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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
Хака
3:2
Конец матча
Интер Турку
0'
16' Желтая карточка
Ацка Нтоналнто
1:0
22' Гол
Эрвин Ли
1:1
27' Гол
Форселль Петтери
1:1
41' Не забитый пенальти
Форселль Петтери
1:2
53' Гол
Форселль Петтери
58' Желтая карточка
Де Лукас Луии
2:2
76' Гол
Ойала Саломо
90' Желтая карточка
Тамминен Матиас
3:2
90' Гол
Эрвин Ли
90'+5
12
Хакала
Аату
18
Сааринен
Сет
5
Де
Лукас
Луии
3
Фриберг
Никлас
4
Аувинен
Ээро-Матти
15
Пурме
Тино
8
Ацка
Нтоналнто
17
Лайне
Янне-Пекка
11
Роджерсон
Логан
9
Эрвин
Ли
10
Stavros
Zarokostas
12
Рийконен
Матиас
22
Luka
Kuittinen
6
Бонет
Роджер
20
Хювяринен
Юхо
16
Юрю
Томми
19
Паананен
Алекси
18
Арсало
Маркус
2
Jussi
Niska
21
Тамминен
Матиас
13
Леписто
Йоонас
10
Форселль
Петтери
Хака
Интер Турку

История личных встреч

Хака
Интер Турку

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

22 матча

18.2%
9.1%
72.7%
4 победы 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

13.6%
13.6%
72.8%
3 победы 3 ничьи 16 побед

История матчей

В
0:2
В
1:0
В
2:1
К
1:0
В
2:0
В
0:2
В
1:2
В
1:2
В
0:2
В
4:1
КЛ
2:0
В
1:1
В
2:0
В
6:1
КЛ
0:1
В
1:0
В
1:3
В
2:2
В
0:2
В
0:4
В
1:0
КЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрвин Ли 9 (2) 0.64
Stavros Zarokostas 4 0.29
Роджерсон Логан 3 0.21
Лайне Янне-Пекка 2 0.14
Ойала Саломо 1 0.07
Oliver Whyte 1 0.07
Сааринен Сет 1 0.07
Малундама Хенри 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 7 (1) 0.5
Форселль Петтери 6 (1) 0.43
David Haro Iniesta 4 0.29
Кеттинг Рик 3 0.21
Тамминен Матиас 2 0.14
Юрю Томми 2 0.14
Бонет Роджер 2 (1) 0.14
Паананен Алекси 1 0.07
Нурми Ноа 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрвин Ли 3 0
Atte Sihvonen 3 0
Де Лукас Луии 3 0
Stavros Zarokostas 3 0
Фриберг Никлас 2 0
Лайне Янне-Пекка 2 0
Хакала Аату 2 0
Сааринен Сет 2 0
Ацка Нтоналнто 2 0
Малундама Хенри 1 0
Пурме Тино 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арсьеро Родриго 4 0
Кеттинг Рик 3 0
Юрю Томми 3 0
Форселль Петтери 1 1
Арсало Маркус 1 1
Вийтала Валтер 2 0
Бонет Роджер 2 0
Хювяринен Юхо 2 0
Тамминен Матиас 2 0
Нурми Ноа 2 0
Паананен Алекси 1 0
David Haro Iniesta 1 0
Jussi Niska 1 0
Магута Райан 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
25%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Забито

10
15
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
5
33%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
4
27%
46-60
4
40%
3
20%
61-75
2
20%
1
7%
76-90

Пропущено

14
9
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
14%
1
11%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
2
14%
3
33%
61-75
1
7%
1
11%
76-90

Забито

19
26
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
5%
2
8%
1-15
4
21%
6
23%
16-30
3
16%
4
15%
31-45
2
11%
5
19%
46-60
5
26%
5
19%
61-75
4
21%
4
15%
76-90

Пропущено

22
17
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
18%
3
18%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
5
23%
3
18%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
4
18%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ХИФК - Хака 0:2 Хака - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2
ХЯС Академия - Хака 0:1 Хака - Лахти 1:1 КТП - Хака 2:4 ХИК - Хака 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС - Хака 2:1 Хака - ВПС 0:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИФК 2:1 Интер Турку - Хака 0:2 Хонка - Хака 3:2 Хака - Ильвес 2:1 Хака - Мариехамн 2:0 КТП - Хака 2:4 Хонка - Хака 0:2 Хака - Лахти 1:1
Интер Турку
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дрита - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Дрита 1:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:0
Интер Турку - Лахти 5:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:2 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 10:0 ВПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - ХИФК 2:2 Хонка - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 ХИК - Интер Турку 1:4 Интер Турку - Хака 0:2 Интер Турку - Оулу 2:1 КуПС - Интер Турку 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 Ильвес - Интер Турку 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 14 10 3 1 24 - 9 33
2. ХИК 15 9 3 3 22 - 14 30
3. Хонка 14 8 3 3 27 - 13 27
4. Оулу 14 6 3 5 19 - 21 21
5. Хака 14 6 3 5 22 - 24 21
6. Ильвес 14 5 4 5 21 - 21 19
7. Интер Турку 14 5 3 6 27 - 21 18
8. СЯК Сейнайоки 14 4 4 6 17 - 24 16
9. ВПС 14 5 1 8 29 - 21 16
10. Мариехамн 14 3 6 5 15 - 20 15
11. Лахти 15 3 3 9 14 - 34 12
12. ХИФК 14 1 4 9 10 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Хонка 7 5 2 0 18 - 5 17
3. ХИК 8 5 1 2 15 - 11 16
4. Хака 7 4 2 1 12 - 10 14
5. Ильвес 7 4 0 3 11 - 10 12
6. СЯК Сейнайоки 8 3 3 2 13 - 12 12
7. Интер Турку 7 3 2 2 15 - 9 11
8. Оулу 7 3 2 2 9 - 13 11
9. Мариехамн 7 2 4 1 8 - 8 10
10. Лахти 6 1 1 4 3 - 12 4
11. ВПС 6 0 1 5 4 - 10 1
12. ХИФК 8 0 1 7 3 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ВПС 8 5 0 3 25 - 11 15
2. КуПС 7 4 2 1 9 - 5 14
3. ХИК 7 4 2 1 7 - 3 14
4. Оулу 7 3 1 3 10 - 8 10
5. Хонка 7 3 1 3 9 - 8 10
6. Лахти 9 2 2 5 11 - 22 8
7. Хака 7 2 1 4 10 - 14 7
8. Ильвес 7 1 4 2 10 - 11 7
9. Интер Турку 7 2 1 4 12 - 12 7
10. ХИФК 6 1 3 2 7 - 8 6
11. Мариехамн 7 1 2 4 7 - 12 5
12. СЯК Сейнайоки 6 1 1 4 4 - 12 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Форселль Петтери пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Форселль Петтери бьет в цель!
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