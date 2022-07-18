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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион:
Старт
1:1
Перерыв
Санднес

Ход матча

5'
Браут-Брюнес Джонатан
(Mathias Grundetjern)
1:0
23'
Шеквист Сандер Хансен
Mathias Grundetjern
 
43'
1:1
Fredrik Mani Paalerud
Лучшие коэффициенты
Старт
Ничья
Санднес
5.60
6.49
5.80
Все Коэффициенты
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
4
Вормгор
Вито
22
Тённесен
Кристоффер
5
Peter
Reinhardsen
23
Mathias
Grundetjern
30
Нчамаа
Базилио
11
Шульц
Эрик
6
Антонссон
Бьярни
20
Cameron
Ian
Cresswell
9
Браут-Брюнес
Джонатан
1
Фальк
Аслак
2
Fredrik
Mani
Paalerud
3
Espen
Hammer
Berger
14
Торбьерн
Эггем
21
Anders
Hiim
5
Содаль
Ларс-Эрик
6
Christian
Landu
Landu
17
Ingvald
Halgunset
25
Sander
Ringberg
29
Рамсланн
Мартин
9
Jostein
Ekeland
Старт
3-5-2
Санднес
4-3-3

История личных встреч

Старт
Санднес

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
2:0
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
3:2
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
2:1
К
3:1
ТМК
0:2
Т
3:3
Т
1:2
Т
7:0
Т
3:1
ТМС
1:0
КН
2:0
А
5:1
А
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 12 0.8
Фаллениус Оскар 3 0.2
Шульц Эрик 3 0.2
Тённесен Кристоффер 2 0.13
Шеквист Сандер Хансен 2 0.13
Антонссон Бьярни 2 (1) 0.13
Нчамаа Базилио 1 0.07
Mathias Grundetjern 1 0.07
Alagie Sanyang 0 0
Дервискадич Эмир 0 0
Cameron Ian Cresswell 0 0
Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамсланн Мартин 6 0.4
Jostein Ekeland 5 0.33
Ingvald Halgunset 4 0.27
Espen Hammer Berger 2 (1) 0.13
Хейланн Томми 2 (2) 0.13
Sander Ringberg 1 0.07
Содаль Ларс-Эрик 1 0.07
Anders Hiim 0 0
Сэтре Стале 0 0
Торбьерн Эггем 0 0

Карточки

Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 3 0
Антонссон Бьярни 3 0
Фаллениус Оскар 3 0
Шульц Эрик 2 0
Робстад Хенрик 2 0
Alagie Sanyang 1 0
Тённесен Кристоффер 1 0
Марес Люк 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Шеквист Сандер Хансен 1 0
Mathias Grundetjern 1 0
Jesper Gregersen 1 0
Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таддесе Хоренус 3 0
Хейланн Томми 2 0
Сэтре Стале 2 0
Fredrik Mani Paalerud 2 0
Ingvald Halgunset 2 0
Anders Hiim 2 0
Рамсланн Мартин 1 0
Стёлос Александер 1 0
Espen Hammer Berger 1 0
Jostein Ekeland 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
3
27%
1
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
33%
3
38%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
14%
3
25%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
16
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
17%
6
38%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
50%
4
25%
76-90

Забито

25
22
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
5
20%
4
18%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
4
16%
3
14%
31-45
3
12%
4
18%
46-60
4
16%
5
23%
61-75
6
24%
3
14%
76-90

