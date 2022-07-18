Стадион: NAMMO Stadion
0'
12' Желтая карточкаНильсен Сиверт
0:1
27' ГолФинне Бор
0:2
45' ГолСконес Каспер
0:3
57' ГолФинне Бор
0:4
71' ГолСеланн-Хеггебе Эуне
0:5
89' ГолСеланн-Хеггебе Эуне
90'+4
Ход матча
12'
27'
0:1
45'
0:2
57'
0:3
71'
89'
25
Erik
Froeysa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Erik FroeysaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Johnsen
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
Бомбардиры внутри турнира
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Markus Johnsgaard
|3 (1)
|0.21
|Хауген Херман
|3
|0.21
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.14
|Gard Simenstad
|2
|0.14
|Браттбакк Филип
|2
|0.14
|Nicolai Fremstad
|1
|0.07
|Markus Aanesland
|1
|0.07
|Хугаард-Верни Сандер
|1
|0.07
|Arnar Thor Gudjonsson
|1
|0.07
|Sivert Westerlund
|1
|0.07
|Erik Froeysa
|1
|0.07
|Haakon Butli Hammer
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|8
|0.53
|Расмуссен Матиас
|8
|0.53
|Кастро Никлас
|5
|0.33
|Селанн-Хеггебе Эуне
|5 (1)
|0.33
|Нильсен Сиверт
|3 (1)
|0.2
|Сконес Каспер
|3
|0.2
|Йенсен Вассберг Никлас
|3
|0.2
|Frederik Boersting
|2
|0.13
|Моберг Вегар
|2
|0.13
|Кроне Свенн
|1
|0.07
|Сковгор Андреас
|1
|0.07
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.07
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.07
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
|Хорн Майер
|0
|0
Карточки
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolai Fremstad
|1
|1
|Ole Kristian Gjefle Lauvli
|2
|0
|Gard Simenstad
|2
|0
|Arnar Thor Gudjonsson
|2
|0
|Браттбакк Филип
|2
|0
|Haakon Butli Hammer
|2
|0
|Magnus Fagernes
|2
|0
|Markus Johnsgaard
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Mame Mor Ndiaye
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расмуссен Матиас
|2
|1
|Нильсен Сиверт
|3
|0
|Frederik Boersting
|2
|0
|Кристиансен Рубен
|1
|0
|Дингеланд Матиас
|1
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
25
1 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
1
13%
2
8%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
2
25%
5
20%
46-60
2
25%
1
4%
61-75
3
38%
10
40%
76-90
Пропущено
12
6
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
3
50%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
11
19
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
18%
4
21%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
1
9%
3
16%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
2
18%
8
42%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Забито
19
44
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 29
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 0
3
16%
6
14%
1-15
2
11%
4
9%
16-30
2
11%
5
11%
31-45
3
16%
8
18%
46-60
4
21%
3
7%
61-75
5
26%
18
41%
76-90
Пропущено
22
9
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
1
11%
16-30
5
23%
4
44%
31-45
5
23%
3
33%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
27%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Рёуфосс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Стйордалс Блинк - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Мьёндален 2:1 Санднес - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Скейд 1:0
Рёуфосс - Осане 1:0 Старт - Рёуфосс 2:2 Рёуфосс - Стабек 0:4 Йёвик-Люн - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Брюне 2:0 Рёуфосс - Гроруд 1:1 КФУМ - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Ранхейм 1:1 Согндаль - Рёуфосс 2:0 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Рёуфосс - Осане 1:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - Стрёммен 4:2 Хам-Кам - Рёуфосс 2:1
Бранн
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Бранн - Стабек 1:1 Старт - Бранн 0:2 Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0
Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 Бранн - Фредрикстад 3:0 Восс - Бранн 0:7 Бранн - Санднес 3:0 КФУМ - Бранн 1:5 Бранн - Согндаль 1:1 Скейд - Бранн 2:3 Бранн - Осане 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4 Согндаль - Бранн 0:3 Олесунн - Бранн 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|15
|12
|3
|0
|44 - 9
|39
|2.
|Санднес
|15
|9
|1
|5
|24 - 25
|28
|3.
|Стабек
|15
|7
|7
|1
|25 - 11
|28
|4.
|Ранхейм
|15
|8
|4
|3
|30 - 23
|28
|5.
|Мьёндален
|15
|8
|2
|5
|20 - 22
|26
|6.
|КФУМ
|15
|7
|4
|4
|27 - 24
|25
|7.
|Согндаль
|15
|7
|4
|4
|28 - 23
|25
|8.
|Рёуфосс
|14
|6
|4
|4
|18 - 23
|22
|9.
|Старт
|15
|6
|4
|5
|26 - 17
|22
|10.
|Фредрикстад
|14
|4
|6
|4
|19 - 17
|18
|11.
|Осане
|15
|4
|5
|6
|20 - 30
|17
|12.
|Конгсвингер
|15
|4
|5
|6
|20 - 19
|17
|13.
|Брюне
|15
|3
|4
|8
|15 - 21
|13
|14.
|Скейд
|15
|2
|0
|13
|18 - 34
|6
|15.
|Стйордалс Блинк
|15
|1
|3
|11
|14 - 34
|6
|16.
|Гроруд
|15
|0
|6
|9
|17 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Согндаль
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|2.
|Мьёндален
|8
|5
|1
|2
|13 - 10
|16
|3.
|Бранн
|7
|4
|3
|0
|18 - 4
|15
|4.
|Ранхейм
|8
|4
|2
|2
|18 - 14
|14
|5.
|Рёуфосс
|8
|4
|2
|2
|8 - 12
|14
|6.
|Конгсвингер
|7
|3
|3
|1
|16 - 9
|12
|7.
|КФУМ
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Осане
|8
|3
|1
|4
|11 - 20
|10
|9.
|Санднес
|7
|3
|1
|3
|12 - 16
|10
|10.
|Стабек
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|11.
|Фредрикстад
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Брюне
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|13.
|Старт
|8
|2
|3
|3
|12 - 11
|9
|14.
|Скейд
|8
|2
|0
|6
|14 - 17
|6
|15.
|Гроруд
|7
|0
|2
|5
|6 - 15
|2
|16.
|Стйордалс Блинк
|7
|0
|0
|7
|5 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|8
|8
|0
|0
|26 - 5
|24
|2.
|Санднес
|8
|6
|0
|2
|12 - 9
|18
|3.
|Стабек
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|Ранхейм
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|5.
|КФУМ
|8
|4
|2
|2
|16 - 13
|14
|6.
|Старт
|7
|4
|1
|2
|14 - 6
|13
|7.
|Мьёндален
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|8.
|Фредрикстад
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|9.
|Согндаль
|7
|2
|3
|2
|13 - 15
|9
|10.
|Рёуфосс
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|11.
|Осане
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|12.
|Стйордалс Блинк
|8
|1
|3
|4
|9 - 18
|6
|13.
|Конгсвингер
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|14.
|Брюне
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|15.
|Гроруд
|8
|0
|4
|4
|11 - 18
|4
|16.
|Скейд
|7
|0
|0
|7
|4 - 17
|0
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