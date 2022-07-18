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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 6733
Оденсе
0:2
Конец матча
Нордшелланн
0'
0:1
3' Гол
Ernest Nuamah
11' Желтая карточка
Кристенсен Якоб
26' Желтая карточка
Adamo Nagalo
39' Желтая карточка
Фресе Мартин
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Charly Horneman
76' Желтая карточка
Bjoern Paulsen
80' Желтая карточка
Кинг Джоэл
0:2
86' Гол
Andreas Schjelderup
90'+7

Ход матча

3'
0:1
Ernest Nuamah
11'
 
Кристенсен Якоб
26'
 
Adamo Nagalo
39'
 
Фресе Мартин
46'
Charly Horneman
Кадри Башким
 
51'
Charly Horneman
 
64'
 
Andreas Schjelderup
Ernest Nuamah
76'
Bjoern Paulsen
 
77'
 
Беньямин Нюгрен
Антман Оливер
77'
 
Leo Walta
Диоманде Мохаммед
78'
Кинг Джоэл
Свеннсен Сандер
 
78'
Муколли Агон
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
78'
Трандарсон Арон-Элис
Jakob Martinsen
 
80'
Кинг Джоэл
 
85'
 
Марксен Эрик
Хансен Мадс
85'
 
Lasso Coulibaly
Кристенсен Якоб
86'
0:2
Andreas Schjelderup
(Lasso Coulibaly)
88'
Luca Kjerrumgaard
Окосун Айо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
5
Ларсен
Каспер
4
Bjoern
Paulsen
16
Шельвик
Йорген
20
Окосун
Айо
6
Тверсков
Йеппе
8
Jakob
Martinsen
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
10
Свеннсен
Сандер
9
Кадри
Башким
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
10
Диоманде
Мохаммед
11
Хансен
Мадс
22
Антман
Оливер
37
Ernest
Nuamah
Оденсе
4-2-3-1
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

Оденсе
Нордшелланн

28 матчей

85.7%
14.3%
24 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
32.1%
3.6%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.9%
39.3%
19 побед 11 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

43 матча

55.8%
18.6%
25.6%
24 победы 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

