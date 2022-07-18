Стадион: NP3 Arena
1:5
Конец матча
0'
0:1
6' ПенальтиЕремеефф Александер
1:1
12' ПенальтиЭнгблум Понтус
20' Желтая карточкаKristoffer Lund Hansen
1:2
58' ГолХовланд Эвен
1:3
64' ГолЕремеефф Александер
1:4
80' ГолУдденес Оскар
1:5
85' ГолЛарсен Ларс Олден
90'+4
Ход матча
6'
12'
1:1
58'
64'
80'
1:4
85'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 12
-
2 Угловые 19
-
3 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
29 Владение мячом, % 71
14
Пичках
Пайя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Юлятупа СакуПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
-
27 Amane Romeo
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Сундсвалль
Хеккен
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
14 матчей
14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юлятупа Саку
|4
|0.29
|Энгблум Понтус
|4 (1)
|0.29
|Дамус Роналдо
|3
|0.21
|Стенссон Даниэль
|2
|0.14
|Блумквист Александр
|1
|0.07
|Андерссон Эрик
|1
|0.07
|Силфвер Понтус
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Forrest Lasso
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|14 (3)
|1
|Удденес Оскар
|4
|0.29
|Рюгор Миккель
|4
|0.29
|Ховланд Эвен
|3
|0.21
|Берггрен Густав
|2
|0.14
|Садик Ибраим
|2
|0.14
|Бенгтссон Лео
|1
|0.07
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.07
|Юссеф Али
|1
|0.07
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
|Тёрготт Блэйр
|0
|0
|Густафссон Самуэль
|0
|0
|Хаммар Юхан
|0
|0
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
|Franklin Uchenna
|0
|0
|Amane Romeo
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корона Джо
|4
|1
|Андерссон Эрик
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Лундстрём Роберт
|2
|0
|Forrest Lasso
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Силфвер Понтус
|1
|0
|Олссон Деннис
|1
|0
|Дамус Роналдо
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|3
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|1
|Ходжич Кадир
|1
|1
|Рюгор Миккель
|2
|0
|Еремеефф Александер
|2
|0
|Густафссон Самуэль
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|2
|0
|Рашид Джонатан
|1
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Удденес Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
17
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
4
36%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
1
9%
6
35%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
3
27%
4
24%
76-90
Пропущено
21
9
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 8
4
19%
1
11%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
2
10%
3
33%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
14%
1
11%
61-75
6
29%
4
44%
76-90
Забито
4
17
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
4
24%
1-15
1
25%
1
6%
16-30
1
25%
4
24%
31-45
1
25%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
25%
4
24%
76-90
Пропущено
15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
20%
1
13%
1-15
2
13%
3
38%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
4
50%
76-90
Забито
15
34
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
4
27%
6
18%
1-15
1
7%
2
6%
16-30
2
13%
5
15%
31-45
2
13%
9
26%
46-60
2
13%
4
12%
61-75
4
27%
8
24%
76-90
Пропущено
36
17
18 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 13
7
19%
2
12%
1-15
6
17%
3
18%
16-30
5
14%
3
18%
31-45
3
8%
0
0%
46-60
4
11%
1
6%
61-75
11
31%
8
47%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0
Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2
Хеккен
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2
Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3 Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Хеккен - АИК 4:2 Волеренга - Хеккен 3:3 Хеккен - Одд 1:2 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Хаммарбю - Хеккен 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|14
|9
|4
|1
|32 - 19
|31
|2.
|Юргорден
|15
|9
|3
|3
|33 - 10
|30
|3.
|АИК
|15
|8
|4
|3
|21 - 17
|28
|4.
|Хаммарбю
|14
|8
|3
|3
|27 - 11
|27
|5.
|Мальмё
|15
|8
|3
|4
|19 - 12
|27
|6.
|Кальмар
|14
|6
|3
|5
|16 - 12
|21
|7.
|Гётеборг
|14
|6
|3
|5
|16 - 15
|21
|8.
|Сириус
|14
|6
|3
|5
|17 - 20
|21
|9.
|Мьельбю
|14
|5
|5
|4
|14 - 13
|20
|10.
|Эльфсборг
|14
|5
|5
|4
|26 - 18
|20
|11.
|Норрчёпинг
|14
|4
|4
|6
|16 - 17
|16
|12.
|Варберг БоИС
|14
|4
|3
|7
|11 - 22
|15
|13.
|Вернаму
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|14.
|Сундсвалль
|14
|3
|1
|10
|15 - 36
|10
|15.
|Дегерфорс
|14
|2
|2
|10
|10 - 29
|8
|16.
|Хельсинборг
|15
|1
|4
|10
|11 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|АИК
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|3.
|Хаммарбю
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|4.
|Мальмё
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|5.
|Эльфсборг
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|6.
|Хеккен
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|7.
|Кальмар
|7
|4
|1
|2
|8 - 4
|13
|8.
|Мьельбю
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Гётеборг
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|10.
|Сириус
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Варберг БоИС
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|12.
|Сундсвалль
|8
|3
|0
|5
|11 - 21
|9
|13.
|Вернаму
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|14.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|15.
|Дегерфорс
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Хельсинборг
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|8
|5
|3
|0
|17 - 9
|18
|2.
|Мальмё
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|3.
|Сириус
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|4.
|АИК
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|5.
|Хаммарбю
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|6.
|Гётеборг
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|7.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Кальмар
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|9.
|Мьельбю
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|10.
|Юргорден
|7
|2
|2
|3
|8 - 6
|8
|11.
|Эльфсборг
|7
|1
|3
|3
|10 - 10
|6
|12.
|Варберг БоИС
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|13.
|Вернаму
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|14.
|Дегерфорс
|7
|1
|0
|6
|5 - 15
|3
|15.
|Хельсинборг
|7
|0
|2
|5
|6 - 11
|2
|16.
|Сундсвалль
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
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