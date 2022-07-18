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Швеция: Суперэттан

2022
Сирианска Эскильстуна
1:0
Конец матча
Треллеборг
0'
28' Желтая карточка
Шауш Абделькарим Маммар
1:0
89' Гол
Мааруф Самир
90' Желтая карточка
Коффей Эшли
90'+4
30
Melker
Uppenberg
13
Мишель
Феликс
23
Маннс
Йеспер
21
Маркес
Микаэль
15
Форс
Виктор
43
Худу
Абдул
Халик
6
Ryan
Williams
II
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
10
Алсанати
Андре
33
Amar
Muhsin
24
Гётессон
Виктор
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
17
Йенссон
Исак
3
Вийтикко
Микко
39
Бедварссон
Бедвар
22
Блумберг
Юхан
26
Бркич
Харис
21
Амин
Симон
11
Liam
Olausson
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
Сирианска Эскильстуна
3-4-3
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Треллеборг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

С
4:0
С
3:2
С
3:2
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 10 0.71
Алсанати Андре 3 0.21
Гётессон Виктор 3 0.21
Шауш Абделькарим Маммар 3 0.21
Sadmir Zekovic 3 0.21
Рафаэль Йорк 3 0.21
Худу Абдул Халик 1 0.07
Мааруф Самир 1 0.07
Joel Berhane 1 0.07
Мишель Феликс 1 0.07
Маннс Йеспер 1 0.07
Форс Виктор 0 0
Якубу Алию 0 0
Anton Ekeroth 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффия Генри 6 0.43
Мортенсен Николас 4 0.29
Бьеркен Фритьоф 3 0.21
Йенссон Исак 3 0.21
Бркич Харис 2 0.14
Саид Мохаммед 1 0.07
Халльберг Херман 1 0.07
Бедварссон Бедвар 1 0.07
Амин Симон 1 0.07
Блумберг Юхан 0 0
Тидеман Антон 0 0
Модиг Йеспер 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шауш Абделькарим Маммар 7 1
Рафаэль Йорк 3 1
Форс Виктор 4 0
Маркес Микаэль 4 0
Мишель Феликс 3 0
Маннс Йеспер 3 0
Худу Абдул Халик 3 0
Алсанати Андре 2 0
Сабах Лоусон 2 0
Amar Muhsin 2 0
Коффей Эшли 2 0
Anton Ekeroth 2 0
Гётессон Виктор 1 0
Ryan Williams II 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амин Симон 6 0
Бркич Харис 4 0
Вийтикко Микко 3 0
Модиг Йеспер 3 0
Дхайни Мухаммед-Али 3 0
Блумберг Юхан 2 0
Бьеркен Фритьоф 2 0
Othmane Salama 2 0
Саид Мохаммед 1 0
Халльберг Херман 1 0
Мортенсен Николас 1 0
Бедварссон Бедвар 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
11
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
14%
1
9%
1-15
4
19%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
5
24%
3
27%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
33%
4
36%
76-90

Пропущено

11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
9%
3
23%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
2
18%
2
15%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
5
50%
3
27%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
9%
76-90

Пропущено

11
7
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
4
36%
4
57%
76-90

Забито

31
22
12 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
3
10%
2
9%
1-15
4
13%
5
23%
16-30
5
16%
4
18%
31-45
6
19%
6
27%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
9
29%
29%
5
23%
76-90

Пропущено

22
20
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
5%
3
15%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
5
23%
4
20%
31-45
5
23%
3
15%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
6
27%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 2:0 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2
Энскеде - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 0:4 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Троса-Вагнхёрад 1:1 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Сирианска Эскильстуна - Вяермбольс 2:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 United IK - Сирианска Эскильстуна 4:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 2:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2 Карлбергс - Сирианска Эскильстуна 1:0
Треллеборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эребру - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Норрбю 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Мальмё - Треллеборг 2:0
Треллеборг - Гётеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Треллеборг - Эстер 1:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Браге 2:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вернаму 2:0 Треллеборг - Сильвия 0:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Кальмар - Треллеборг 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 14 9 2 3 30 - 14 29
2. Браге 14 7 5 2 26 - 13 26
3. Сковде АИК 14 7 4 3 21 - 18 25
4. Сирианска Эскильстуна 14 8 1 5 31 - 22 25
5. Утсиктенс 14 7 3 4 26 - 19 24
6. Эстер 14 6 4 4 22 - 17 22
7. Треллеборг 14 6 4 4 22 - 20 22
8. Броммапойкарна 13 6 3 4 29 - 22 21
9. Ландскруна 14 5 5 4 20 - 23 20
10. Эребру 14 6 2 6 15 - 17 20
11. Норрбю 13 5 2 6 11 - 15 17
12. Вестерос 14 4 4 6 19 - 25 16
13. Йёнчёпинг 13 3 2 8 20 - 28 11
14. Далкурд 14 3 2 9 12 - 25 11
15. Эргрюте 13 1 5 7 17 - 26 8
16. Эстерсунд 14 1 4 9 9 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сирианска Эскильстуна 8 6 0 2 21 - 11 18
2. Броммапойкарна 7 5 2 0 20 - 8 17
3. Хальмстад 7 5 0 2 15 - 6 15
4. Браге 7 4 2 1 14 - 5 14
5. Эребру 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Треллеборг 7 3 3 1 11 - 7 12
7. Утсиктенс 7 3 3 1 13 - 9 12
8. Сковде АИК 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Ландскруна 6 3 2 1 12 - 11 11
10. Норрбю 7 3 2 2 5 - 5 11
11. Вестерос 7 2 3 2 11 - 12 9
12. Далкурд 8 3 0 5 9 - 12 9
13. Эстер 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Йёнчёпинг 7 2 1 4 14 - 15 7
15. Эргрюте 6 1 2 3 8 - 10 5
16. Эстерсунд 6 1 2 3 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстер 8 4 3 1 13 - 7 15
2. Хальмстад 7 4 2 1 15 - 8 14
3. Сковде АИК 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Утсиктенс 7 4 0 3 13 - 10 12
5. Браге 7 3 3 1 12 - 8 12
6. Треллеборг 7 3 1 3 11 - 13 10
7. Ландскруна 8 2 3 3 8 - 12 9
8. Эребру 7 2 1 4 6 - 9 7
9. Сирианска Эскильстуна 6 2 1 3 10 - 11 7
10. Вестерос 7 2 1 4 8 - 13 7
11. Норрбю 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Броммапойкарна 6 1 1 4 9 - 14 4
13. Йёнчёпинг 6 1 1 4 6 - 13 4
14. Эргрюте 7 0 3 4 9 - 16 3
15. Эстерсунд 8 0 2 6 4 - 16 2
16. Далкурд 6 0 2 4 3 - 13 2
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  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Шауш Абделькарим Маммар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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