41.9%
30.2%
27.9%
18 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

44.2%
41.9%
13.9%
19 побед 18 ничьих 6 побед

История матчей

СБЗВ
1:1
СБЗВ
2:1
СД
2:0
К
1:4
СД
3:1
СД
0:2
СД
1:1
СД
3:1
СД
2:0
СДЧГ
2:2
СДЧГ
2:2
СД
1:3
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:5
СД
1:2
СД
1:0
СД
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
1:0
СД
4:1
СД
3:0
СД
1:1
СД
0:0
СЛ
2:0
СЛ
1:2
СЛ
1:4
К
2:3
СЛ
0:1
ТМС
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
1:4
СЛ
3:1
СЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Schjelderup 1 1
Ernest Nuamah 1 1
Lasso Coulibaly 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bjoern Paulsen 1 0
Кинг Джоэл 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фресе Мартин 1 0
Кристенсен Якоб 1 0
Adamo Nagalo 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0
Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2
Нордшелланн
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0 Орхус - Нордшелланн 2:2
Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Виборг 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Хорсенс 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Брондбю 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Митьюлланд 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Силькеборг 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Копенгаген 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Орхус 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Оденсе 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Виборг 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Митьюлланд 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ольборг 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Силькеборг 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Раннерс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Хорсенс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Копенгаген 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Оденсе 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Хорсенс 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Силькеборг 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Люнгбю 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Митьюлланд 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Виборг 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Орхус 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 97'
    Бидструп Мадс из команды Норшеланн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 97'
    Норшеланн заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Оденсе: 55%, Норшеланн: 45%.
  • 97'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 96'
    Бидструп Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 96'
    Charly Horneman нанес удар, но тот был заблокирован.
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    • 91'
      Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Контроль мяча: Оденсе: 54%, Норшеланн: 46%.
    • 91'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Микельсон Николас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
    • 90'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 90'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Матч возобновлен
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 88'
      Charly Horneman нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 88'
      Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 88'
      Кинг Джоэл из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
    • 88'
      Фанатам команды Оденсе все осточертело. Они покидают трибуны.
    • 88'
      Тактическая замена. Окосун Айо уходит с поля и его заменяет Luca Kjerrumgaard
    • 86'
      Лассо Кулибали сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      86'
      Г О О О О О Л - Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн легко посылает мяч в пустые ворота правой! Андреас Шельдеруп легко с этим справился!
    • 86'
      Лассо Кулибали из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 85'
      Тактическая замена. Кристенсен Якоб уходит с поля и его заменяет Лассо Кулибали
    • 85'
      Тактическая замена. Хансен Мадс уходит с поля и его заменяет Марксен Эрик
    • Офсайд
      85'
      Бьёрн Паульсен из команды Оденсе в офсайде
    • Фол, нарушение
      84'
      Судья сигнализирует, что Хансен Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Муколли Агон
    • 84'
      Оденсе выполняет удар от ворот.
    • 84'
      Андреас Шельдеруп видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
    • 84'
      Ханс Кристиан Бернат не дал случится голу! Лео Вальта должен был забивать, но Ханс Кристиан Бернат сделал отличный сейв
    • 84'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 83'
      Контроль мяча: Оденсе: 55%, Норшеланн: 45%.
    • Фол, нарушение
      83'
      Судья сигнализирует, что Трандарсон Арон-Элис из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
    • Фол, нарушение
      82'
      Charly Horneman из команды Оденсе заходит слишком далеко, он валит Бидструп Мадс.
    • 81'
      Сегодняшная посещаемость составляет 6733 болельщиков
    • 81'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 81'
      Charly Horneman оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 81'
      Окосун Айо из команды Оденсе делает передачу одноклубнику.
    • 81'
      Микельсон Николас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
    • Желтая карточка
      80'
      Кинг Джоэл получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      80'
      Назначен штрафной. Пострадал Вилладсен Оливер, его свалил Кинг Джоэл.
    • 79'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 78'
      Тактическая замена. Jakob Breum уходит с поля и его заменяет Трандарсон Арон-Элис
    • 78'
      Тактическая замена. Мадс Фрокьяер-Йенсен уходит с поля и его заменяет Муколли Агон
    • 78'
      Тактическая замена. Свеннсен Сандер уходит с поля и его заменяет Кинг Джоэл
    • 78'
      Кристенсен Якоб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Фол, нарушение
      78'
      Судья сигнализирует, что Charly Horneman из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Адамо Нагало
    • 77'
      Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 77'
      Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Лео Вальта
    • 77'
      Тактическая замена. Антман Оливер уходит с поля и его заменяет Беньямин Нюгрен
    • Желтая карточка
      76'
      Бьёрн Паульсен получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      76'
      Безумный фол. Бьёрн Паульсен грубо играет против соперника. Пострадал Бидструп Мадс
    • 76'
      Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 75'
      Контроль мяча: Оденсе: 55%, Норшеланн: 45%.
    • 75'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 75'
      Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
    • 74'
      Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 74'
      Отличные скиллы показывает Charly Horneman, обводя своих соперников
    • 74'
      Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе делает пас партнеру.
    • Офсайд
      74'
      Антман Оливер из команды Норшеланн в офсайде
    • 74'
      Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 73'
      Окосун Айо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 73'
      Хансен Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Фол, нарушение
      73'
      Мадс Фрокьяер-Йенсен наказан за толчок Фресе Мартин
    • 73'
      Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      73'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 72'
      Мохаммед Диоманд мяч отрикошетил от ворот
    • 72'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 71'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 71'
      Тверсков Йеппе из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
    • Фол, нарушение
      71'
      Антман Оливер из команды Норшеланн фолит на Тверсков Йеппе, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 71'
