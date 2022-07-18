Стадион: Varberg Energi Arena
0:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаАльфонси Оливер
29' Желтая карточкаЛушаку Исмет
45' Желтая карточкаСтанисич Оливер
53' Желтая карточкаБиркфельдт Йон
56' Желтая карточкаBenjamin Acquah
66' Желтая карточкаГигович Армин
74' Желтая карточкаСимович Робин
84' Желтая карточкаВан ден Хурк Антони
89' Желтая карточкаЛинднер Йоаким
90'+7
Ход матча
21'
29'
45'
53'
56'
66'
74'
89'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 20
-
6 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
22
Боман
Андре
17
Лушаку
Исмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Боман АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Кюнст ДесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Joakim Persson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Рогне ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Adam Kaied
-
-
-
Главный тренер: Mattias Lindstroem
История личных встреч
Варберг БоИС
Хельсинборг
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Александр
|2
|0.14
|Симович Робин
|2 (1)
|0.14
|Eliton Junior
|1
|0.07
|Винбо Альбин
|1
|0.07
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.07
|Менса Гидеон
|1
|0.07
|Станисич Оливер
|1
|0.07
|Альфонси Оливер
|1
|0.07
|Jaheem Burke
|1 (1)
|0.07
|Лильенбэк Антон
|0
|0
|Боман Андре
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван ден Хурк Антони
|3 (2)
|0.2
|Али Таха Абди
|3
|0.2
|Олссон Деннис
|2
|0.13
|Веберг Чарли
|1
|0.07
|Гигович Армин
|1
|0.07
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.07
|Давидсен Вильормур
|0
|0
|Йенссон Расмус
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биркфельдт Йон
|6
|0
|Станисич Оливер
|6
|0
|Мэтьюз Ташрик
|2
|1
|Симович Робин
|3
|0
|Менса Гидеон
|3
|0
|Лушаку Исмет
|3
|0
|Альфонси Оливер
|3
|0
|Линднер Йоаким
|2
|0
|Транберг Робин
|2
|0
|Закриссон Хампус
|2
|0
|Ле Ру Люк
|2
|0
|Винбо Альбин
|2
|0
|Jaheem Burke
|2
|0
|Сверриссон Оскар
|1
|0
|Йоханссон Александр
|1
|0
|Eliton Junior
|1
|0
|Боман Андре
|1
|0
|Карлссон Виктор
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цука Рави
|5
|0
|Эджупи Альберт
|5
|0
|Ван ден Хурк Антони
|3
|0
|Лупер Вильгельм
|1
|1
|Сульич Али
|2
|0
|Гигович Армин
|2
|0
|Али Таха Абди
|2
|0
|Виделль Каспер
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|2
|0
|Adam Kaied
|2
|0
|Joseph Amoako
|2
|0
|Ландгрен Андреас
|1
|0
|Давидсен Вильормур
|1
|0
|Йенссон Расмус
|1
|0
|Олссон Деннис
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Benjamin Acquah
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
14%
3
33%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
16
12
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
6
38%
1
8%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
2
13%
5
42%
61-75
5
31%
2
17%
76-90
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 4
1
9%
3
21%
1-15
2
18%
4
29%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
4
29%
76-90
Пропущено
22
20
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
9%
0
0%
1-15
1
5%
5
25%
16-30
7
32%
1
5%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
3
14%
5
25%
61-75
5
23%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Норрбю 1:1
Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - ГАИС 3:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Соллентуна - Варберг БоИС 0:1
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хельсинборг - Юргорден 0:2 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0
Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 Эстер - Хельсинборг 2:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|14
|9
|4
|1
|32 - 19
|31
|2.
|Юргорден
|15
|9
|3
|3
|33 - 10
|30
|3.
|АИК
|15
|8
|4
|3
|21 - 17
|28
|4.
|Хаммарбю
|14
|8
|3
|3
|27 - 11
|27
|5.
|Мальмё
|15
|8
|3
|4
|19 - 12
|27
|6.
|Кальмар
|14
|6
|3
|5
|16 - 12
|21
|7.
|Гётеборг
|14
|6
|3
|5
|16 - 15
|21
|8.
|Сириус
|14
|6
|3
|5
|17 - 20
|21
|9.
|Мьельбю
|14
|5
|5
|4
|14 - 13
|20
|10.
|Эльфсборг
|14
|5
|5
|4
|26 - 18
|20
|11.
|Норрчёпинг
|14
|4
|4
|6
|16 - 17
|16
|12.
|Варберг БоИС
|14
|4
|3
|7
|11 - 22
|15
|13.
|Вернаму
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|14.
|Сундсвалль
|14
|3
|1
|10
|15 - 36
|10
|15.
|Дегерфорс
|14
|2
|2
|10
|10 - 29
|8
|16.
|Хельсинборг
|15
|1
|4
|10
|11 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|АИК
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|3.
|Хаммарбю
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|4.
|Мальмё
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|5.
|Эльфсборг
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|6.
|Хеккен
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|7.
|Кальмар
|7
|4
|1
|2
|8 - 4
|13
|8.
|Мьельбю
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Гётеборг
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|10.
|Сириус
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Варберг БоИС
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|12.
|Сундсвалль
|8
|3
|0
|5
|11 - 21
|9
|13.
|Вернаму
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|14.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|15.
|Дегерфорс
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Хельсинборг
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|8
|5
|3
|0
|17 - 9
|18
|2.
|Мальмё
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|3.
|Сириус
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|4.
|АИК
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|5.
|Хаммарбю
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|6.
|Гётеборг
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|7.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Кальмар
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|9.
|Мьельбю
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|10.
|Юргорден
|7
|2
|2
|3
|8 - 6
|8
|11.
|Эльфсборг
|7
|1
|3
|3
|10 - 10
|6
|12.
|Варберг БоИС
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|13.
|Вернаму
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|14.
|Дегерфорс
|7
|1
|0
|6
|5 - 15
|3
|15.
|Хельсинборг
|7
|0
|2
|5
|6 - 11
|2
|16.
|Сундсвалль
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан