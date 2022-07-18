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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Варберг БоИС
0:0
Конец матча
Хельсинборг
0'
21' Желтая карточка
Альфонси Оливер
29' Желтая карточка
Лушаку Исмет
45' Желтая карточка
Станисич Оливер
53' Желтая карточка
Биркфельдт Йон
56' Желтая карточка
Benjamin Acquah
66' Желтая карточка
Гигович Армин
74' Желтая карточка
Симович Робин
84' Желтая карточка
Ван ден Хурк Антони
89' Желтая карточка
Линднер Йоаким
90'+7

Ход матча

21'
Альфонси Оливер
 
29'
Лушаку Исмет
 
45'
Станисич Оливер
 
53'
Биркфельдт Йон
 
56'
 
Benjamin Acquah
59'
Йоханссон Александр
Альфонси Оливер
 
59'
Кюнст Дес
Мэтьюз Ташрик
 
59'
Винбо Альбин
Лушаку Исмет
 
64'
Сверриссон Оскар
Лильенбэк Антон
 
66'
 
Гигович Армин
71'
 
Anton Nilsson
Joseph Amoako
74'
Симович Робин
 
80'
Dion Krasniqi
Боман Андре
 
81'
 
Лингман Лукас
Benjamin Acquah
84'
 
Ван ден Хурк Антони
89'
Линднер Йоаким
 
90'
 
Хеллман Эмиль
Гигович Армин

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 20
  • 6 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
29
Андерссон
Фредрик
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
2
Биркфельдт
Йон
22
Боман
Андре
8
Ле
Ру
Люк
17
Лушаку
Исмет
23
Лильенбэк
Антон
14
Альфонси
Оливер
9
Симович
Робин
10
Мэтьюз
Ташрик
25
Йоэльссон
Калле
2
Цука
Рави
44
Рогне
Томас
3
Виделль
Каспер
4
Давидсен
Вильормур
27
Benjamin
Acquah
16
Фальцетас
Александр
29
Joseph
Amoako
37
Гигович
Армин
11
Али
Таха
Абди
9
Ван
ден
Хурк
Антони
Варберг БоИС
3-4-3
Хельсинборг
4-2-3-1

История личных встреч

Варберг БоИС
Хельсинборг

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

История матчей

А
1:3
А
0:3
С
3:1
С
3:3
С
2:0
С
3:3
КШ
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Александр 2 0.14
Симович Робин 2 (1) 0.14
Eliton Junior 1 0.07
Винбо Альбин 1 0.07
Карлссон Аджей Симон 1 0.07
Менса Гидеон 1 0.07
Станисич Оливер 1 0.07
Альфонси Оливер 1 0.07
Jaheem Burke 1 (1) 0.07
Лильенбэк Антон 0 0
Боман Андре 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван ден Хурк Антони 3 (2) 0.2
Али Таха Абди 3 0.2
Олссон Деннис 2 0.13
Веберг Чарли 1 0.07
Гигович Армин 1 0.07
Аль-Хамлави Ассад 1 0.07
Давидсен Вильормур 0 0
Йенссон Расмус 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биркфельдт Йон 6 0
Станисич Оливер 6 0
Мэтьюз Ташрик 2 1
Симович Робин 3 0
Менса Гидеон 3 0
Лушаку Исмет 3 0
Альфонси Оливер 3 0
Линднер Йоаким 2 0
Транберг Робин 2 0
Закриссон Хампус 2 0
Ле Ру Люк 2 0
Винбо Альбин 2 0
Jaheem Burke 2 0
Сверриссон Оскар 1 0
Йоханссон Александр 1 0
Eliton Junior 1 0
Боман Андре 1 0
Карлссон Виктор 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цука Рави 5 0
Эджупи Альберт 5 0
Ван ден Хурк Антони 3 0
Лупер Вильгельм 1 1
Сульич Али 2 0
Гигович Армин 2 0
Али Таха Абди 2 0
Виделль Каспер 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Adam Kaied 2 0
Joseph Amoako 2 0
Ландгрен Андреас 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Йенссон Расмус 1 0
Олссон Деннис 1 0
Веберг Чарли 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Benjamin Acquah 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
14%
3
33%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
6
38%
1
8%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
2
13%
5
42%
61-75
5
31%
2
17%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 4
1
9%
3
21%
1-15
2
18%
4
29%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
4
29%
76-90

Пропущено

22
20
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
9%
0
0%
1-15
1
5%
5
25%
16-30
7
32%
1
5%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
3
14%
5
25%
61-75
5
23%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Норрбю 1:1
Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - ГАИС 3:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Соллентуна - Варберг БоИС 0:1
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хельсинборг - Юргорден 0:2 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0
Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 Эстер - Хельсинборг 2:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 14 9 4 1 32 - 19 31
2. Юргорден 15 9 3 3 33 - 10 30
3. АИК 15 8 4 3 21 - 17 28
4. Хаммарбю 14 8 3 3 27 - 11 27
5. Мальмё 15 8 3 4 19 - 12 27
6. Кальмар 14 6 3 5 16 - 12 21
7. Гётеборг 14 6 3 5 16 - 15 21
8. Сириус 14 6 3 5 17 - 20 21
9. Мьельбю 14 5 5 4 14 - 13 20
10. Эльфсборг 14 5 5 4 26 - 18 20
11. Норрчёпинг 14 4 4 6 16 - 17 16
12. Варберг БоИС 14 4 3 7 11 - 22 15
13. Вернаму 14 3 4 7 12 - 22 13
14. Сундсвалль 14 3 1 10 15 - 36 10
15. Дегерфорс 14 2 2 10 10 - 29 8
16. Хельсинборг 15 1 4 10 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
3. Хаммарбю 8 5 3 0 18 - 6 18
4. Мальмё 7 5 1 1 13 - 4 16
5. Эльфсборг 7 4 2 1 16 - 8 14
6. Хеккен 6 4 1 1 15 - 10 13
7. Кальмар 7 4 1 2 8 - 4 13
8. Мьельбю 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Гётеборг 7 3 3 1 10 - 6 12
10. Сириус 6 4 0 2 8 - 6 12
11. Варберг БоИС 7 3 2 2 7 - 6 11
12. Сундсвалль 8 3 0 5 11 - 21 9
13. Вернаму 6 2 3 1 5 - 3 9
14. Норрчёпинг 7 2 2 3 10 - 8 8
15. Дегерфорс 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Хельсинборг 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 8 5 3 0 17 - 9 18
2. Мальмё 8 3 2 3 6 - 8 11
3. Сириус 8 2 3 3 9 - 14 9
4. АИК 7 2 3 2 12 - 14 9
5. Хаммарбю 6 3 0 3 9 - 5 9
6. Гётеборг 7 3 0 4 6 - 9 9
7. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
8. Кальмар 7 2 2 3 8 - 8 8
9. Мьельбю 7 2 2 3 4 - 7 8
10. Юргорден 7 2 2 3 8 - 6 8
11. Эльфсборг 7 1 3 3 10 - 10 6
12. Варберг БоИС 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 8 1 1 6 7 - 19 4
14. Дегерфорс 7 1 0 6 5 - 15 3
15. Хельсинборг 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 6 0 1 5 4 - 15 1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      47'
      Станисич Оливер получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Лушаку Исмет получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      21'
      Альфонси Оливер получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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