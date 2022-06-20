1:3
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаБенедетто Дарио
10' Желтая карточкаРохо Маркос
24' Желтая карточкаDylan Glaby
0:1
42' ГолВилья Себастьян
1:1
45' ГолNeri Ricardo Bandiera
58' Желтая карточкаIvan Tapia
1:2
59' ГолФернандес Пол
60' Вторая желтая карточкаDylan Glaby
63' Желтая карточкаАдвинкула Луис
1:3
68' ГолСебальос Эсекиэль
90' Желтая карточкаCarlos Martin Arce
90' Желтая карточкаСебальос Эсекиэль
90' Желтая карточкаGonzalo Paz
90' Желтая карточкаВаскес Луис
90' Желтая карточкаРинкон Себастьян
90'+3
Ход матча
10'
24'
42'
0:1
45'
58'
59'
1:2
60'
63'
68'
90'
90'
90'
10
Ivan
Tapia
17
Моуче
Пабло
18
Фабра
Франк
33
Alan
Varela
11
Ромеро
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Моуче ПаблоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Junior AriasПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
14 Juan Diaz4
-
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Васкес ЛуисНападающий
-
41 Luca Langoni
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
История личных встреч
Барракас Централь
Бока Хуниорс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Tapia
|1 (1)
|0.25
|Neri Ricardo Bandiera
|1
|0.25
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0.25
|Carlos Valenzuela
|1 (1)
|0.25
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Себальос Эсекиэль
|3
|0.75
|Вилья Себастьян
|2
|0.5
|Бенедетто Дарио
|2
|0.5
|Фернандес Пол
|1
|0.25
|Сандез Агустин
|1
|0.25
|Фабра Франк
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Карточки
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dylan Glaby
|3
|1
|Facundo Mater
|2
|0
|Nicolas Ferreyra
|1
|0
|Ринкон Себастьян
|1
|0
|Gonzalo Paz
|1
|0
|Carlos Martin Arce
|1
|0
|Ivan Tapia
|1
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Себальос Эсекиэль
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Адвинкула Луис
|1
|0
|Рохо Маркос
|1
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Фернандес Пол
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
25%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Централь
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1
Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Барракас Централь - Тигре 0:2 Ланус - Барракас Централь 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Кильмес 0:0 Барракас Централь - Альмиранте Браун 3:2
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1
Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Олвейс Реди 2:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Депортиво Кали - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|2.
|Атлетико Платенсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8.
|Сармиенто
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Ривер Плейт
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|12.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|18.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|19.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|20.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|21.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|22.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|23.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|24.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|25.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|26.
|Барракас Централь
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|27.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Бока Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|3.
|Сармиенто
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|17.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|18.
|Банфилд
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|19.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|21.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|22.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|Барракас Централь
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|25.
|Тигре
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|3.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Унион Санта-Фе
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Тигре
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|9.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Колон
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|20.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|21.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|22.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|25.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|27.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|28.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес