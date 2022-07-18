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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион: Зрители: 16748
Гурник Забже
0:2
Конец матча
Краковия
0'
13' Желтая карточка
Янжа Эрик
0:1
24' Гол
Лосаж Флорьян
36' Желтая карточка
Дадок Роберт
0:2
41' Гол
Ракочи Михал
72' Желтая карточка
Кравчик Пётр
90'+6
32
Бролль
Кевин
16
Ольковски
Павел
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
96
Дадок
Роберт
11
Холевяк
Матеуш
23
Мвондо
Жан
8
Манне
Аласана
10
Подольски
Лукас
17
Новак
Бартош
20
Влодарчик
Шимон
23
Немчикски
Карол
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
5
Гицэ
Вирджил
25
Какабадзе
Отар
33
Пестка
Камил
22
Лосаж
Флорьян
8
Хебо
Матиас
38
Мишор
Якуб
11
Ракочи
Михал
71
Patryk
Makuch
Гурник Забже
3-4-2-1
Краковия
3-4-2-1

История личных встреч

Гурник Забже
Краковия

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

24 матча

29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

Э
3:0
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:4
Э
3:3
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
2:3
Э
0:0
OE
0:2
OE
3:0
КЛ
0:2
КЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 1 1
Лосаж Флорьян 1 1
Югас Якуб 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 1 0
Дадок Роберт 1 0
Кравчик Пётр 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Гурник Забже - Татран Липтовски-Микулаш 2:2
Гурник Забже - Пуща Неполомице 2:1 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Гурник Забже - Лех 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:2
Краковия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0
ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Краковия - Пяст 0:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Ягеллония - Краковия 0:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Краковия - Лех 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ягеллония 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Краковия 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Легия 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Видзев Лодзь 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ягеллония 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Варта Познань 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Краковия 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Легия 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Корона Кельце 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Заглембе Любин 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Видзев Лодзь 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Ракочи Михал бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Дадок Роберт получил желтую карточку от судьи
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