      Контроль мяча: Оденсе: 57%, Норшеланн: 43%.
    • 70'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 70'
      Какой промах! Хансен Киан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
    • Угловой
      70'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 70'
      Ларсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 70'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 69'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 69'
      Андреас Шельдеруп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 69'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
    • 69'
      Антман Оливер из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • Фол, нарушение
      68'
      Судья сигнализирует, что Хансен Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Шельвик Йорген
    • 67'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      67'
      Charly Horneman наказан за толчок Адамо Нагало
    • 67'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      66'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде
    • 66'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 66'
      Контроль мяча: Оденсе: 56%, Норшеланн: 44%.
    • 65'
      Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 65'
      Шельвик Йорген из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
    • 65'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 64'
      Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 64'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 64'
      Тактическая замена. Ernest Nuamah уходит с поля и его заменяет Андреас Шельдеруп
    • 63'
      Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 63'
      Бьёрн Паульсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 63'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
    • 63'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 62'
      Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      62'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 62'
      Ernest Nuamah имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
    • 62'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 61'
      Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 61'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 61'
      Контроль мяча: Оденсе: 56%, Норшеланн: 44%.
    • 61'
      Хансен Андреас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 61'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
    • 61'
      Отличные скиллы показывает Charly Horneman, обводя своих соперников
    • 60'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 60'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 60'
      Матч возобновлен
    • 60'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Травма, повреждение
      59'
      Бидструп Мадс возвращается на поле.
    • 59'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 59'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      58'
      Ох, нехорошо это выглядит. Бидструп Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      58'
      Бидструп Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 57'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 57'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      57'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 57'
      Бьёрн Паульсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 56'
      Антман Оливер из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • Фол, нарушение
      56'
      Тверсков Йеппе из команды Оденсе заходит слишком далеко, он валит Антман Оливер.
    • 56'
      Контроль мяча: Оденсе: 56%, Норшеланн: 44%.
    • 56'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 56'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 56'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 55'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн плохо выбил мяч, аут достанется сопернику.
    • 55'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
    • 55'
      Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 55'
      Шельвик Йорген из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
    • Офсайд
      54'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде
    • 53'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Офсайд
      53'
      Charly Horneman из команды Оденсе в офсайде
    • 53'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Оденсе отменен из-за положения "вне игры".
    • Описание гола
      51'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 51'
      Свеннсен Сандер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      51'
      Г О О О О О Л! Оденсе забивает! Charly Horneman отличился.
    • 51'
      Свеннсен Сандер из команды Оденсе делает пас партнеру.
    • 50'
      Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Оденсе: 57%, Норшеланн: 43%.
    • 50'
      Хансен Андреас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 50'
      Микельсон Николас делает длинную передачу вперед
    • 50'
      Бернат Ханс Кристиан взял и забрал мяч на выходе
    • 49'
      Хансен Мадс нанес удар издали, а Ханс Кристиан Бернат отбил его обратно в игру!
    • 49'
      Бьёрн Паульсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 49'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • Фол, нарушение
      49'
      Бидструп Мадс из команды Норшеланн фолит на Charly Horneman, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 48'
      Charly Horneman из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 48'
      Оденсе начинает контратаку
    • 47'
      Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      47'
      Jakob Breum из команды Оденсе подал угловой справа.
    • 47'
      Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 47'
      Игрок Charly Horneman из команды Оденсе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
    • 47'
      Ларсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
    • 46'
      Бидструп Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 46'
      Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 46'
      Шельвик Йорген навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Бидструп Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Свеннсен Сандер
    • 46'
      Кадри Башким получил травму и заменен. Charly Horneman выходит на поле.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Оденсе: 58%, Норшеланн: 42%.
    • Травма, повреждение
      46'
      Адамо Нагало возвращается на поле.
    • 46'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      46'
      Ох, нехорошо это выглядит. Адамо Нагало получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      46'
      Адамо Нагало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 45'
      Хансен Андреас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 45'
      Микельсон Николас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
    • 44'
      Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      44'
      Шельвик Йорген из команды Оденсе подал угловой справа.
    • 44'
      Кадри Башким мяч отрикошетил от ворот
    • 43'
      Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 42'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      Микельсон Николас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
    • 42'
      Контроль мяча: Оденсе: 58%, Норшеланн: 42%.
    • 41'
      Опасность предотвращена - Фресе Мартин из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
    • 41'
      Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе делает пас партнеру.
    • 41'
      Ernest Nuamah имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
    • 41'
      Бернат Ханс Кристиан взял и забрал мяч на выходе
    • 41'
      Игрок Хансен Мадс из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
    • 40'
      Бидструп Мадс из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 40'
