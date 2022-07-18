Стадион: Сёр Арена
Ход матча
14
Марес
Люк
11
Шульц
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
36 Sander Svela
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Сэтре СталеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
19 Daniel Braut
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
История личных встреч
Старт
Санднес
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
17 матчей
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|12
|0.8
|Фаллениус Оскар
|3
|0.2
|Шульц Эрик
|3
|0.2
|Тённесен Кристоффер
|2
|0.13
|Шеквист Сандер Хансен
|2
|0.13
|Антонссон Бьярни
|2 (1)
|0.13
|Нчамаа Базилио
|1
|0.07
|Mathias Grundetjern
|1
|0.07
|Alagie Sanyang
|0
|0
|Дервискадич Эмир
|0
|0
|Cameron Ian Cresswell
|0
|0
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамсланн Мартин
|6
|0.4
|Jostein Ekeland
|5
|0.33
|Ingvald Halgunset
|4
|0.27
|Espen Hammer Berger
|2 (1)
|0.13
|Хейланн Томми
|2 (2)
|0.13
|Sander Ringberg
|1
|0.07
|Содаль Ларс-Эрик
|1
|0.07
|Anders Hiim
|0
|0
|Сэтре Стале
|0
|0
|Торбьерн Эггем
|0
|0
Карточки
Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|3
|0
|Антонссон Бьярни
|3
|0
|Фаллениус Оскар
|3
|0
|Шульц Эрик
|2
|0
|Робстад Хенрик
|2
|0
|Alagie Sanyang
|1
|0
|Тённесен Кристоффер
|1
|0
|Марес Люк
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|0
|Mathias Grundetjern
|1
|0
|Jesper Gregersen
|1
|0
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таддесе Хоренус
|3
|0
|Хейланн Томми
|2
|0
|Сэтре Стале
|2
|0
|Fredrik Mani Paalerud
|2
|0
|Ingvald Halgunset
|2
|0
|Anders Hiim
|2
|0
|Рамсланн Мартин
|1
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Espen Hammer Berger
|1
|0
|Jostein Ekeland
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
10
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
3
27%
1
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
2
18%
3
30%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
33%
3
38%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
14%
3
25%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
6
16
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
17%
6
38%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
50%
4
25%
76-90
Забито
25
22
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
5
20%
4
18%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
4
16%
3
14%
31-45
3
12%
4
18%
46-60
4
16%
5
23%
61-75
6
24%
3
14%
76-90
Пропущено
15
24
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
20%
5
21%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
2
13%
8
33%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
4
27%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Старт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
КФУМ - Старт 0:1 Старт - Бранн 0:2 Стйордалс Блинк - Старт 0:3 Мосс - Старт 0:3
Старт - Конгсвингер 0:1 Арендал - Старт 2:3 Старт - Стабек 0:0 Брюне - Старт 2:0 Старт - Рёуфосс 2:2 Ранхейм - Старт 2:2 Рандесунн - Старт 0:6 Старт - Согндаль 5:1 Гроруд - Старт 0:3 Старт - Скейд 3:2 Фредрикстад - Старт 1:0 Старт - Мьёндален 1:1 Осане - Старт 1:5 Санднес - Старт 2:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Старт - Санднес 2:2
Санднес
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Санднес - Ранхейм 3:2 Гроруд - Санднес 1:3 Санднес - Рёуфосс 1:4 Санднес - Русенборг 0:2
Осане - Санднес 2:1 Эгерсунд - Санднес 1:2 Санднес - КФУМ 2:2 Согндаль - Санднес 1:2 Скейд - Санднес 0:1 Санднес - Мьёндален 0:2 Варденесет - Санднес 1:4 Бранн - Санднес 3:0 Санднес - Фредрикстад 0:4 Стабек - Санднес 0:1 Санднес - Конгсвингер 4:1 Стйордалс Блинк - Санднес 1:2 Санднес - Брюне 2:1 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Санднес - Старт 2:0 Санднес - Дьерв 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|2:0
|15
|12
|3
|0
|41 - 9
|39
|2.
|Стабек
|15
|7
|7
|1
|25 - 11
|28
|3.
|Ранхейм
|15
|8
|4
|3
|30 - 23
|28
|4.
|Санднес
|1:1
|15
|8
|2
|5
|23 - 25
|26
|5.
|КФУМ
|15
|7
|4
|4
|27 - 24
|25
|6.
|Согндаль
|15
|7
|4
|4
|28 - 23
|25
|7.
|Мьёндален
|0:0
|15
|7
|3
|5
|19 - 22
|24
|8.
|Старт
|1:1
|15
|6
|5
|4
|26 - 16
|23
|9.
|Рёуфосс
|0:2
|14
|6
|4
|4
|18 - 20
|22
|10.
|Фредрикстад
|1:0
|14
|4
|6
|4
|18 - 17
|18
|11.
|Конгсвингер
|15
|4
|5
|6
|20 - 19
|17
|12.
|Осане
|1:2
|15
|3
|5
|7
|18 - 30
|14
|13.
|Брюне
|0:1
|15
|3
|4
|8
|15 - 20
|13
|14.
|Скейд
|2:1
|15
|3
|0
|12
|18 - 32
|9
|15.
|Гроруд
|0:0
|15
|0
|7
|8
|17 - 32
|7
|16.
|Стйордалс Блинк
|15
|1
|3
|11
|14 - 34
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Согндаль
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|2.
|Мьёндален
|0:0
|8
|5
|1
|2
|13 - 10
|16
|3.
|Бранн
|2:0
|7
|4
|3
|0
|18 - 4
|15
|4.
|Ранхейм
|8
|4
|2
|2
|18 - 14
|14
|5.
|Рёуфосс
|0:2
|8
|4
|2
|2
|8 - 9
|14
|6.
|Конгсвингер
|7
|3
|3
|1
|16 - 9
|12
|7.
|КФУМ
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Санднес
|1:1
|7
|3
|1
|3
|12 - 16
|10
|9.
|Стабек
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|10.
|Старт
|1:1
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|11.
|Фредрикстад
|1:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Брюне
|0:1
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|13.
|Осане
|1:2
|8
|2
|1
|5
|9 - 20
|7
|14.
|Скейд
|2:1
|8
|2
|0
|6
|14 - 17
|6
|15.
|Гроруд
|0:0
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|16.
|Стйордалс Блинк
|7
|0
|0
|7
|5 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|2:0
|8
|8
|0
|0
|23 - 5
|24
|2.
|Стабек
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|3.
|Санднес
|1:1
|8
|5
|1
|2
|11 - 9
|16
|4.
|Ранхейм
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|5.
|КФУМ
|8
|4
|2
|2
|16 - 13
|14
|6.
|Старт
|1:1
|7
|4
|1
|2
|14 - 6
|13
|7.
|Фредрикстад
|1:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|8.
|Согндаль
|7
|2
|3
|2
|13 - 15
|9
|9.
|Рёуфосс
|0:2
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|10.
|Мьёндален
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|11.
|Осане
|1:2
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|12.
|Стйордалс Блинк
|8
|1
|3
|4
|9 - 18
|6
|13.
|Конгсвингер
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|14.
|Брюне
|0:1
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|15.
|Гроруд
|0:0
|8
|0
|4
|4
|11 - 18
|4
|16.
|Скейд
|2:1
|7
|1
|0
|6
|4 - 15
|3
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион