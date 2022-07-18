Стадион: Эрнест Поль Зрители: 16748
0:2
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаЯнжа Эрик
0:1
24' ГолЛосаж Флорьян
36' Желтая карточкаДадок Роберт
0:2
41' ГолРакочи Михал
72' Желтая карточкаКравчик Пётр
90'+6
Ход матча
13'
24'
0:1
36'
41'
0:2
72'
80'
32
Бролль
Кевин
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
96
Дадок
Роберт
23
Мвондо
Жан
17
Новак
Бартош
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
38
Мишор
Якуб
11
Ракочи
Михал
- Основной состав
-
32 Бролль КевинВратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Защитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
-
-
-
28 Jan Ciucka
-
Главный тренер: Bartosch Gaul
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
21 Хавьер ТиагоЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Балай ФилипНападающий
-
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Гурник Забже
Краковия
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
24 матча
29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|1
|1
|Лосаж Флорьян
|1
|1
|Югас Якуб
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|1
|0
|Дадок Роберт
|1
|0
|Кравчик Пётр
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Гурник Забже - Татран Липтовски-Микулаш 2:2
Гурник Забже - Пуща Неполомице 2:1 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Гурник Забже - Лех 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:2
Краковия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0
ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Краковия - Пяст 0:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Ягеллония - Краковия 0:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Краковия - Лех 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Сталь Мелец
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Легия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Корона Кельце
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Видзев Лодзь
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Корона Кельце
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Варта Познань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Медзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Шлёнск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сталь Мелец
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Легия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Корона Кельце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заглембе Любин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Видзев Лодзь
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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