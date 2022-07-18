Стадион: Nature Energy Park Зрители: 6733
0:2
Конец матча
0'
0:1
3' ГолErnest Nuamah
11' Желтая карточкаКристенсен Якоб
26' Желтая карточкаAdamo Nagalo
39' Желтая карточкаФресе Мартин
51' Undefined phrase: football_event_Charly Horneman
76' Желтая карточкаBjoern Paulsen
80' Желтая карточкаКинг Джоэл
0:2
86' ГолAndreas Schjelderup
90'+7
Ход матча
3'
0:1
11'
26'
39'
51'
76'
80'
86'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 6
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
20
Окосун
Айо
39
Adamo
Nagalo
11
Хансен
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
24 Эстрём РобинЗащитник
-
25 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Муколли АгонПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хансен МадсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
14 Фрэнсис АбуНападающий
-
-
-
-
33 Leo Walta
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
История личных встреч
Оденсе
Нордшелланн
28 матчей
85.7%
14.3%
24 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
32.1%
3.6%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
67.9%
39.3%
19 побед 11 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед
43 матча
55.8%
18.6%
25.6%
24 победы 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
41.9%
30.2%
27.9%
18 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
44.2%
41.9%
13.9%
19 побед 18 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Schjelderup
|1
|1
|Ernest Nuamah
|1
|1
|Lasso Coulibaly
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Кинг Джоэл
|1
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фресе Мартин
|1
|0
|Кристенсен Якоб
|1
|0
|Adamo Nagalo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0
Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2
Нордшелланн
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0 Орхус - Нордшелланн 2:2
Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Виборг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Брондбю
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Митьюлланд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Силькеборг
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Люнгбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Копенгаген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Орхус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Оденсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Виборг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Люнгбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Митьюлланд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Орхус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ольборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Силькеборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Раннерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Хорсенс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Копенгаген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Оденсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Силькеборг
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Оденсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Люнгбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Митьюлланд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Виборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Орхус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров