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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион:
Рёуфосс
0:5
Конец матча
Бранн
0'
12' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
0:1
27' Гол
Финне Бор
0:2
45' Гол
Сконес Каспер
0:3
57' Гол
Финне Бор
0:4
71' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
0:5
89' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
90'+4
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
20
Gard
Simenstad
5
Arnar
Thor
Gudjonsson
11
Nicolai
Fremstad
3
Amund
Moellerhagen
25
Erik
Froeysa
6
Haakon
Butli
Hammer
22
Карлсбакк
Маркус
26
Браттбакк
Филип
8
Markus
Johnsgaard
14
Хугаард-Верни
Сандер
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
21
Кристиансен
Рубен
5
Сковгор
Андреас
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
15
Сконес
Каспер
10
Frederik
Boersting
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
Рёуфосс
4-3-3
Бранн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Markus Johnsgaard 3 (1) 0.21
Хауген Херман 3 0.21
Карлсбакк Маркус 2 0.14
Gard Simenstad 2 0.14
Браттбакк Филип 2 0.14
Nicolai Fremstad 1 0.07
Markus Aanesland 1 0.07
Хугаард-Верни Сандер 1 0.07
Arnar Thor Gudjonsson 1 0.07
Sivert Westerlund 1 0.07
Erik Froeysa 1 0.07
Haakon Butli Hammer 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 8 0.53
Расмуссен Матиас 8 0.53
Кастро Никлас 5 0.33
Селанн-Хеггебе Эуне 5 (1) 0.33
Нильсен Сиверт 3 (1) 0.2
Сконес Каспер 3 0.2
Йенсен Вассберг Никлас 3 0.2
Frederik Boersting 2 0.13
Моберг Вегар 2 0.13
Кроне Свенн 1 0.07
Сковгор Андреас 1 0.07
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.07
Кнудсен Фредрик 1 0.07
Кристиансен Рубен 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Хорн Майер 0 0

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolai Fremstad 1 1
Ole Kristian Gjefle Lauvli 2 0
Gard Simenstad 2 0
Arnar Thor Gudjonsson 2 0
Браттбакк Филип 2 0
Haakon Butli Hammer 2 0
Magnus Fagernes 2 0
Markus Johnsgaard 1 0
Хауген Херман 1 0
Mame Mor Ndiaye 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расмуссен Матиас 2 1
Нильсен Сиверт 3 0
Frederik Boersting 2 0
Кристиансен Рубен 1 0
Дингеланд Матиас 1 0
Кроне Свенн 1 0
Кнудсен Фредрик 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
25
1 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
1
13%
2
8%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
2
25%
5
20%
46-60
2
25%
1
4%
61-75
3
38%
10
40%
76-90

Пропущено

12
6
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
3
50%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

11
19
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
18%
4
21%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
1
9%
3
16%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
2
18%
8
42%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Забито

19
44
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 29
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 0
3
16%
6
14%
1-15
2
11%
4
9%
16-30
2
11%
5
11%
31-45
3
16%
8
18%
46-60
4
21%
3
7%
61-75
5
26%
18
41%
76-90

Пропущено

22
9
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
1
11%
16-30
5
23%
4
44%
31-45
5
23%
3
33%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
27%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Стйордалс Блинк - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Мьёндален 2:1 Санднес - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Скейд 1:0
Рёуфосс - Осане 1:0 Старт - Рёуфосс 2:2 Рёуфосс - Стабек 0:4 Йёвик-Люн - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Брюне 2:0 Рёуфосс - Гроруд 1:1 КФУМ - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Ранхейм 1:1 Согндаль - Рёуфосс 2:0 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Рёуфосс - Осане 1:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - Стрёммен 4:2 Хам-Кам - Рёуфосс 2:1
Бранн
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Бранн - Стабек 1:1 Старт - Бранн 0:2 Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0
Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 Бранн - Фредрикстад 3:0 Восс - Бранн 0:7 Бранн - Санднес 3:0 КФУМ - Бранн 1:5 Бранн - Согндаль 1:1 Скейд - Бранн 2:3 Бранн - Осане 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4 Согндаль - Бранн 0:3 Олесунн - Бранн 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 15 12 3 0 44 - 9 39
2. Санднес 15 9 1 5 24 - 25 28
3. Стабек 15 7 7 1 25 - 11 28
4. Ранхейм 15 8 4 3 30 - 23 28
5. Мьёндален 15 8 2 5 20 - 22 26
6. КФУМ 15 7 4 4 27 - 24 25
7. Согндаль 15 7 4 4 28 - 23 25
8. Рёуфосс 14 6 4 4 18 - 23 22
9. Старт 15 6 4 5 26 - 17 22
10. Фредрикстад 14 4 6 4 19 - 17 18
11. Осане 15 4 5 6 20 - 30 17
12. Конгсвингер 15 4 5 6 20 - 19 17
13. Брюне 15 3 4 8 15 - 21 13
14. Скейд 15 2 0 13 18 - 34 6
15. Стйордалс Блинк 15 1 3 11 14 - 34 6
16. Гроруд 15 0 6 9 17 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Согндаль 8 5 1 2 15 - 8 16
2. Мьёндален 8 5 1 2 13 - 10 16
3. Бранн 7 4 3 0 18 - 4 15
4. Ранхейм 8 4 2 2 18 - 14 14
5. Рёуфосс 8 4 2 2 8 - 12 14
6. Конгсвингер 7 3 3 1 16 - 9 12
7. КФУМ 7 3 2 2 11 - 11 11
8. Осане 8 3 1 4 11 - 20 10
9. Санднес 7 3 1 3 12 - 16 10
10. Стабек 7 2 4 1 8 - 6 10
11. Фредрикстад 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Брюне 8 2 3 3 7 - 8 9
13. Старт 8 2 3 3 12 - 11 9
14. Скейд 8 2 0 6 14 - 17 6
15. Гроруд 7 0 2 5 6 - 15 2
16. Стйордалс Блинк 7 0 0 7 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 8 8 0 0 26 - 5 24
2. Санднес 8 6 0 2 12 - 9 18
3. Стабек 8 5 3 0 17 - 5 18
4. Ранхейм 7 4 2 1 12 - 9 14
5. КФУМ 8 4 2 2 16 - 13 14
6. Старт 7 4 1 2 14 - 6 13
7. Мьёндален 7 3 1 3 7 - 12 10
8. Фредрикстад 8 2 3 3 11 - 11 9
9. Согндаль 7 2 3 2 13 - 15 9
10. Рёуфосс 6 2 2 2 10 - 11 8
11. Осане 7 1 4 2 9 - 10 7
12. Стйордалс Блинк 8 1 3 4 9 - 18 6
13. Конгсвингер 8 1 2 5 4 - 10 5
14. Брюне 7 1 1 5 8 - 13 4
15. Гроруд 8 0 4 4 11 - 18 4
16. Скейд 7 0 0 7 4 - 17 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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