Пропущено

15
24
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
20%
5
21%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
2
13%
8
33%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
4
27%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Старт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
КФУМ - Старт 0:1 Старт - Бранн 0:2 Стйордалс Блинк - Старт 0:3 Мосс - Старт 0:3
Старт - Конгсвингер 0:1 Арендал - Старт 2:3 Старт - Стабек 0:0 Брюне - Старт 2:0 Старт - Рёуфосс 2:2 Ранхейм - Старт 2:2 Рандесунн - Старт 0:6 Старт - Согндаль 5:1 Гроруд - Старт 0:3 Старт - Скейд 3:2 Фредрикстад - Старт 1:0 Старт - Мьёндален 1:1 Осане - Старт 1:5 Санднес - Старт 2:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Старт - Санднес 2:2
Санднес
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Санднес - Ранхейм 3:2 Гроруд - Санднес 1:3 Санднес - Рёуфосс 1:4 Санднес - Русенборг 0:2
Осане - Санднес 2:1 Эгерсунд - Санднес 1:2 Санднес - КФУМ 2:2 Согндаль - Санднес 1:2 Скейд - Санднес 0:1 Санднес - Мьёндален 0:2 Варденесет - Санднес 1:4 Бранн - Санднес 3:0 Санднес - Фредрикстад 0:4 Стабек - Санднес 0:1 Санднес - Конгсвингер 4:1 Стйордалс Блинк - Санднес 1:2 Санднес - Брюне 2:1 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Санднес - Старт 2:0 Санднес - Дьерв 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 2:0 15 12 3 0 41 - 9 39
2. Стабек 15 7 7 1 25 - 11 28
3. Ранхейм 15 8 4 3 30 - 23 28
4. Санднес 1:1 15 8 2 5 23 - 25 26
5. КФУМ 15 7 4 4 27 - 24 25
6. Согндаль 15 7 4 4 28 - 23 25
7. Мьёндален 0:0 15 7 3 5 19 - 22 24
8. Старт 1:1 15 6 5 4 26 - 16 23
9. Рёуфосс 0:2 14 6 4 4 18 - 20 22
10. Фредрикстад 1:0 14 4 6 4 18 - 17 18
11. Конгсвингер 15 4 5 6 20 - 19 17
12. Осане 1:2 15 3 5 7 18 - 30 14
13. Брюне 0:1 15 3 4 8 15 - 20 13
14. Скейд 2:1 15 3 0 12 18 - 32 9
15. Гроруд 0:0 15 0 7 8 17 - 32 7
16. Стйордалс Блинк 15 1 3 11 14 - 34 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Согндаль 8 5 1 2 15 - 8 16
2. Мьёндален 0:0 8 5 1 2 13 - 10 16
3. Бранн 2:0 7 4 3 0 18 - 4 15
4. Ранхейм 8 4 2 2 18 - 14 14
5. Рёуфосс 0:2 8 4 2 2 8 - 9 14
6. Конгсвингер 7 3 3 1 16 - 9 12
7. КФУМ 7 3 2 2 11 - 11 11
8. Санднес 1:1 7 3 1 3 12 - 16 10
9. Стабек 7 2 4 1 8 - 6 10
10. Старт 1:1 8 2 4 2 12 - 10 10
11. Фредрикстад 1:0 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Брюне 0:1 8 2 3 3 7 - 7 9
13. Осане 1:2 8 2 1 5 9 - 20 7
14. Скейд 2:1 8 2 0 6 14 - 17 6
15. Гроруд 0:0 7 0 3 4 6 - 14 3
16. Стйордалс Блинк 7 0 0 7 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 2:0 8 8 0 0 23 - 5 24
2. Стабек 8 5 3 0 17 - 5 18
3. Санднес 1:1 8 5 1 2 11 - 9 16
4. Ранхейм 7 4 2 1 12 - 9 14
5. КФУМ 8 4 2 2 16 - 13 14
6. Старт 1:1 7 4 1 2 14 - 6 13
7. Фредрикстад 1:0 8 2 3 3 10 - 11 9
8. Согндаль 7 2 3 2 13 - 15 9
9. Рёуфосс 0:2 6 2 2 2 10 - 11 8
10. Мьёндален 0:0 7 2 2 3 6 - 12 8
11. Осане 1:2 7 1 4 2 9 - 10 7
12. Стйордалс Блинк 8 1 3 4 9 - 18 6
13. Конгсвингер 8 1 2 5 4 - 10 5
14. Брюне 0:1 7 1 1 5 8 - 13 4
15. Гроруд 0:0 8 0 4 4 11 - 18 4
16. Скейд 2:1 7 1 0 6 4 - 15 3
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Старт
Ничья
Санднес
5.60
6.49
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