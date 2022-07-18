1:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаШауш Абделькарим Маммар
1:0
89' ГолМааруф Самир
90' Желтая карточкаКоффей Эшли
90'+4
Ход матча
89'
1:0
90'
23
Маннс
Йеспер
15
Форс
Виктор
33
Amar
Muhsin
17
Йенссон
Исак
26
Бркич
Харис
21
Амин
Симон
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
-
15 Форс ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
20 Сабах ЛоусонПолузащитник
- Нападающий
-
-
14 Joel Berhane
-
-
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
30 Abel Ogwuche
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Треллеборг
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|10
|0.71
|Алсанати Андре
|3
|0.21
|Гётессон Виктор
|3
|0.21
|Шауш Абделькарим Маммар
|3
|0.21
|Sadmir Zekovic
|3
|0.21
|Рафаэль Йорк
|3
|0.21
|Худу Абдул Халик
|1
|0.07
|Мааруф Самир
|1
|0.07
|Joel Berhane
|1
|0.07
|Мишель Феликс
|1
|0.07
|Маннс Йеспер
|1
|0.07
|Форс Виктор
|0
|0
|Якубу Алию
|0
|0
|Anton Ekeroth
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффия Генри
|6
|0.43
|Мортенсен Николас
|4
|0.29
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0.21
|Йенссон Исак
|3
|0.21
|Бркич Харис
|2
|0.14
|Саид Мохаммед
|1
|0.07
|Халльберг Херман
|1
|0.07
|Бедварссон Бедвар
|1
|0.07
|Амин Симон
|1
|0.07
|Блумберг Юхан
|0
|0
|Тидеман Антон
|0
|0
|Модиг Йеспер
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шауш Абделькарим Маммар
|7
|1
|Рафаэль Йорк
|3
|1
|Форс Виктор
|4
|0
|Маркес Микаэль
|4
|0
|Мишель Феликс
|3
|0
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Алсанати Андре
|2
|0
|Сабах Лоусон
|2
|0
|Amar Muhsin
|2
|0
|Коффей Эшли
|2
|0
|Anton Ekeroth
|2
|0
|Гётессон Виктор
|1
|0
|Ryan Williams II
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амин Симон
|6
|0
|Бркич Харис
|4
|0
|Вийтикко Микко
|3
|0
|Модиг Йеспер
|3
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0
|Блумберг Юхан
|2
|0
|Бьеркен Фритьоф
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Саид Мохаммед
|1
|0
|Халльберг Херман
|1
|0
|Мортенсен Николас
|1
|0
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
11
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
14%
1
9%
1-15
4
19%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
5
24%
3
27%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
33%
4
36%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
9%
3
23%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
2
18%
2
15%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
5
50%
3
27%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
9%
76-90
Пропущено
11
7
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
4
36%
4
57%
76-90
Забито
31
22
12 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
3
10%
2
9%
1-15
4
13%
5
23%
16-30
5
16%
4
18%
31-45
6
19%
6
27%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
9
29%
29%
5
23%
76-90
Пропущено
22
20
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
5%
3
15%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
5
23%
4
20%
31-45
5
23%
3
15%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
6
27%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 2:0 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2
Энскеде - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 0:4 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Троса-Вагнхёрад 1:1 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Сирианска Эскильстуна - Вяермбольс 2:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 United IK - Сирианска Эскильстуна 4:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 2:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2 Карлбергс - Сирианска Эскильстуна 1:0
Треллеборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эребру - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Норрбю 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Мальмё - Треллеборг 2:0
Треллеборг - Гётеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Треллеборг - Эстер 1:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Браге 2:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вернаму 2:0 Треллеборг - Сильвия 0:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Кальмар - Треллеборг 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|14
|9
|2
|3
|30 - 14
|29
|2.
|Браге
|14
|7
|5
|2
|26 - 13
|26
|3.
|Сковде АИК
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|14
|8
|1
|5
|31 - 22
|25
|5.
|Утсиктенс
|14
|7
|3
|4
|26 - 19
|24
|6.
|Эстер
|14
|6
|4
|4
|22 - 17
|22
|7.
|Треллеборг
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|8.
|Броммапойкарна
|13
|6
|3
|4
|29 - 22
|21
|9.
|Ландскруна
|14
|5
|5
|4
|20 - 23
|20
|10.
|Эребру
|14
|6
|2
|6
|15 - 17
|20
|11.
|Норрбю
|13
|5
|2
|6
|11 - 15
|17
|12.
|Вестерос
|14
|4
|4
|6
|19 - 25
|16
|13.
|Йёнчёпинг
|13
|3
|2
|8
|20 - 28
|11
|14.
|Далкурд
|14
|3
|2
|9
|12 - 25
|11
|15.
|Эргрюте
|13
|1
|5
|7
|17 - 26
|8
|16.
|Эстерсунд
|14
|1
|4
|9
|9 - 26
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сирианска Эскильстуна
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|2.
|Броммапойкарна
|7
|5
|2
|0
|20 - 8
|17
|3.
|Хальмстад
|7
|5
|0
|2
|15 - 6
|15
|4.
|Браге
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|5.
|Эребру
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Треллеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|7.
|Утсиктенс
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|8.
|Сковде АИК
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|Ландскруна
|6
|3
|2
|1
|12 - 11
|11
|10.
|Норрбю
|7
|3
|2
|2
|5 - 5
|11
|11.
|Вестерос
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|12.
|Далкурд
|8
|3
|0
|5
|9 - 12
|9
|13.
|Эстер
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Йёнчёпинг
|7
|2
|1
|4
|14 - 15
|7
|15.
|Эргрюте
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|16.
|Эстерсунд
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстер
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Хальмстад
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|3.
|Сковде АИК
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Утсиктенс
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|5.
|Браге
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|6.
|Треллеборг
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|7.
|Ландскруна
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|8.
|Эребру
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|Вестерос
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|Норрбю
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Броммапойкарна
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|13.
|Йёнчёпинг
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|14.
|Эргрюте
|7
|0
|3
|4
|9 - 16
|3
|15.
|Эстерсунд
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|16.
|Далкурд
|6
|0
|2
|4
|3 - 13
|2
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