      Окосун Айо из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
    • 40'
      Шельвик Йорген навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Желтая карточка
      39'
      Фресе Мартин получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      39'
      Безумный фол. Фресе Мартин грубо играет против соперника. Пострадал Jakob Breum
    • 38'
      Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Андреас Хансен не дал случится голу! Кадри Башким должен был забивать, но Андреас Хансен сделал отличный сейв
    • 38'
      Свеннсен Сандер из команды Оденсе делает пас партнеру.
    • 37'
      Контроль мяча: Оденсе: 56%, Норшеланн: 44%.
    • 37'
      Оденсе выполняет удар от ворот.
    • 37'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 36'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 36'
      Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      36'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 36'
      Хансен Мадс нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
    • 36'
      Бидструп Мадс из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 35'
      Свеннсен Сандер из команды Оденсе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 34'
      Бернат Ханс Кристиан взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • Фол, нарушение
      34'
      Jakob Breum из команды Оденсе заходит слишком далеко, он валит Ernest Nuamah.
    • 33'
      Кадри Башким имел все шансы забить, но Андреас Хансен сделал отличный сейв!
    • 33'
      Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 33'
      Шельвик Йорген из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
    • 32'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
    • 32'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 31'
      Контроль мяча: Оденсе: 56%, Норшеланн: 44%.
    • 30'
      Оденсе выполняет удар от ворот.
    • 30'
      ШАНС! Ernest Nuamah нанес удар с лета, но не попал по воротам!
    • 30'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает отличный кросс...
    • 30'
      Норшеланн начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      29'
      Судья сигнализирует, что Окосун Айо из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Хансен Мадс
    • 29'
      Кадри Башким из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 28'
      Контроль мяча: Оденсе: 57%, Норшеланн: 43%.
    • 28'
      Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 27'
      Jakob Breum навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Желтая карточка
      26'
      Адамо Нагало получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Адамо Нагало из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мадс Фрокьяер-Йенсен
    • 26'
      Оденсе выполняет удар от ворот.
    • 26'
      Хансен Мадс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 26'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 25'
      Как он промахнулся? Jakob Breum имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
    • 25'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 25'
      Свеннсен Сандер из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
    • 25'
      Ларсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
    • 25'
      Окосун Айо из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
    • 25'
      Jakob Breum из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
    • 25'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Jakob Breum из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 24'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 24'
      Микельсон Николас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
    • 24'
      Опасность предотвращена - Бидструп Мадс из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
    • 24'
      Jakob Breum из команды Оденсе делает пас партнеру.
    • 23'
      Кадри Башким пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен ловит мяч
    • 23'
      Кадри Башким из команды Оденсе делает заброс на партнера по команде.
    • 23'
      Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе делает пас партнеру.
    • 23'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 22'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      Jakob Breum навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • 22'
      Матч возобновлен
    • 21'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      21'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Кадри Башким.
    • 21'
      Оденсе начинает контратаку
    • 20'
      Контроль мяча: Оденсе: 55%, Норшеланн: 45%.
    • 20'
      Шельвик Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 20'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 19'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 19'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 17'
      Матч возобновлен
    • 17'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 16'
      Контроль мяча: Оденсе: 52%, Норшеланн: 48%.
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Микельсон Николас из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Фресе Мартин
    • 15'
      Ларсен Каспер нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
    • 15'
      Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе делает передачу одноклубнику.
    • 15'
      Отличная возможность! Окосун Айо упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
    • 15'
      Jakob Breum навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Фол, нарушение
      14'
      Фресе Мартин наказан за толчок Jakob Breum
    • 14'
      Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Микельсон Николас из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
    • 12'
      Бернат Ханс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 12'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает неудачный навес.
    • Желтая карточка
      11'
      Кристенсен Якоб получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      11'
      Безумный фол. Кристенсен Якоб грубо играет против соперника. Пострадал Тверсков Йеппе
    • 10'
      Контроль мяча: Оденсе: 48%, Норшеланн: 52%.
    • 10'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Микельсон Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 9'
      Хансен Киан из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 9'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 9'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 8'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 8'
      Бернат Ханс Кристиан взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Адамо Нагало делает длинную передачу вперед
    • 7'
      Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Микельсон Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 6'
      Адамо Нагало делает длинную передачу вперед
    • 6'
      Контроль мяча: Оденсе: 61%, Норшеланн: 39%.
    • 6'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
    • 6'
      Отличные скиллы показывает Вилладсен Оливер, обводя своих соперников
    • 5'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Бернат Ханс Кристиан из команды Оденсе плохо выбил мяч, аут достанется сопернику.
    • 4'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Ernest Nuamah забивает ударом с левой ноги!
    • 3'
      Окосун Айо ошибается в защите.
    • 3'
      Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 2'
      Шельвик Йорген навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Фол, нарушение
      1'
      Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мадс Фрокьяер-Йенсен
    • Фол, нарушение
      1'
      Судья сигнализирует, что Jakob Breum из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Фресе Мартин
    • 1'
      Окосун Айо из команды Оденсе делает пас партнеру.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Оденсе начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Оденсе 0:2 Нордшелланн онлайн

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