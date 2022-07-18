Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Фанатам команды Оденсе все осточертело. Они покидают трибуны.

86' Г О О О О О Л - Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн легко посылает мяч в пустые ворота правой! Андреас Шельдеруп легко с этим справился!

86' Лассо Кулибали из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

84' Оденсе выполняет удар от ворот.

84' Андреас Шельдеруп видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

84' Ханс Кристиан Бернат не дал случится голу! Лео Вальта должен был забивать, но Ханс Кристиан Бернат сделал отличный сейв

84' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает пас партнеру.

81' Сегодняшная посещаемость составляет 6733 болельщиков

81' Норшеланн выполняет удар от ворот.

81' Charly Horneman оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Кинг Джоэл получил желтую карточку от судьи

79' Удар от ворот произведет Оденсе

78' Кристенсен Якоб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Лео Вальта

76' Бьёрн Паульсен получил желтую карточку от судьи

76' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Норшеланн выполняет удар от ворот.

74' Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Отличные скиллы показывает Charly Horneman , обводя своих соперников

74' Антман Оливер из команды Норшеланн в офсайде

74' Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.

73' Окосун Айо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Хансен Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой слева.

72' Мохаммед Диоманд мяч отрикошетил от ворот

72' Фресе Мартин из команды Норшеланн делает пас партнеру.

70' Удар от ворот произведет Оденсе

70' Какой промах! Хансен Киан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

70' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой слева.

70' Ларсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

69' Удар от ворот произведет Оденсе

69' Андреас Шельдеруп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Фресе Мартин из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.

69' Антман Оливер из команды Норшеланн делает пас партнеру.

67' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде

66' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Бьёрн Паульсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Адамо Нагало из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

63' Хансен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

62' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой слева.

62' Ernest Nuamah имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

62' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн делает пас партнеру.

61' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Хансен Андреас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Фресе Мартин из команды Норшеланн четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

61' Отличные скиллы показывает Charly Horneman , обводя своих соперников

60' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Матч возобновится спорным мячом

60' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Матч возобновится спорным мячом

59' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Бидструп Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Бидструп Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Фресе Мартин из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

57' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.

57' Бьёрн Паульсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Антман Оливер из команды Норшеланн делает пас партнеру.

56' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Хансен Андреас III из команды Норшеланн плохо выбил мяч, аут достанется сопернику.

55' Фресе Мартин из команды Норшеланн четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

55' Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде

53' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

53' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Оденсе отменен из-за положения "вне игры".

51' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

50' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Хансен Андреас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Хансен Мадс нанес удар издали, а Ханс Кристиан Бернат отбил его обратно в игру!

49' Бьёрн Паульсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

47' Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Игрок Charly Horneman из команды Оденсе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

46' Бидструп Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Шельвик Йорген навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара