' Желтая карточкаСимон Сантьяго
1:2
30' ГолДе ла Крус Николас
59' Желтая карточкаMaximo Perrone
63' Желтая карточкаNicolas Garayalde
84' Желтая карточкаСукулини Бруно
87' Желтая карточкаКаско Милтон
89' Желтая карточкаValentin Gomez
90' Желтая карточкаКинтеро Хуан
90' Желтая карточкаКасерес Сантьяго
90' Желтая карточкаMatias De los Santos II
2:2
90' ГолAbiel Osorio
90'+6
Ход матча
7'
0:1
16'
20'
1:1
25'
30'
59'
84'
87'
89'
90'
90'
90'
30
Lucas
Hoyos
20
Walter
Bou
12
Пратто
Лукас
- Основной состав
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Walter BouНападающий
-
12 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Joel SonoraПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
39 Abiel Osorio
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Ривер Плейт
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
21 матч
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
6 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Garayalde
|1
|0.13
|Valentin Gomez
|1
|0.13
|Damian Fernandez
|1
|0.13
|Дженсон Лукас
|1
|0.13
|Luca Orellano
|1
|0.13
|Abiel Osorio
|1
|0.13
|Walter Bou
|1 (1)
|0.13
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|3
|0.38
|Ромеро Брайан
|2
|0.25
|Парадела Хосе
|1
|0.13
|Зидан Энцо
|1
|0.13
|Lucas Beltrain
|1
|0.13
|Пирес Леандро
|1
|0.13
|Палавесино Агустин
|1
|0.13
|Де ла Крус Николас
|1
|0.13
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximo Perrone
|5
|0
|Valentin Gomez
|4
|0
|Nicolas Garayalde
|3
|0
|Matias De los Santos II
|1
|1
|Damian Fernandez
|2
|0
|Касерес Сантьяго
|2
|0
|Ортега Франсиско
|2
|0
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Jose Florentin
|1
|0
|Abiel Osorio
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|2
|0
|Сукулини Бруно
|2
|0
|Эррера Марсело II
|2
|0
|Симон Сантьяго
|2
|0
|Майдана Джонатан
|0
|1
|Rodrigo Aliendro
|0
|1
|Каско Милтон
|1
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
50%
3
33%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
67%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
29%
1
9%
1-15
2
29%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
43%
3
27%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
3
30%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0
Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Велес Сарсфилд - Насьональ Монтевидео 1:2 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Ред Булл Брагантино 2:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Годой Крус
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|4
|4
|0
|9 - 4
|16
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Атлетико Тукуман
|8
|4
|4
|0
|8 - 3
|16
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|6.
|Уракан
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|7.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|8.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 5
|14
|9.
|Унион Санта-Фе
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|10.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|11.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|0
|4
|13 - 13
|12
|12.
|Сармиенто
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|13.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|14.
|Патронато Парана
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|15.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|5
|1
|11 - 9
|11
|16.
|Ривер Плейт
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|17.
|Колон
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|18.
|Барракас Централь
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|19.
|Тигре
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|22.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|3 - 7
|8
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|24.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|25.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|26.
|Тальерес Кордоба
|8
|1
|2
|5
|4 - 9
|5
|27.
|Ланус
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|Альдосиви
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Годой Крус
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Сармиенто
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|6.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|7.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|9.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|10.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|11.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|13.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|14.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|15.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|16.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|18.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|20.
|Банфилд
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|21.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|23.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|24.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|25.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|26.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Унион Санта-Фе
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|5.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Барракас Централь
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Ривер Плейт
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|12.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|14.
|Годой Крус
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|15.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|16.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|17.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|19.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Колон
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|22.
|Расинг Авельянеда
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|23.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|25.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|26.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|27.
|Ланус
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|28.
|Альдосиви
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес