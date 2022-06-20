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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Барракас Централь
1:1
Перерыв
Бока Хуниорс
0'
7' Желтая карточка
Бенедетто Дарио
10' Желтая карточка
Рохо Маркос
24' Желтая карточка
Dylan Glaby
0:1
42' Гол
Вилья Себастьян
1:1
45' Гол
Neri Ricardo Bandiera
23
Rodrigo
Saracho
26
Maximiliano
Rodriguez1
22
Nicolas
Ferreyra
3
Gonzalo
Paz
21
Brian
Calderara
33
Facundo
Mater
5
Dylan
Glaby
7
Carlos
Valenzuela
10
Ivan
Tapia
11
Neri
Ricardo
Bandiera
17
Моуче
Пабло
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
24
Искиэрдос
Карлос
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
33
Alan
Varela
7
Себальос
Эсекиэль
8
Фернандес
Пол
11
Ромеро
Оскар
22
Вилья
Себастьян
9
Бенедетто
Дарио
Барракас Централь
4-2-3-1
Бока Хуниорс
4-1-4-1

История личных встреч

Барракас Централь
Бока Хуниорс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Tapia 1 (1) 0.25
Neri Ricardo Bandiera 1 0.25
Bruno Christian Sepulveda 1 0.25
Carlos Valenzuela 1 (1) 0.25
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 2 0.5
Себальос Эсекиэль 2 0.5
Бенедетто Дарио 2 0.5
Сандез Агустин 1 0.25
Фабра Франк 0 0
Фернандес Пол 0 0
Молинас Аарон 0 0

Карточки

Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dylan Glaby 3 0
Facundo Mater 2 0
Nicolas Ferreyra 1 0
Maximiliano Rodriguez1 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенедетто Дарио 1 0
Рохо Маркос 1 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0
Фабра Франк 1 0
Фернандес Пол 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Себальос Эсекиэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
33%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Централь
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1
Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Барракас Централь - Тигре 0:2 Ланус - Барракас Централь 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Кильмес 0:0 Барракас Централь - Альмиранте Браун 3:2
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1
Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Олвейс Реди 2:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Депортиво Кали - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Бока Хуниорс 1:1 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Банфилд 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Расинг Авельянеда 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
8. Сармиенто 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Аргентинос Хуниорс 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Ривер Плейт 4 1 2 1 5 - 2 5
11. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 4 - 2 5
12. Ланус 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
14. Колон 4 1 2 1 4 - 4 5
15. Индепендьенте Авельянеда 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 3 - 3 4
17. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 3 4
18. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 2 4
19. Тигре 4 1 1 2 6 - 8 4
20. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
21. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 10 4
22. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 3 3
23. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
24. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
25. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
26. Барракас Централь 1:1 4 0 3 1 4 - 5 3
27. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 1 - 4 1
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Бока Хуниорс 1:1 2 2 0 0 7 - 4 6
3. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Росарио Сентраль 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
12. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
13. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
14. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
15. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
16. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
17. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
18. Банфилд 2 1 0 1 3 - 3 3
19. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
20. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
21. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
22. Барракас Централь 1:1 3 0 2 1 3 - 4 2
23. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
24. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
27. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
28. Унион Санта-Фе 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
3. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
8. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Барракас Централь 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Бока Хуниорс 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Колон 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
20. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 3 1
21. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
22. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
24. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
25. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
27. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
28. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
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    47'
    Г О О О О Л - Нери Рикардо Бандьера бьет в цель!
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Вилья Себастьян бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Dylan Glaby получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Рохо Маркос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Бенедетто Дарио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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