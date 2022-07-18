Стадион: Tehtaan kentta
3:2
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаАцка Нтоналнто
1:0
22' ГолЭрвин Ли
1:1
27' ГолФорселль Петтери
1:1
41' Не забитый пенальтиФорселль Петтери
1:2
53' ГолФорселль Петтери
58' Желтая карточкаДе Лукас Луии
2:2
76' ГолОйала Саломо
90' Желтая карточкаТамминен Матиас
3:2
90' ГолЭрвин Ли
90'+5
Ход матча
16'
22'
1:0
27'
1:1
41'
1:1
53'
58'
76'
2:2
90'
90'
3:2
12
Хакала
Аату
18
Сааринен
Сет
15
Пурме
Тино
9
Эрвин
Ли
16
Юрю
Томми
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Эрвин ЛиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
23 Ойала СаломоНападающий
-
-
-
19 Elias Collin
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Miguel Grau
История личных встреч
Хака
Интер Турку
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
22 матча
18.2%
9.1%
72.7%
4 победы 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
13.6%
13.6%
72.8%
3 победы 3 ничьи 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрвин Ли
|9 (2)
|0.64
|Stavros Zarokostas
|4
|0.29
|Роджерсон Логан
|3
|0.21
|Лайне Янне-Пекка
|2
|0.14
|Ойала Саломо
|1
|0.07
|Oliver Whyte
|1
|0.07
|Сааринен Сет
|1
|0.07
|Малундама Хенри
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|7 (1)
|0.5
|Форселль Петтери
|6 (1)
|0.43
|David Haro Iniesta
|4
|0.29
|Кеттинг Рик
|3
|0.21
|Тамминен Матиас
|2
|0.14
|Юрю Томми
|2
|0.14
|Бонет Роджер
|2 (1)
|0.14
|Паананен Алекси
|1
|0.07
|Нурми Ноа
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрвин Ли
|3
|0
|Atte Sihvonen
|3
|0
|Де Лукас Луии
|3
|0
|Stavros Zarokostas
|3
|0
|Фриберг Никлас
|2
|0
|Лайне Янне-Пекка
|2
|0
|Хакала Аату
|2
|0
|Сааринен Сет
|2
|0
|Ацка Нтоналнто
|2
|0
|Малундама Хенри
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арсьеро Родриго
|4
|0
|Кеттинг Рик
|3
|0
|Юрю Томми
|3
|0
|Форселль Петтери
|1
|1
|Арсало Маркус
|1
|1
|Вийтала Валтер
|2
|0
|Бонет Роджер
|2
|0
|Хювяринен Юхо
|2
|0
|Тамминен Матиас
|2
|0
|Нурми Ноа
|2
|0
|Паананен Алекси
|1
|0
|David Haro Iniesta
|1
|0
|Jussi Niska
|1
|0
|Магута Райан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
25%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Забито
10
15
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
5
33%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
4
27%
46-60
4
40%
3
20%
61-75
2
20%
1
7%
76-90
Пропущено
14
9
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
14%
1
11%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
2
14%
3
33%
61-75
1
7%
1
11%
76-90
Забито
19
26
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
5%
2
8%
1-15
4
21%
6
23%
16-30
3
16%
4
15%
31-45
2
11%
5
19%
46-60
5
26%
5
19%
61-75
4
21%
4
15%
76-90
Пропущено
22
17
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
18%
3
18%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
5
23%
3
18%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
4
18%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ХИФК - Хака 0:2 Хака - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2
ХЯС Академия - Хака 0:1 Хака - Лахти 1:1 КТП - Хака 2:4 ХИК - Хака 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС - Хака 2:1 Хака - ВПС 0:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИФК 2:1 Интер Турку - Хака 0:2 Хонка - Хака 3:2 Хака - Ильвес 2:1 Хака - Мариехамн 2:0 КТП - Хака 2:4 Хонка - Хака 0:2 Хака - Лахти 1:1
Интер Турку
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дрита - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Дрита 1:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:0
Интер Турку - Лахти 5:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:2 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 10:0 ВПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - ХИФК 2:2 Хонка - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 ХИК - Интер Турку 1:4 Интер Турку - Хака 0:2 Интер Турку - Оулу 2:1 КуПС - Интер Турку 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 Ильвес - Интер Турку 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|14
|10
|3
|1
|24 - 9
|33
|2.
|ХИК
|15
|9
|3
|3
|22 - 14
|30
|3.
|Хонка
|14
|8
|3
|3
|27 - 13
|27
|4.
|Оулу
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|5.
|Хака
|14
|6
|3
|5
|22 - 24
|21
|6.
|Ильвес
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|7.
|Интер Турку
|14
|5
|3
|6
|27 - 21
|18
|8.
|СЯК Сейнайоки
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|9.
|ВПС
|14
|5
|1
|8
|29 - 21
|16
|10.
|Мариехамн
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|11.
|Лахти
|15
|3
|3
|9
|14 - 34
|12
|12.
|ХИФК
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Хонка
|7
|5
|2
|0
|18 - 5
|17
|3.
|ХИК
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|4.
|Хака
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|5.
|Ильвес
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|6.
|СЯК Сейнайоки
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|7.
|Интер Турку
|7
|3
|2
|2
|15 - 9
|11
|8.
|Оулу
|7
|3
|2
|2
|9 - 13
|11
|9.
|Мариехамн
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|10.
|Лахти
|6
|1
|1
|4
|3 - 12
|4
|11.
|ВПС
|6
|0
|1
|5
|4 - 10
|1
|12.
|ХИФК
|8
|0
|1
|7
|3 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ВПС
|8
|5
|0
|3
|25 - 11
|15
|2.
|КуПС
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|3.
|ХИК
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|4.
|Оулу
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|5.
|Хонка
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|6.
|Лахти
|9
|2
|2
|5
|11 - 22
|8
|7.
|Хака
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|8.
|Ильвес
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|9.
|Интер Турку
|7
|2
|1
|4
|12 - 12
|7
|10.
|ХИФК
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Мариехамн
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|12.
|СЯК Сейнайоки
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
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