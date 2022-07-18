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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион:
Рёуфосс
0:2
Перерыв
Бранн
0'
12' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
0:1
27' Гол
Финне Бор
0:2
45' Гол
Сконес Каспер

Ход матча

12'
 
Нильсен Сиверт
27'
0:1
Финне Бор
(Сковгор Андреас)
45'
0:2
Сконес Каспер
Лучшие коэффициенты
Рёуфосс
Ничья
Бранн
7.80
8.72
7.60
Все Коэффициенты
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
20
Gard
Simenstad
5
Arnar
Thor
Gudjonsson
11
Nicolai
Fremstad
3
Amund
Moellerhagen
25
Erik
Froeysa
6
Haakon
Butli
Hammer
22
Карлсбакк
Маркус
26
Браттбакк
Филип
8
Markus
Johnsgaard
14
Хугаард-Верни
Сандер
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
21
Кристиансен
Рубен
5
Сковгор
Андреас
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
15
Сконес
Каспер
10
Frederik
Boersting
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
Рёуфосс
4-3-3
Бранн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Markus Johnsgaard 3 (1) 0.21
Хауген Херман 3 0.21
Карлсбакк Маркус 2 0.14
Gard Simenstad 2 0.14
Браттбакк Филип 2 0.14
Nicolai Fremstad 1 0.07
Markus Aanesland 1 0.07
Хугаард-Верни Сандер 1 0.07
Arnar Thor Gudjonsson 1 0.07
Sivert Westerlund 1 0.07
Erik Froeysa 1 0.07
Haakon Butli Hammer 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расмуссен Матиас 8 0.53
Финне Бор 7 0.47
Кастро Никлас 5 0.33
Нильсен Сиверт 3 (1) 0.2
Селанн-Хеггебе Эуне 3 (1) 0.2
Йенсен Вассберг Никлас 3 0.2
Сконес Каспер 2 0.13
Frederik Boersting 2 0.13
Моберг Вегар 2 0.13
Кроне Свенн 1 0.07
Сковгор Андреас 1 0.07
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.07
Кнудсен Фредрик 1 0.07
Кристиансен Рубен 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolai Fremstad 1 1
Ole Kristian Gjefle Lauvli 2 0
Gard Simenstad 2 0
Arnar Thor Gudjonsson 2 0
Браттбакк Филип 2 0
Haakon Butli Hammer 2 0
Magnus Fagernes 2 0
Markus Johnsgaard 1 0
Хауген Херман 1 0
Mame Mor Ndiaye 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расмуссен Матиас 2 1
Нильсен Сиверт 3 0
Frederik Boersting 2 0
Кристиансен Рубен 1 0
Дингеланд Матиас 1 0
Кроне Свенн 1 0
Кнудсен Фредрик 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
20
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
13%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
25%
4
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
9
45%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
3
50%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

11
19
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
18%
4
21%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
1
9%
3
16%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
2
18%
8
42%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Забито

19
39
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 0
3
16%
6
15%
1-15
2
11%
3
8%
16-30
2
11%
4
10%
31-45
3
16%
7
18%
46-60
4
21%
2
5%
61-75
5
26%
17
44%
76-90

Пропущено

17
9
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
4
24%
4
44%
31-45
4
24%
3
33%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Стйордалс Блинк - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Мьёндален 2:1 Санднес - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Скейд 1:0
Рёуфосс - Осане 1:0 Старт - Рёуфосс 2:2 Рёуфосс - Стабек 0:4 Йёвик-Люн - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Брюне 2:0 Рёуфосс - Гроруд 1:1 КФУМ - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Ранхейм 1:1 Согндаль - Рёуфосс 2:0 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Рёуфосс - Осане 1:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - Стрёммен 4:2 Хам-Кам - Рёуфосс 2:1
Бранн
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Бранн - Стабек 1:1 Старт - Бранн 0:2 Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0
Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 Бранн - Фредрикстад 3:0 Восс - Бранн 0:7 Бранн - Санднес 3:0 КФУМ - Бранн 1:5 Бранн - Согндаль 1:1 Скейд - Бранн 2:3 Бранн - Осане 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4 Согндаль - Бранн 0:3 Олесунн - Бранн 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 2:0 15 12 3 0 41 - 9 39
2. Стабек 15 7 7 1 25 - 11 28
3. Ранхейм 15 8 4 3 30 - 23 28
4. Санднес 1:1 15 8 2 5 23 - 25 26
5. КФУМ 15 7 4 4 27 - 24 25
6. Согндаль 15 7 4 4 28 - 23 25
7. Мьёндален 0:0 15 7 3 5 19 - 22 24
8. Старт 1:1 15 6 5 4 26 - 16 23
9. Рёуфосс 0:2 14 6 4 4 18 - 20 22
10. Фредрикстад 1:0 14 4 6 4 18 - 17 18
11. Конгсвингер 15 4 5 6 20 - 19 17
12. Осане 1:2 15 3 5 7 18 - 30 14
13. Брюне 0:1 15 3 4 8 15 - 20 13
14. Скейд 2:1 15 3 0 12 18 - 32 9
15. Гроруд 0:0 15 0 7 8 17 - 32 7
16. Стйордалс Блинк 15 1 3 11 14 - 34 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Согндаль 8 5 1 2 15 - 8 16
2. Мьёндален 0:0 8 5 1 2 13 - 10 16
3. Бранн 2:0 7 4 3 0 18 - 4 15
4. Ранхейм 8 4 2 2 18 - 14 14
5. Рёуфосс 0:2 8 4 2 2 8 - 9 14
6. Конгсвингер 7 3 3 1 16 - 9 12
7. КФУМ 7 3 2 2 11 - 11 11
8. Санднес 1:1 7 3 1 3 12 - 16 10
9. Стабек 7 2 4 1 8 - 6 10
10. Старт 1:1 8 2 4 2 12 - 10 10
11. Фредрикстад 1:0 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Брюне 0:1 8 2 3 3 7 - 7 9
13. Осане 1:2 8 2 1 5 9 - 20 7
14. Скейд 2:1 8 2 0 6 14 - 17 6
15. Гроруд 0:0 7 0 3 4 6 - 14 3
16. Стйордалс Блинк 7 0 0 7 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 2:0 8 8 0 0 23 - 5 24
2. Стабек 8 5 3 0 17 - 5 18
3. Санднес 1:1 8 5 1 2 11 - 9 16
4. Ранхейм 7 4 2 1 12 - 9 14
5. КФУМ 8 4 2 2 16 - 13 14
6. Старт 1:1 7 4 1 2 14 - 6 13
7. Фредрикстад 1:0 8 2 3 3 10 - 11 9
8. Согндаль 7 2 3 2 13 - 15 9
9. Рёуфосс 0:2 6 2 2 2 10 - 11 8
10. Мьёндален 0:0 7 2 2 3 6 - 12 8
11. Осане 1:2 7 1 4 2 9 - 10 7
12. Стйордалс Блинк 8 1 3 4 9 - 18 6
13. Конгсвингер 8 1 2 5 4 - 10 5
14. Брюне 0:1 7 1 1 5 8 - 13 4
15. Гроруд 0:0 8 0 4 4 11 - 18 4
16. Скейд 2:1 7 1 0 6 4 - 15 3
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Сконес Каспер бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Финне Бор бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Нильсен Сиверт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рёуфосс
Ничья
Бранн
7.80
8.72
7.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рёуфосс 0:2 Бранн онлайн

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