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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Сундсвалль
1:5
Конец матча
Хеккен
0'
0:1
6' Пенальти
Еремеефф Александер
1:1
12' Пенальти
Энгблум Понтус
20' Желтая карточка
Kristoffer Lund Hansen
1:2
58' Гол
Ховланд Эвен
1:3
64' Гол
Еремеефф Александер
1:4
80' Гол
Удденес Оскар
1:5
85' Гол
Ларсен Ларс Олден
90'+4
1
Андерссон
Андреас
15
Лундстрём
Роберт
4
Блумквист
Александр
3
Forrest
Lasso
5
Олссон
Деннис
8
Силфвер
Понтус
14
Пичках
Пайя
16
Бурман
Маркус
7
Андерссон
Эрик
21
Энгблум
Понтус
12
Дамус
Роналдо
26
Абрахамссон
Петер
25
Kristoffer
Lund
Hansen
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
21
Тотлэнд
Томас
11
Густафссон
Самуэль
18
Рюгор
Миккель
17
Берггрен
Густав
7
Бенгтссон
Лео
9
Еремеефф
Александер
20
Тёрготт
Блэйр
Сундсвалль
4-1-2-1-2
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Сундсвалль
Хеккен

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

14 матчей

14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

А
0:1
А
1:0
А
0:2
А
3:0
К
1:1
А
2:0
А
1:2
А
0:0
А
0:1
А
3:1
А
1:1
А
1:2
А
2:1
ШК
3:5

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юлятупа Саку 4 0.29
Энгблум Понтус 4 (1) 0.29
Дамус Роналдо 3 0.21
Стенссон Даниэль 2 0.14
Блумквист Александр 1 0.07
Андерссон Эрик 1 0.07
Силфвер Понтус 0 0
Олссон Деннис 0 0
Forrest Lasso 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 14 (3) 1
Удденес Оскар 4 0.29
Рюгор Миккель 4 0.29
Ховланд Эвен 3 0.21
Берггрен Густав 2 0.14
Садик Ибраим 2 0.14
Бенгтссон Лео 1 0.07
Ларсен Ларс Олден 1 0.07
Юссеф Али 1 0.07
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Тёрготт Блэйр 0 0
Густафссон Самуэль 0 0
Хаммар Юхан 0 0
Тотлэнд Томас 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Franklin Uchenna 0 0
Amane Romeo 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корона Джо 4 1
Андерссон Эрик 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Лундстрём Роберт 2 0
Forrest Lasso 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Силфвер Понтус 1 0
Олссон Деннис 1 0
Дамус Роналдо 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 3 0
Абрахамссон Петер 1 1
Ходжич Кадир 1 1
Рюгор Миккель 2 0
Еремеефф Александер 2 0
Густафссон Самуэль 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Kristoffer Lund Hansen 2 0
Рашид Джонатан 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Удденес Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
4
36%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
1
9%
6
35%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
3
27%
4
24%
76-90

Пропущено

21
9
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 8
4
19%
1
11%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
2
10%
3
33%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
14%
1
11%
61-75
6
29%
4
44%
76-90

Забито

4
17
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
4
24%
1-15
1
25%
1
6%
16-30
1
25%
4
24%
31-45
1
25%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
25%
4
24%
76-90

Пропущено

15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
20%
1
13%
1-15
2
13%
3
38%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
4
50%
76-90

Забито

15
34
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
4
27%
6
18%
1-15
1
7%
2
6%
16-30
2
13%
5
15%
31-45
2
13%
9
26%
46-60
2
13%
4
12%
61-75
4
27%
8
24%
76-90

Пропущено

36
17
18 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 13
7
19%
2
12%
1-15
6
17%
3
18%
16-30
5
14%
3
18%
31-45
3
8%
0
0%
46-60
4
11%
1
6%
61-75
11
31%
8
47%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0
Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2
Хеккен
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2
Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3 Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Хеккен - АИК 4:2 Волеренга - Хеккен 3:3 Хеккен - Одд 1:2 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Хаммарбю - Хеккен 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 14 9 4 1 32 - 19 31
2. Юргорден 15 9 3 3 33 - 10 30
3. АИК 15 8 4 3 21 - 17 28
4. Хаммарбю 14 8 3 3 27 - 11 27
5. Мальмё 15 8 3 4 19 - 12 27
6. Кальмар 14 6 3 5 16 - 12 21
7. Гётеборг 14 6 3 5 16 - 15 21
8. Сириус 14 6 3 5 17 - 20 21
9. Мьельбю 14 5 5 4 14 - 13 20
10. Эльфсборг 14 5 5 4 26 - 18 20
11. Норрчёпинг 14 4 4 6 16 - 17 16
12. Варберг БоИС 14 4 3 7 11 - 22 15
13. Вернаму 14 3 4 7 12 - 22 13
14. Сундсвалль 14 3 1 10 15 - 36 10
15. Дегерфорс 14 2 2 10 10 - 29 8
16. Хельсинборг 15 1 4 10 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
3. Хаммарбю 8 5 3 0 18 - 6 18
4. Мальмё 7 5 1 1 13 - 4 16
5. Эльфсборг 7 4 2 1 16 - 8 14
6. Хеккен 6 4 1 1 15 - 10 13
7. Кальмар 7 4 1 2 8 - 4 13
8. Мьельбю 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Гётеборг 7 3 3 1 10 - 6 12
10. Сириус 6 4 0 2 8 - 6 12
11. Варберг БоИС 7 3 2 2 7 - 6 11
12. Сундсвалль 8 3 0 5 11 - 21 9
13. Вернаму 6 2 3 1 5 - 3 9
14. Норрчёпинг 7 2 2 3 10 - 8 8
15. Дегерфорс 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Хельсинборг 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 8 5 3 0 17 - 9 18
2. Мальмё 8 3 2 3 6 - 8 11
3. Сириус 8 2 3 3 9 - 14 9
4. АИК 7 2 3 2 12 - 14 9
5. Хаммарбю 6 3 0 3 9 - 5 9
6. Гётеборг 7 3 0 4 6 - 9 9
7. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
8. Кальмар 7 2 2 3 8 - 8 8
9. Мьельбю 7 2 2 3 4 - 7 8
10. Юргорден 7 2 2 3 8 - 6 8
11. Эльфсборг 7 1 3 3 10 - 10 6
12. Варберг БоИС 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 8 1 1 6 7 - 19 4
14. Дегерфорс 7 1 0 6 5 - 15 3
15. Хельсинборг 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 6 0 1 5 4 - 15 1
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